Không khí lạnh mạnh "dồn dập", trời lạnh tê tái, nhiệt độ giảm sâu: Miền Bắc bao giờ mới hết rét?

Từ đêm 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.



Ở Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ, ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-16 độ.

Khu vực Hà Nội: trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ.

Trên biển: ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 5,0-7,0m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau và vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 4,0-6,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, từ ngày 08/02 tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 5,0-7,0m.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/2.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao nên từ đêm 7/2 đến sáng 8/2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa; từ đêm 7-9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Trời rét đậm, rét hại, mưa tuyết và băng giá có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đợt không khí lạnh mạnh ở miền Bắc lần này kéo dài đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày cuối tuần, Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, gây ra rét đậm, rét hại kèm theo mưa phùn. Đặc biệt, vào đêm ngày 7 và sáng ngày 8 tháng 2, nền nhiệt có thể giảm sâu. Đỉnh điểm rét đậm rét hại: Vào đêm 7 và sáng 8/2, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm xuống 10 - 11°C.

Ngoài ra, gió đông bắc trên đất liền có thể đạt cấp 3, ven biển cấp 3 - 4, vùng biển có gió mạnh cấp 6. Không khí lạnh sẽ tiếp tục lan rộng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12°C, vùng núi từ 5 - 8°C, vùng núi cao có nơi dưới 2°C, khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Đợt rét đậm này dự báo kéo dài đến ngày 10/2.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rải rác. Người dân cần lưu ý giữ ấm và đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình không khí lạnh dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 3/2025, trong đó rét đậm, rét hại tập trung chủ yếu vào tháng 2.

Năm 2025, hiện tượng nắng nóng có khả năng xuất hiện ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm nhưng không gay gắt và kéo dài như năm 2024.

Về bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, số lượng dự báo tương đương trung bình nhiều năm. Cụ thể, dự kiến sẽ có khoảng 11 - 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 5 - 6 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Không khí lạnh được dự báo hoạt động ở mức trung bình nhiều năm, nhưng vẫn có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2025. Đặc biệt, cần đề phòng các đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại trên diện rộng, kèm theo băng giá, sương muối ở vùng núi phía Bắc.

Hiện tượng nắng nóng dự kiến xuất hiện từ khoảng nửa đầu tháng 3 tại Nam Bộ và Tây Nguyên. Khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Bắc Trung Bộ có thể bắt đầu nắng nóng từ tháng 4, trong khi khu vực ven biển Trung Bộ và phía Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng từ tháng 5 trở đi.