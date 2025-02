Miền Bắc chính thức kết thúc chuỗi ngày mưa rét, nồm ẩm dài ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa rét ở miền Bắc sẽ duy trì hết đêm nay và sáng mai. Từ trưa và chiều mai mưa giảm, nhiệt độ tăng dần, đồng nghĩa với việc chuỗi nồm ẩm dài ngày chính thức kết thúc.

Miền Bắc chính thức kết thúc chuỗi nồm ẩm dài ngày, tháng 3 có còn đợt mưa rét, nồm ẩm nào nữa không?. Ảnh: TL

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; riêng đêm 26 và sáng sớm 27/2 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vài nơi; riêng đêm 26 và sáng 27/2 phía Bắc có mưa rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết từ đêm 28/2 đến ngày 8/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Đáng chú ý đến khoảng ngày 4 - 5/3, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, khiến nhiệt độ giảm 6 - 8 độ C và duy trì ở mức 18 - 20 độ C, vùng núi khoảng 12 - 14 độ C. Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa rải rác.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, từ khoảng đêm 5/3 khả năng có mưa, mưa rào rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ nay đến hết tháng 3, không khí lạnh vẫn hoạt động tương tự như trung bình nhiều năm, với trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía đông nên có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở các tỉnh miền Bắc. Từ tháng 4, hoạt động của không khí lạnh sẽ giảm dần.

Theo dự báo, từ ngày 27/2 đến 3/3, bộ phận không khí lạnh tiếp tục suy yếu, hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam. Trong khoảng thời gian này, thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi về đêm và sáng, nắng về trưa và chiều, gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 2; rét về đêm và sáng.

Trong tháng 3, Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Thời tiết Hà Nội ảnh hưởng 2-3 đợt không khí lạnh, không khí lạnh tăng cường và ít có khả năng gây ra rét đậm, rét hại. Trong tháng 3, thời tiết Hà Nội có khoảng 7-12 ngày mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù và nồm ẩm. Từ nửa cuối tháng 3, Hà Nội xuất hiện hiện tượng thời tiết nguy hiểm, như dông, lốc, sét, mưa đá.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, sau chuỗi ngày mưa rét và nồm ẩm, miền Bắc mưa giảm, nhiệt độ có xu hướng tăng dần; từ ngày 27/2 trở đi miền Bắc có khả năng chuyển nắng về trưa và chiều, trời ấm.

Dự báo, đến hết tháng 3, sang tháng 4, không khí lạnh ít tác động, vùng áp thấp phía Tây hoạt động mạnh, lúc đó thì nồm ẩm cơ bản mới giảm hẳn.

Dự báo thời điểm bắt đầu mùa nắng nóng năm 2025

Mùa nắng nóng năm 2025 có khả năng xuất hiện muộn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tháng 3 - tháng 4, nắng nóng chủ yếu xảy ra ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ. Cường độ nắng nóng có khả năng ít gay gắt hơn so với năm 2024.

Tháng 3 - tháng 4, nắng nóng chủ yếu xảy ra ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ. Cường độ nắng nóng có khả năng ít gay gắt hơn so với năm 2024. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết từ tháng 5 - 7/2025, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ nhiệt độ có thể cao hơn 0,5 - 1 độ C trong tháng 7/2025.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong tháng 5 (giảm dần từ nửa cuối tháng 5) và có khả năng chấm dứt trong tháng 6/2025. Từ tháng 5 - 7/2025, ở khu vực Bắc Bộ, nắng nóng lan dần sang phía Đông Bắc Bộ. Nắng nóng có khả năng duy trì nhiều ngày trong thời kỳ này tại khu vực Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cần đề phòng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Trước đó, trong năm 2024, trên phạm vi cả nước đã xuất hiện 19 đợt nắng nóng trên diện rộng, ít hơn 1 đợt so với năm 2023. Tuy nhiên, số ngày nắng nóng trong một đợt kéo dài hơn. Đợt nắng nóng dài nhất trong năm 2024 đã xảy ra ở miền Đông Nam Bộ với 70 ngày nắng nóng (từ ngày 8/3 - 16/5), trong đó nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ kéo dài 47 ngày (từ ngày 29/3 - 14/5).

Cũng trong năm 2024, nhiều giá trị kỷ lục về nhiệt độ đã được ghi nhận từ tháng 1 cho đến tháng 12. Đặc biệt theo thống kê vào tháng 4/2024 đã có 110/186 trạm quan trắc trên cả nước ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử, đặc biệt tại Đông Hà (Quảng Trị), nhiệt độ cao nhất ngày 28/4/2024 đo được là 44 độ C.