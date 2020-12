HOT: Samsung úp mở chuyện công bố chuỗi "siêu phẩm" mới vào ngày 06/01

Theo báo cáo của Telefoon NL, trang chủ của Samsung Hà Lan đã có lời mời cho một sự kiện có tiêu đề “The First Look 2021”. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 06/01 lúc 4 giờ chiều giờ địa phương (11 giờ sáng EST) và thông tin chi tiết về sự kiện rất hiếm. Lời mời tương tự cũng được nhìn thấy trên trang chủ của Samsung tại Mỹ với khá ít thông tin.

Sự kiện “The First Look 2021” này được xem là có liên quan đến các thông báo CES (Hội chợ điện tử tiêu dùng) của Samsung và không liên quan gì đến điện thoại thông minh. Sự kiện đã được đăng trên trang chính của Samsung và phiên bản tiếng Anh của lời mời có đề cập đến "CES 2021". Do đó, giới công nghệ dự đoán sự kiện ngày 06/01 này sẽ là một số đoạn giới thiệu về những gì Samsung dự định sẽ công bố tại CES năm nay. Samsung thường công bố các sản phẩm tiêu dùng gia đình và giải trí tại CES.

Các báo cáo trước đó đã chỉ ra rằng sự kiện Unpacked của Samsung dự kiến ​​diễn ra vào tháng 1 và Samsung đã có một khoảng thời gian dành riêng cho bài phát biểu CES năm nay. Điều đáng chú ý là Samsung đã không công bố bất kỳ điện thoại thông minh hàng đầu nào tại bài phát biểu của CES trong nhiều năm.

Ảnh thực tế được cho là của Galaxy S21.

Có vẻ như sự kiện bí ẩn ngày 06/01 này là một lời giới thiệu về tương lai của các sản phẩm tiêu dùng cao cấp thông thường của Samsung như tủ lạnh, TV và các thiết bị gia dụng khác, không liên quan gì đến Galaxy S21 sắp tới.

Mặt khác, công chúng có thể sẽ không phải chờ quá lâu để thấy đoạn video giới thiệu về dòng Galaxy S21 mới của Samsung.