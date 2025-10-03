HTM Investment Group khởi công Dự án Cụm công nghiệp Cẩm Văn tại Hải Phòng

Cụm công nghiệp (CCN) Cẩm Văn có quy mô 35 ha, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày UBND TP. Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án nằm tại xã An Quang, huyện An Lão, ngay gần nút giao Quốc lộ 10 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, được đánh giá có vị trí chiến lược nhờ kết nối thuận lợi với hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại và lợi thế logistics của thành phố cảng.

Nghi lễ khởi công xây dựng dự án CCN Cẩm Văn. Ảnh Nguyễn Đại.

Ông Đào Mạnh Sến – Chủ tịch HĐQT HTM Investment Group trao hợp đồng hợp tác đầu tư. Ảnh Nguyễn Đại.

CCN Cẩm Văn sẽ được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, cùng hơn 400.000 m² nhà xưởng, kho bãi xây sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, đồng thời trở thành điểm đến thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ tiên tiến và công nghiệp xanh – sạch, bền vững.

Ông Đào Mạnh Sến – Chủ tịch HĐQT HTM Investment Group phát iểu tại buổi lễ. Ảnh Nguyễn Đại.

Phát biểu tại buổi lễ ông Đào Mạnh Sến – Chủ tịch HĐQT HTM Investment Group cho biết, CCN Cẩm Văn là sự tiếp nối thành công từ các dự án khu nhà xưởng cho thuê của công ty. Đây cũng là một trong những dự án trọng điểm năm 2025 của HTM, góp phần thực hiện mục tiêu của thành phố Hải Phòng, trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, đô thị cảng biển lớn, đi đầu trong công nghiệp hóa, chuyển đổi số và phát triển xanh đến năm 2030.

CCN Cẩm Văn sẽ được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, cùng hơn 400.000 m² nhà xưởng, kho bãi xây sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh Nguyễn Đại.

Trong khuôn khổ lễ khởi công, HTM đã ký kết thỏa thuận hợp tác thuê đất và nhà xưởng xây sẵn tại CCN Cẩm Văn với nhiều khách hàng tiềm năng, mở ra triển vọng sớm lấp đầy dự án.