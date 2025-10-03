Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 11:14 GMT+7

HTM Investment Group khởi công Dự án Cụm công nghiệp Cẩm Văn tại Hải Phòng

Nguyễn Đại Thứ sáu, ngày 03/10/2025 11:14 GMT+7
Sáng 3/10, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư HTM tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cẩm Văn, xã An Quang, TP. Hải Phòng.
Cụm công nghiệp (CCN) Cẩm Văn có quy mô 35 ha, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày UBND TP. Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án nằm tại xã An Quang, huyện An Lão, ngay gần nút giao Quốc lộ 10 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, được đánh giá có vị trí chiến lược nhờ kết nối thuận lợi với hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại và lợi thế logistics của thành phố cảng.

Nghi lễ khởi công xây dựng dự án CCN Cẩm Văn. Ảnh Nguyễn Đại.

Ông Đào Mạnh Sến – Chủ tịch HĐQT HTM Investment Group trao hợp đồng hợp tác đầu tư. Ảnh Nguyễn Đại.

CCN Cẩm Văn sẽ được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, cùng hơn 400.000 m² nhà xưởng, kho bãi xây sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, đồng thời trở thành điểm đến thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ tiên tiến và công nghiệp xanh – sạch, bền vững.

Ông Đào Mạnh Sến – Chủ tịch HĐQT HTM Investment Group phát iểu tại buổi lễ. Ảnh Nguyễn Đại.

Phát biểu tại buổi lễ ông Đào Mạnh Sến – Chủ tịch HĐQT HTM Investment Group cho biết, CCN Cẩm Văn là sự tiếp nối thành công từ các dự án khu nhà xưởng cho thuê của công ty. Đây cũng là một trong những dự án trọng điểm năm 2025 của HTM, góp phần thực hiện mục tiêu của thành phố Hải Phòng, trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, đô thị cảng biển lớn, đi đầu trong công nghiệp hóa, chuyển đổi số và phát triển xanh đến năm 2030.

CCN Cẩm Văn sẽ được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, cùng hơn 400.000 m² nhà xưởng, kho bãi xây sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh Nguyễn Đại.

Trong khuôn khổ lễ khởi công, HTM đã ký kết thỏa thuận hợp tác thuê đất và nhà xưởng xây sẵn tại CCN Cẩm Văn với nhiều khách hàng tiềm năng, mở ra triển vọng sớm lấp đầy dự án.

Tài xế Xanh SM an tâm gắn bó khi có tháng lương 13 như nhân viên văn phòng

NPK Phú Mỹ - Thử thách tạo anh tài

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”

Sau khi bị một “cộng sự cũ” ẩn danh tố có vai trò trung tâm trong vụ “lừa đảo” tiền điện tử Antex, Shark Bình đã phản ứng rằng ông bị “phản bội”, và cũng là “nạn nhân” của sự việc.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững

Thẩm tra nhiều nội dung trọng điểm, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội được giao nhiệm vụ nặng nề tại Kỳ họp thứ 10

Thẩm tra nhiều nội dung trọng điểm, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội được giao nhiệm vụ nặng nề tại Kỳ họp thứ 10

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Hòn Sơn Chà là bước đi chiến lược trong phát triển kinh tế biển

Ngoại binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m83, từng khoác áo ĐT Nigeria
Ba mỹ nhân trong showbiz Việt là hậu duệ của những Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh
Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 2025: PVCFC xuất khẩu bứt phá, khẳng định vị thế tiên phong
Phát triển dịch vụ viễn thông: Thu hẹp khoảng cách thông tin giữa miền núi và đô thị
Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng sẽ đảm nhiệm trọng trách khác
Sunshine Group trích lập 2 tỷ đồng từ livestream NobleGo hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10
Người đàn ông 60 tuổi trúng tuyển đại học, khẳng định muốn học suốt đời
Nhà khoa học của nhà nông ở Thanh Hóa, là tác giả của nhiều giống lúa, ngô chất lượng, giúp nông dân bội thu
Mưa lớn giờ cao điểm, hàng loạt cửa ngõ TP.HCM dòng xe nhích từng chút một
Vĩnh Long sẽ xây cầu Cổ Chiên 2, cầu Cửa Đại và cầu Đình Khao, tổng vốn dự kiến 11.000 tỷ đồng
TP.HCM tính toán khai thác bãi xe công cộng để lắp đặt trạm sạc điện
Nghệ sĩ Trà My, MC Thảo Vân mang Trung thu vào bệnh viện
Một 'con chim Sách đỏ' mỏ lạ tự dưng bay thẳng vào phòng ngủ của quán nhậu ở tỉnh Đắk Lắk, cả phố xôn xao, tò mò
Vì sao lương tăng nhưng thu nhập giảm, đời sống lao động khó khăn?
Đâu là kiếp nạn 'nổi tiếng' nhất của thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký 1986?
Tập đoàn Hàn Quốc muốn rót hàng trăm triệu USD xây khu công nghiệp Net Zero đầu tiên ở Việt Nam
Phương Tây báo tin xấu cho Ukraine
Thái Lan đề xuất gia hạn thuế chống bán phá giá với thép carbon cán nguội Việt Nam thêm 5 năm
Đại diện Ngân hàng Nhà nước nói về 'hai mặt phức tạp' giữa lạm phát và tăng trưởng
Dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh bán giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2 tại Hà Nội: Chủ đầu tư nói gì?
Chè Shan Tuyết cổ thụ: Sản vật núi rừng giúp đồng bào Mông ở Phình Hồ thoát nghèo bền vững
Bắt giữ đối tượng nổ súng trong đêm tại xã miền núi ở TP Huế
Phương án khai thác sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đã được thống nhất thế nào?
Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông
Đường Bùi Thị Xuân (Bình Dương cũ) xuống cấp: Ổ voi, ổ gà chi chít như “bẫy” phương tiện giao thông
Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang
“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3'
Du lịch sinh thái rừng Nam Quảng Trị có gì mà hấp dẫn?
Quốc Trường “gặp thời tới” vì được đóng vai dễ thương và chung tình
Tin sáng (3/10): HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa?
