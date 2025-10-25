Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Tin tức
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 15:02 GMT+7

Hưng Yên: Còn tình trạng cán bộ né tránh, làm việc cầm chừng, không dám tham mưu công việc

+ aA -
Tú Uyên Thứ bảy, ngày 25/10/2025 15:02 GMT+7
UBND tỉnh Hưng Yên đánh giá, các hạn chế như làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám đề xuất xử lý công việc của một bộ phận cán bộ đã làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh này.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận vừa yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND tỉnh Hưng Yên, trong đó tập trung vào một số nội dung quan trọng.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND cấp xã đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, công việc; chấp hành nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh Hưng Yên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tham mưu còn một số tồn tại, hạn chế.

Theo đó, một số văn bản tham mưu báo cáo UBND tỉnh Hưng Yên còn chậm; một số nội dung đã được thống nhất thông qua tại cuộc họp UBND tỉnh nhưng chậm được hoàn thiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận đã chấn chỉnh kỷ cương công vụ trước một số tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu của cán bộ. UBND tỉnh này yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức. Ảnh: T.Đạt

Còn xảy ra tình trạng một số nội dung đã được phân cấp, phân quyền vẫn đợi đến khi cuộc họp UBND tỉnh Hưng Yên thống nhất mới trình ký ban hành.

Còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám đề xuất xử lý công việc mà phải xin ý kiến của cấp trên làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc.

Cùng với đó, một số nội dung công việc chậm được xử lý; dự họp không đúng thành phần, nghe điện thoại, sử dụng điện thoại làm việc riêng; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc chưa nghiêm làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Hưng Yên.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan nhà nước 2 cấp trong xử lý công việc.

Tập trung rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là lãnh đạo quản lý các cấp; chủ động tham mưu giải quyết đối với các nội dung công việc đã được phân cấp, phân quyền.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên nắm chắc tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm xử lý trách nhiệm, xem xét điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây nhũng nhiễu, phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ.

“UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo, cán bộ, công chức của các sở, ngành, địa phương tham mưu thiếu trách nhiệm, cố tình lấy lý do để đùn đẩy, né tránh, kéo dài thời gian tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao” – Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh khi chấn chỉnh kỷ cương công vụ.

UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu các đại biểu khi được mời dự phiên họp UBND tỉnh phải tham dự đúng giờ, đúng thành phần mời; không nghe điện thoại, không sử dụng điện thoại làm việc riêng, để điện thoại ở chế độ im lặng trong suốt thời gian họp…

Ngoài ra, các nội dung báo cáo tại cuộc họp UBND tỉnh Hưng Yên phải được chuẩn bị chu đáo, số liệu báo cáo phải chính xác, phải đóng dấu trước khi báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh…

Người đứng đầu UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; nội quy hội nghị, cuộc họp; quản lý tài liệu, hồ sơ theo đúng quy định; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây phiền hà, xách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp.

Tham khảo thêm

Năm 1997, sửa bờ mương, đào ao, dân làng này ở Hưng Yên tình cờ đụng trúng cổ vật 'khổng lồ' 2.300 tuổi này

Năm 1997, sửa bờ mương, đào ao, dân làng này ở Hưng Yên tình cờ đụng trúng cổ vật "khổng lồ" 2.300 tuổi này

Phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên đổi tên thôn thành Tổ dân phố

Phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên đổi tên thôn thành Tổ dân phố

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng SVĐ 60.000 chỗ ngồi ở Hưng Yên, có công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng SVĐ 60.000 chỗ ngồi ở Hưng Yên, có công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà.

Quảng Ngãi: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong

Tin tức
Quảng Ngãi: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong

Nổ điện thoại gây cháy nhà ở Quảng Trị

Tin tức
Nổ điện thoại gây cháy nhà ở Quảng Trị

Bí thư một phường được điều động làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

Tin tức
Bí thư một phường được điều động làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

Thành viên UBND tỉnh Quảng Ngãi được phân công phụ trách địa bàn theo phương án đan xen giữa 2 khu Đông-Tây

Tin tức
Thành viên UBND tỉnh Quảng Ngãi được phân công phụ trách địa bàn theo phương án đan xen giữa 2 khu Đông-Tây

Đọc thêm

Nghệ sĩ Nhân dân có tuổi thơ ám ảnh: Một ngày mất 3 người thân, phải vượt hàng trăm km tìm cha
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân có tuổi thơ ám ảnh: Một ngày mất 3 người thân, phải vượt hàng trăm km tìm cha

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh từng phải chứng kiến 3 người thân trong gia đình qua đời cùng lúc, khi đó ông phải vượt hàng trăm cây số để tìm cha.

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất bất ngờ đảo chiều tăng mạnh với cả vàng SJC và nhẫn. Nhiều cửa hàng trên phố vàng Trần Nhân Tông lại "cháy vàng". Đông đảo người dân tiếp tục xếp hàng bất chấp nhiều cửa hàng thông báo hết vàng, dừng bán.

Mưa lớn kéo dài, đặc khu Thổ Châu bị ngập nặng
Tin tức

Mưa lớn kéo dài, đặc khu Thổ Châu bị ngập nặng

Tin tức

Do ảnh hưởng của bão số 12 và áp thấp nhiệt đới, tại khu vực đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang), mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ nhiều nơi.

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?
Nhà nông

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nhà nông

Trong khi Philippines, thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam đang dự tính xây dựng 147 trung tâm chế biến lúa gạo nhằm hướng đến mục tiêu dần tự chủ lương thực thì Việt Nam cũng tìm hướng mở rộng thị trường, sang các nước châu Phi, châu Á khác. Trong 20 ngày đầu tháng 10, các chuyến tàu chở gạo Việt Nam cũng hướng đến châu Phi là chủ yếu.

Lương Bằng Quang bị bắt: 'Hào quang là thu nhập' và cái kết đắng
Video

Lương Bằng Quang bị bắt: "Hào quang là thu nhập" và cái kết đắng

Video

Lương Bằng Quang vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Đưa hối lộ", bị cáo buộc liên quan đến việc chi 8 tỷ đồng để che giấu vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả của Ngân 98. Vụ việc khép lại sự nghiệp ồn ào của nam nhạc sĩ từng là "hiện tượng" Làn Sóng Xanh, người từng định nghĩa "hào quang là thu nhập".

Không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn như Jack, Hieuthuhai, Pháo... tham gia các chương trình của TP.HCM
Văn hóa - Giải trí

Không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn như Jack, Hieuthuhai, Pháo... tham gia các chương trình của TP.HCM

Văn hóa - Giải trí

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn yêu cầu các đơn vị không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn tham gia các chương trình của TP.HCM, trong đó có Jack, Hieuthuhai, Pháo...

Trời lạnh đột ngột, bác sĩ cảnh báo căn bệnh dễ mắc nhất
Xã hội

Trời lạnh đột ngột, bác sĩ cảnh báo căn bệnh dễ mắc nhất

Xã hội

Trời trở lạnh đột ngột làm suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển mạnh, dẫn đến nhiều bệnh lý, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp.

'Còn sáu tháng nữa', Hungary đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Liên minh châu Âu
Điểm nóng

"Còn sáu tháng nữa", Hungary đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Liên minh châu Âu

Điểm nóng

Budapest đã bước vào một cuộc đối đầu công khai với Brussels. Các quan chức châu Âu không hề che giấu mong muốn nhìn thấy một chính phủ khác ở Hungary và đã can thiệp vào công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội. Đáp lại, Thủ tướng Viktor Orbán cáo buộc EU kích động chiến tranh.

Khu kinh tế chuyên biệt hoành tráng 338.00 tỷ ở Hải Phòng (sau sáp nhập Hải Dương) lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam
Nhà nông

Khu kinh tế chuyên biệt hoành tráng 338.00 tỷ ở Hải Phòng (sau sáp nhập Hải Dương) lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Nhà nông

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng thành lập tại phía Tây thành phố (địa phận tỉnh Hải Dương trước sáp nhập) với tổng diện tích 5.300ha, tổng mức đầu tư hơn 338.000 tỷ được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, tạo sự phát triển cân bằng với 2 khu kinh tế ven biển hiện nay ở Hải Phòng. Đây là khu kinh tế chuyên biệt lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Sau hội Nghinh Ông, người dân xã Cần Giờ rộn ràng thi đấu thể thao, có cả môn bi sắt, pickleball
Chuyển động Sài Gòn

Sau hội Nghinh Ông, người dân xã Cần Giờ rộn ràng thi đấu thể thao, có cả môn bi sắt, pickleball

Chuyển động Sài Gòn

Sau lễ hội Nghinh Ông, xã Cần Giờ lại tiếp tục rộn ràng khi người dân đua nhau thi đấu các môn thể thao tại Đại hội Thể dục Thể thao năm 2025.

Nỗ lực tìm kiếm bé trai mất tích khi lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc
Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm bé trai mất tích khi lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc

Xã hội

Bé trai 13 tuổi cùng người thân lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc (An Giang) thì bị mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé.

Đà Nẵng xử phạt 35 triệu đồng Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy vì hàng loạt sai phạm
Xã hội

Đà Nẵng xử phạt 35 triệu đồng Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy vì hàng loạt sai phạm

Xã hội

Sở GDĐT TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy do có nhiều sai phạm trong công tác tuyển sinh và tổ chức giảng dạy.

Xe “dịch vụ công lưu động” về tận xã đảo của Hà Nội: Người dân hiến đất mở rộng nhà văn hóa mong được cấp sổ đỏ
Tin tức

Xe “dịch vụ công lưu động” về tận xã đảo của Hà Nội: Người dân hiến đất mở rộng nhà văn hóa mong được cấp sổ đỏ

Tin tức

Chiếc xe lưu động mang mô hình “Dịch vụ công lưu động” đã về đến xã đảo Minh Châu (TP Hà Nội), đưa “chính quyền số” đến tận làng quê, giúp người dân dễ dàng làm thủ tục hành chính ngay tại địa phương.

CĐV Thép xanh Nam Định ủng hộ sự hoán đổi vị trí giữa ông Nguyễn Trung Kiên và ông Vũ Hồng Việt
Thể thao

CĐV Thép xanh Nam Định ủng hộ sự hoán đổi vị trí giữa ông Nguyễn Trung Kiên và ông Vũ Hồng Việt

Thể thao

Sau chuỗi trận không đạt kỳ vọng, CLB Thép xanh Nam Định điều chỉnh nhân sự khi ông Nguyễn Trung Kiên lên làm HLV, còn ông Vũ Hồng Việt giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật. Quyết định này chia dư luận thành hai luồng: Một bên hoài nghi “bình mới rượu cũ”, bên kia đồng cảm và trân trọng ông Việt.

Chủ tịch TP.HCM: Phong trào thi đua yêu nước khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo, nghĩa tình
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM: Phong trào thi đua yêu nước khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo, nghĩa tình

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM phát động Phong trào thi đua yêu nước lần thứ I giai đoạn 2025-2030, hướng tới xây dựng đô thị hiện đại, nghĩa tình, tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Hiệu trưởng kể lại 6 ngày không bao giờ quên trong trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên: '50 năm tôi chưa từng thấy'
Xã hội

Hiệu trưởng kể lại 6 ngày không bao giờ quên trong trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên: "50 năm tôi chưa từng thấy"

Xã hội

Cô Nguyễn Thị Quế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đào Xá cho biết: "50 năm qua, tôi chưa từng thấy trận ngập lụt nào lớn như thế".

Chân dung 4 nam sinh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Bản lĩnh, nhiều thành tích 'đáng gờm'
Xã hội

Chân dung 4 nam sinh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Bản lĩnh, nhiều thành tích "đáng gờm"

Xã hội

4 nhà leo núi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đến từ Huế, Tiền Giang, Khánh Hòa và Hà Nội được đánh giá là đều bản lĩnh, tự tin và sở hữu lượng kiến thức đồ sộ.

Người đẹp Việt đạt IELTS 7.0 sẽ 'làm nên chuyện' tại Hoa hậu Trái đất?
Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Việt đạt IELTS 7.0 sẽ "làm nên chuyện" tại Hoa hậu Trái đất?

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh thể hiện sự chỉnh chu, chuyên nghiệp trong những nội dung thi đầu tiên tại Hoa hậu Trái Đất - Miss Earth 2025.

Trồng loại rau thơm cả ngày lẫn đêm dưới tán dừa xiêm trái quá trời ở Vĩnh Long, cắt thứ gì bán cũng đắt như tôm tươi
Nhà nông

Trồng loại rau thơm cả ngày lẫn đêm dưới tán dừa xiêm trái quá trời ở Vĩnh Long, cắt thứ gì bán cũng đắt như tôm tươi

Nhà nông

Tại xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long mới (sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh) nhiều hộ nông dân đã liên kết với doanh nghiệp, thành lập Tổ hợp tác trồng rau ngò gai (rau mùi tàu-một loại rau gia vị, rau thơm nổi tiếng) xen canh trong vườn dừa xiêm, vườn mát đẹp như phim mà lại tăng thu nhập.

Mở rộng đường, xây lại cầu hơn 100 tuổi “giải cứu” kẹt xe khu Nam TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Mở rộng đường, xây lại cầu hơn 100 tuổi “giải cứu” kẹt xe khu Nam TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa khởi động giải pháp mới kết hợp mở rộng đường và xây lại cầu để hướng tới giải quyết tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều năm tại khu vực cửa ngõ phía Nam.

Đất nông nghiệp hết hạn sử dụng có được cấp lại sổ đỏ không?
Bạn đọc

Đất nông nghiệp hết hạn sử dụng có được cấp lại sổ đỏ không?

Bạn đọc

Nhiều hộ gia đình, cá nhân đang canh tác đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đất từ những năm 1993–2000, nay phát hiện “sổ đỏ” đã ghi hết thời hạn 20 hoặc 50 năm. Nhiều người băn khoăn: đất hết hạn sử dụng có bị thu hồi không, và có được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không?

Nguyên Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nói về sản xuất giảm phát thải, 'đổi mới phải có nông dân và doanh nghiệp'
Nhà nông

Nguyên Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nói về sản xuất giảm phát thải, "đổi mới phải có nông dân và doanh nghiệp"

Nhà nông

Để quá trình chuyển đổi sang trồng trọt giảm phát thải đạt hiệu quả và bền vững, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát cho rằng cần điều chỉnh cơ sở hạ tầng, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và KHCN. Trong đó, phải có sự tham gia của nông dân và doanh nghiệp.

Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy
Gia đình

Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy

Gia đình

Giờ đây, mỗi khi thấy Hưng lại đăng thêm một bức ảnh “tự sự”, tôi không còn run rẩy hay bối rối nữa.

Ukraine đánh bật quân Nga khỏi làng chiến lược Torske, bắt sống nhiều tù binh
Thế giới

Ukraine đánh bật quân Nga khỏi làng chiến lược Torske, bắt sống nhiều tù binh

Thế giới

Các đơn vị tấn công của Ukraine vừa giành thắng lợi quan trọng khi tái chiếm ngôi làng Torske, một vị trí then chốt trên hướng Lyman thuộc vùng Donbass trong một trận chiến ác liệt khiến quân Nga tại đây phải rút lui hoặc đầu hàng theo từng nhóm, tờ Militarnyi đưa tin.

Trách nhiệm thuộc về ai trong vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong tại Cần Thơ?
Tin tức

Trách nhiệm thuộc về ai trong vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong tại Cần Thơ?

Tin tức

Liên quan vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong tại Cần Thơ, sáng 25/10, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, đang trong quá trình điều tra, chưa khởi tố vụ án.

Ở một xã mới này ở Hà Tĩnh, dân nuôi con đặc sản vốn là động vật vật hoang dã, chăm nhàn như ăn kẹo, nắm tiền tỷ/năm
Nhà nông

Ở một xã mới này ở Hà Tĩnh, dân nuôi con đặc sản vốn là động vật vật hoang dã, chăm nhàn như ăn kẹo, nắm tiền tỷ/năm

Nhà nông

Nhà chị Lê Thị Quyến , thôn Hợp Phát, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, (trước là xã Đức Giang, huyện Vũ Quang) xây chuồng nuôi động vật hoang dã bán làm con đặc sản-cầy vòi mốc. Mô hình nuôi vật nuôi mới toanh này không chỉ đem lại thu nhập tiền tỷ gia đình chị Quyến, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho chăn nuôi đặc sản tại địa phương.

Thăm Bến Nhà Rồng hôm nay: Công trình hơn 150 năm tuổi, không gian văn hóa đặc biệt tại thành phố mang tên Bác
Chuyển động Sài Gòn

Thăm Bến Nhà Rồng hôm nay: Công trình hơn 150 năm tuổi, không gian văn hóa đặc biệt tại thành phố mang tên Bác

Chuyển động Sài Gòn

Bến Nhà Rồng hôm nay nằm dịu dàng bên dòng sông Sài Gòn, bên kia là cột cờ Thủ Ngữ, bến Bạch Đằng, cầu Ba Son. Mỗi người dân và du khách, từ già đến trẻ đều cảm thấy tự hào, biết ơn trước không gian văn hóa - lịch sử đặc biệt tại thành phố vinh dự được mang tên Bác.

Công an tỉnh Lai Châu đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính
Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính

Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân có quan hệ giải quyết các thủ tục hành chính.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia “nhầm quê”: Cách nhau có gần 20.000 km
Thể thao

Cầu thủ nhập tịch Malaysia “nhầm quê”: Cách nhau có gần 20.000 km

Thể thao

Tờ La Nacion (Argentina) cho rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã phù phép gian lận để các cầu thủ Argentina có thể khoác áo ĐT Malaysia.

Ám ảnh tuyến đường 'tử thần' của người dân Đà Nẵng trước mưa bão
Xã hội

Ám ảnh tuyến đường "tử thần" của người dân Đà Nẵng trước mưa bão
6

Xã hội

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường huyết mạch lên các xã miền núi của TP Đà Nẵng có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho phương tiện, người qua lại và có thể gây chia cắt cô lập nhiều hộ dân với bên ngoài.

Tin đọc nhiều

1

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

2

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

3

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

4

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật "nóng" diễn biến tại chợ đen

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật 'nóng' diễn biến tại chợ đen

5

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà