Hưng Yên: Còn tình trạng cán bộ né tránh, làm việc cầm chừng, không dám tham mưu công việc

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận vừa yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND tỉnh Hưng Yên, trong đó tập trung vào một số nội dung quan trọng.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND cấp xã đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, công việc; chấp hành nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh Hưng Yên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tham mưu còn một số tồn tại, hạn chế.

Theo đó, một số văn bản tham mưu báo cáo UBND tỉnh Hưng Yên còn chậm; một số nội dung đã được thống nhất thông qua tại cuộc họp UBND tỉnh nhưng chậm được hoàn thiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận đã chấn chỉnh kỷ cương công vụ trước một số tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu của cán bộ. UBND tỉnh này yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức. Ảnh: T.Đạt

Còn xảy ra tình trạng một số nội dung đã được phân cấp, phân quyền vẫn đợi đến khi cuộc họp UBND tỉnh Hưng Yên thống nhất mới trình ký ban hành.

Còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám đề xuất xử lý công việc mà phải xin ý kiến của cấp trên làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc.

Cùng với đó, một số nội dung công việc chậm được xử lý; dự họp không đúng thành phần, nghe điện thoại, sử dụng điện thoại làm việc riêng; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc chưa nghiêm làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Hưng Yên.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan nhà nước 2 cấp trong xử lý công việc.

Tập trung rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là lãnh đạo quản lý các cấp; chủ động tham mưu giải quyết đối với các nội dung công việc đã được phân cấp, phân quyền.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên nắm chắc tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm xử lý trách nhiệm, xem xét điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây nhũng nhiễu, phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ.

“UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo, cán bộ, công chức của các sở, ngành, địa phương tham mưu thiếu trách nhiệm, cố tình lấy lý do để đùn đẩy, né tránh, kéo dài thời gian tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao” – Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh khi chấn chỉnh kỷ cương công vụ.

UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu các đại biểu khi được mời dự phiên họp UBND tỉnh phải tham dự đúng giờ, đúng thành phần mời; không nghe điện thoại, không sử dụng điện thoại làm việc riêng, để điện thoại ở chế độ im lặng trong suốt thời gian họp…

Ngoài ra, các nội dung báo cáo tại cuộc họp UBND tỉnh Hưng Yên phải được chuẩn bị chu đáo, số liệu báo cáo phải chính xác, phải đóng dấu trước khi báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh…

Người đứng đầu UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; nội quy hội nghị, cuộc họp; quản lý tài liệu, hồ sơ theo đúng quy định; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây phiền hà, xách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp.