Hưng Yên: Hàng giả bán phổ biến dịp Tết, cơ quan chức năng nói lợi nhuận cao nên đối tượng cố tình vi phạm

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên đã có báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Khóa XVII.

Theo đó, cử tri tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bán phổ biến trên thị trường, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Cử tri đề nghị tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước, có giải pháp xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, lưu thông hàng hóa kém chất lượng để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe người dân.

Trước kiến nghị này, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cho biết, trong năm 2025, đặc biệt vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tình hình buôn bán, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, song do nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết nên một số đối tượng vẫn lợi dụng thời điểm này để sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, mỹ phẩm, quần áo và hàng điện tử gia dụng.

Theo Sở Công Thương Hưng Yên, một trong các nguyên nhân khiến tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn tiềm ẩn phức tạp là do lợi nhuận cao khiến các đối tượng cố tình vi phạm. Trong ảnh là lực lượng chức năng xử phạt 8 triệu đồng đối với 1 hộ kinh doanh và buộc tiêu hủy 147 sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở phường Phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình (cũ), nay là phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường và UBND tỉnh, chủ động triển khai các kế hoạch, phương án kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là trong các đợt cao điểm trước, trong và sau Tết.

Công tác kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ cao về gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và sở hữu trí tuệ.

Chi cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường nắm tình hình, giám sát chặt chẽ diễn biến cung – cầu, giá cả hàng hóa trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng chức năng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra tại các chợ đầu mối, kho chứa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu vi phạm.

Qua đó, đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm, góp phần bình ổn thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 227 vụ, xử lý 182 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 1.032.500.000 đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm nhãn mác, tem nhãn và vi phạm về an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cho biết, tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn tiềm ẩn phức tạp do lợi nhuận cao khiến các đối tượng cố tình vi phạm; nhận thức của một bộ phận người tiêu dùng, đặc biệt tại khu vực nông thôn, còn hạn chế; địa bàn rộng, lực lượng kiểm tra mỏng; việc kiểm soát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử còn gặp nhiều khó khăn.

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cho biết, trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt trong các thời điểm cao điểm, đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết và tiêu dùng thường nhật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao nhận thức của người dân trong việc không mua bán, sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành giữa lực lượng Quản lý thị trường, Công an, Y tế, Nông nghiệp, Hải quan và chính quyền địa phương trong phát hiện, điều tra và xử lý vi phạm. Ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý hoạt động thương mại điện tử và giám sát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.-

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cũng nhấn mạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

