Nhà nông
Thứ năm, ngày 16/10/2025 14:00 GMT+7

Hương cà phê – Dấu tay Nữ Nông Gia: Khi phụ nữ Tây Nguyên làm chủ những mùa vàng bền vững

Minh Thuỳ Thứ năm, ngày 16/10/2025 14:00 GMT+7
Giữa những đồi cà phê xanh ngắt của thôn Hiệp Hưng, xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk, hơn 200 nữ nông dân, cán bộ khuyến nông và đại diện các đơn vị trong ngành cà phê đã cùng nhau tham dự toạ đàm “Hương cà phê – Dấu tay Nữ Nông Gia”, một hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Sự kiện do Bayer Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cùng dự án Better Life Farming tổ chức. Đây là dịp để nhìn lại chặng đường hoạt động của Câu lạc bộ Nữ Đại sứ Cà phê Bền vững – mô hình được ra mắt đầu năm 2025 nhằm trao quyền cho phụ nữ trong canh tác và phát triển cộng đồng nông thôn.

Kết quả tích cực từ mô hình canh tác bền vững do các nữ đại sứ cà phê thực hiện.

Toạ đàm tập trung chia sẻ kết quả từ mô hình canh tác bền vững do các nữ đại sứ cà phê thực hiện, cũng như tổ chức các chuyến thăm thực tế đến vườn cà phê và chia sẻ kinh nghiệm trong canh tác bền vững. Từ kết quả mô hình của các nữ đại sứ cà phê cho thấy, việc áp dụng giải pháp canh tác tổng hợp giúp cây cà phê sinh trưởng tốt, giảm thiểu bệnh khô cành, khô quả và rụng quả non. Phần lớn trên vườn không phát hiện thêm các đốt cành và chùm quả bị khô, hiện tượng rụng quả xanh giảm từ 40 - 60% trên toàn diện tích thí nghiệm.

Việc áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp giúp cây cà phê sinh trưởng, phát triển khoẻ, tăng khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường, giúp cây lưu giữ quả tốt, cho năng suất cao hơn. Dự kiến năng suất cà phê trong mô hình đạt 3,3 - 4,7 tấn/ha, cao hơn đối chứng của nông dân (3 - 4,3 tấn/ha), tương đương mức tăng từ 10 - 15%.

Bên cạnh đó, người tham dự được trao đổi về các giải pháp quản lý cây trồng tổng hợp, kỹ thuật phục hồi vườn cà phê bị bệnh do tác động của biến đổi khí hậu, và thực hành “4 đúng” (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng cách) trong sử dụng sản phẩm bảo vệ thực vật, nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và thân thiện môi trường.

Nữ nhà nông được hướng dẫn giải pháp canh tác bền vững ứng dụng cho vườn nhà mình.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Văn Đang, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk, đề cao tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác công tư và mở rộng mạng lưới các đối tác chiến lược nhằm phát triển nông nghiệp bền vững.

“Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Câu lạc bộ Nữ Đại sứ Cà phê Bền vững được ra mắt và hoạt động hiệu quả, mang đến nhiều lợi ích thiết yếu cho cộng đồng nông dân. Mục tiêu của chúng tôi là trao quyền cho mỗi hộ nông dân, trang bị cho họ kiến thức canh tác và xây dựng các gia đình vững mạnh, từ đó nâng cao năng suất canh tác và đời sống cho nhà nông, góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng bền vững”, ông Đang chia sẻ.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết chương trình này như một hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhằm tri ân những người phụ nữ với đôi bàn tay cần mẫn vun trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cà phê, những người góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền.

Hoa hậu Bảo Ngọc, Miss Intercontinental 2022, Miss World Vietnam 2024 giao lưu cùng các nữ nhà nông.

Đại diện Bayer Việt Nam, ông Kg Krishnamurthy, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng, đã có những chia sẻ về tầm quan trọng trong thực hành nông nghiệp bền vững và bình đẳng giới trong nông nghiệp: “Trao quyền cho phụ nữ trong nông nghiệp là điều rất cần thiết không chỉ cho các gia đình mà còn cho sự bền vững của toàn bộ cộng đồng nông dân. Bằng cách cung cấp cho phụ nữ những công cụ và kiến thức cần thiết để thành công, chúng ta góp phần vào một lĩnh vực nông nghiệp bền vững và thịnh vượng hơn”.

Sự kiện cũng chào đón sự tham dự của Hoa hậu Bảo Ngọc, Miss Intercontinental 2022, Miss World Vietnam 2024, sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 73 vào năm 2026, cũng là người sáng lập chương trình Gen Zero - Thanh niên vì Phát triển Bền vững. Hoa hậu Bảo Ngọc là một nhà hoạt động tích cực ủng hộ việc trao quyền cho thanh niên và phụ nữ đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Bảo Ngọc chia sẻ niềm vui khi có mặt tại chương trình với vai trò là một người phụ nữ cũng như người truyền cảm hứng, để các chị em chủ động hơn trong công tác cũng như trong hoạt động nông nghiệp bền vững, từ đó tạo sinh kế bền vững hơn cho cuộc sống chính mình và gia đình.

Từ góc nhìn của người trực tiếp tham gia, bà Trần Thị Thanh Thuỷ, một nữ nhà nông tại thôn Hiệp Hưng, xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ bà tham gia câu lạc bộ hơn một năm và cảm thấy vị trí cũng như vai trò được nâng cao, bà đã nhận được những kiến thức giúp cải thiện phương pháp canh tác và tăng cường sự tự tin trong việc quản lý vườn cà phê của mình. Các buổi đào tạo không chỉ cung cấp những thông tin hữu ích về canh tác hiệu quả mà còn về cách bảo vệ sức khỏe và an sinh.

Tại tọa đàm, BS CK2 Ngô Văn Hùng - Trưởng khoa Nội Tim Mạch, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên chia sẻ với nhà nông kiến thức bổ ích về kiểm soát tăng huyết áp và phòng ngừa đột quỵ.

Theo Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (VICOFA), chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,1 triệu tấn cà phê, trị giá 6 tỷ USD, tăng 7,4% về khối lượng và 65% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Ngành cà phê đang trên đà đạt mốc 8 tỷ USD xuất khẩu trong năm nay – khẳng định vị thế của Việt Nam như một cường quốc cà phê toàn cầu.

Chương trình “Hương cà phê – Dấu tay Nữ Nông Gia” không chỉ giúp nâng cao năng lực, kiến thức cho người nông dân mà còn góp phần xây dựng cộng đồng gắn kết, cùng hướng tới một nền nông nghiệp Việt Nam bền vững hơn.

