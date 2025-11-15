Hương Giang nói về sự cố trong phần thi áo tắm

Chia sẻ trong livestream, Hương Giang lý giải nguyên nhân có phần trình diễn áo tắm thiếu tự tin tại Miss Universe 2025. "Hôm nay tôi chỉ cố gắng catwalk sao cho không ngã, không gặp tai nạn thôi chứ thiếu năng lượng. Vì lúc đó tôi không tập trung, nhiều lo lắng trong đầu", Hương Giang nói.

Theo Hương Giang, ngay sát giờ thi, cô phát hiện thí sinh khác bị lộ bộ phận nhạy cảm thông qua đoạn video mà ê-kíp Miss Universe 2025 đăng tải. “Tôi sợ nhất là hớ hênh trên sóng trực tiếp. Nếu không cẩn thận, mọi nỗ lực sẽ đổ vỡ", Hương Giang nói.

Lúc này, đại diện Việt Nam vội vàng tìm BTC để trao đổi về việc sử dụng đồ bảo hộ. Hương Giang cho rằng cô phân vân rất nhiều trước khi đưa ra quyết định.

"Trong phòng vệ sinh, tôi phải đấu tranh giữa việc dùng đồ bảo hộ hay không. Nếu không gắn đồ bảo hộ thì dễ xảy ra rủi ro khi lên hình. Còn nếu gắn vào thì sẽ kéo sâu phần bikini, để hở đúng chỗ bị sẹo", Hương Giang lý giải.

Cuối cùng, cô quyết định dùng đồ bảo hộ và bước ra trình diễn trong trạng thái gấp gáp, thiếu sự chuẩn bị về tâm lý.







Bên cạnh áp lực trang phục, Hương Giang cho rằng phần sàn catwalk tại Miss Universe năm nay rất khó khi thiết kế đường đi bắc cầu qua hồ bơi, có đoạn di chuyển trên cỏ và đá, khiến việc giữ thăng bằng trở nên phức tạp. Cô tự chấm 5 điểm cho màn trình diễn của mình ở phần thi áo tắm.

“Tôi biết mình thiếu năng lượng, không cháy hết mình. Nhưng với tình huống lúc đó, tôi chỉ cố gắng hoàn thành phần thi an toàn", cô nói.

Chia sẻ của Hương Giang nhận được sự đồng cảm của khán giả trong nước. Một số người hâm mộ động viên Hương Giang đã có phần trình diễn chuyên nghiệp trong tình thế ngặt nghèo. Một số khác hy vọng cô sẽ lấy lại phong độ cho các phần thi tiếp theo.

Hương Giang gây chú ý khi là người chuyển giới đầu tiên của Việt Nam được đơn vị nắm bản quyền cử tham gia Miss Universe 2025. Những ngày qua, cô được nhận xét luôn chỉn chu trong trang phục và phong cách trang điểm mỗi lần xuất hiện.

Ngày 15/11, Hương Giang bước vào vòng phỏng vấn kín - phần thi có vai trò quan trọng trong việc đánh giá điểm số và cơ hội vào top. Hương Giang khẳng định bản thân “rất tự tin và sẵn sàng”.

“Tôi xem đây không chỉ là một phần thi, mà là cơ hội để chia sẻ về bản thân, quan điểm sống và lý do tôi có mặt tại cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh”, cô chia sẻ.

Người đẹp cho biết cô tin tưởng vào sự chuẩn bị cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giải trí, tự tin thể hiện cảm xúc và câu chuyện cá nhân với BTC.

Miss Universe 2025 được tổ chức tại Thái Lan từ 2/11-21/11, với sự tham gia của 123 thí sinh. Cuộc thi năm nay vướng nhiều ồn ào trong khâu tổ chức, cách vận hành và nội bộ thiếu sự nhất quán. Chung kết Miss Universe dự kiến tổ chức ngày 21/11.