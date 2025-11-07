Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Doanh nghiệp
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 10:28 GMT+7

Hướng tới nền kinh tế tuần hoàn – Việt Nam chủ động hành động vì phát triển bền vững

+ aA -
PV Thứ sáu, ngày 07/11/2025 10:28 GMT+7
Trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình phát triển xanh và bền vững, Việt Nam đang khẳng định quyết tâm thực hiện các cam kết quốc tế thông qua Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035 (Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 23/01/2025). Đây là bước đi quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chính phủ trong việc tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhằm cụ thể hóa các định hướng đó, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức “Diễn đàn Thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Chính sách và kết nối hành động” vào ngày 10/11/2025 tại Hà Nội. Sự kiện được kỳ vọng trở thành không gian đối thoại đa chiều giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm chia sẻ chính sách, kinh nghiệm thực tiễn, cũng như tìm kiếm giải pháp thúc đẩy triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Diễn đàn sẽ bao gồm các tham luận chuyên sâu do những chuyên gia uy tín trình bày, tập trung vào các nội dung như: lộ trình và ưu tiên triển khai kinh tế tuần hoàn đến năm 2035; giải pháp phát triển chuỗi giá trị tuần hoàn trong nông nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo; quản lý chất thải đô thị theo hướng tuần hoàn; cùng góc nhìn từ doanh nghiệp trong chuyển đổi sản xuất – tiêu dùng bền vững.

Bên cạnh đó, phiên thảo luận chính sách với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, môi trường và quản lý nhà nước sẽ tập trung trao đổi về cơ chế, chính sách hỗ trợ, chia sẻ mô hình tiêu biểu từ địa phương và doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các khuyến nghị, sáng kiến hợp tác thiết thực cho giai đoạn 2025–2030.

Thông qua diễn đàn, ban tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, kết nối hành động và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của mô hình kinh tế tuần hoàn – nơi chất thải được xem là tài nguyên, sản xuất gắn liền với trách nhiệm môi trường và tiêu dùng hướng đến bền vững.

Với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp tiên phong, “Diễn đàn Thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Chính sách và kết nối hành động” năm 2025 hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn mới, sáng kiến đột phá, tạo động lực cho Việt Nam trong hành trình hướng tới một nền kinh tế xanh, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Tham khảo thêm

Diễn đàn khởi nghiệp ĐBSCL năm 2024 tại Đồng Tháp: Giúp startup tháo gỡ các điểm nghẽn

Diễn đàn khởi nghiệp ĐBSCL năm 2024 tại Đồng Tháp: Giúp startup tháo gỡ các điểm nghẽn

Hình ảnh toàn cảnh Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VII

Hình ảnh toàn cảnh Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VII

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

PC Đà Nẵng chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với bão số 13 - Kalmaegi

Sau đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 10, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn ngập úng, sạt lở cục bộ, một số vị trí lưới điện chỉ mới được khắc phục tạm thời. Trong bối cảnh đó, PC Đà Nẵng tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ, vừa triển khai xử lý hậu quả mưa lũ, vừa chủ động chuẩn bị phương án ứng phó bão số 13 - Kalmaegi được dự báo ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng.

Vietnam Airlines ra mắt mùi hương thương hiệu Nhã đầu tiên tại Việt Nam

Doanh nghiệp
Vietnam Airlines ra mắt mùi hương thương hiệu Nhã đầu tiên tại Việt Nam

Agribank kịp thời hỗ trợ khách hàng, người lao động trên địa bàn Đà Nẵng và Huế bị thiệt hại do bão lũ

Doanh nghiệp
Agribank kịp thời hỗ trợ khách hàng, người lao động trên địa bàn Đà Nẵng và Huế bị thiệt hại do bão lũ

X.E Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực vận tải và logistics

Doanh nghiệp
X.E Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực vận tải và logistics

MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3: Bứt phá trước thềm Vietnam Masters

Doanh nghiệp
MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3: Bứt phá trước thềm Vietnam Masters

Đọc thêm

Nông thôn mới Sơn La, vùng quê miền núi trù phú này, nông dân đang khá giả nhờ loại cây ra la liệt quả ngon
Nhà nông

Nông thôn mới Sơn La, vùng quê miền núi trù phú này, nông dân đang khá giả nhờ loại cây ra la liệt quả ngon

Nhà nông

Ở bản Cao Sơn, xã nông thôn xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La; mô hình trồng cây thanh long của chị Bùi Thị Hòa nổi lên như một minh chứng cho tinh thần dám nghĩ dám làm. Từ một người nông dân gắn bó với cây ngô nhưng hiệu quả bấp bênh, bằng sự nhạy bén và tinh thần ham học hỏi, chị đã "bén duyên" với cây thanh long, làm chủ kỹ thuật thâm canh và vươn lên làm giàu, đạt thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

23 con trâu bị chết, cập nhật thiệt hại bão số 13-cơn bão KALMAEGI ở Đắk Lắk mới nhất, lũ cục bộ 1.000m3/giây
Nhà nông

23 con trâu bị chết, cập nhật thiệt hại bão số 13-cơn bão KALMAEGI ở Đắk Lắk mới nhất, lũ cục bộ 1.000m3/giây

Nhà nông

Mới nhất về cập nhật thiệt hại bão số 13-cơn bão KALMAEGI ở Đắk Lắk, lũ cục bộ 1.000m3/giây. Ông Đỗ Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết 23 con trâu bị chết do ngạt nước lũ dâng nhanh. 23 con trâu này là của của 7 hộ dân.

Đông Gia Lai mất điện gần 100%, đang ưu tiên khôi phục điện trụ sở chính quyền, cơ sở y tế, trường học
Tin tức

Đông Gia Lai mất điện gần 100%, đang ưu tiên khôi phục điện trụ sở chính quyền, cơ sở y tế, trường học

Tin tức

Hệ thống điện khu vực phía Đông Gia Lai bị ảnh hưởng đến 98% do bão số 13 Kalmaegi, với hàng ngàn trạm biến áp mất điện. Ngành chức năng đang huy động hơn 400 người cùng hàng chục phương tiện, thiết bị ưu tiên khôi phục cấp điện trước tại trụ sở chính quyền, cơ sở y tế, những nhà dân được cho là an toàn.

Khách tới sân bay tăng mạnh, các hãng hàng không lãi lớn
Kinh tế

Khách tới sân bay tăng mạnh, các hãng hàng không lãi lớn

Kinh tế

Trong 10 tháng của năm 2025, tổng thị trường vận tải hàng không của các hãng bay đạt gần 69 triệu khách, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ nhà, đất tăng mạnh giúp ngân sách Đà Nẵng đạt hơn 45,5 nghìn tỷ đồng
Nhà đất

Thu từ nhà, đất tăng mạnh giúp ngân sách Đà Nẵng đạt hơn 45,5 nghìn tỷ đồng

Nhà đất

Theo cơ quan thống kê của TP. Đà Nẵng, trong 10 tháng đầu năm 2025, nguồn thu từ nhà, đất tăng tới hơn 73%, giúp thu ngân sách tăng mạnh, đạt hơn 45,5 ngàn tỷ đồng.

Tiếp tục tìm kiếm 3 người mất tích ở biển Lý Sơn, Quảng Ngãi khẩn trương dọn dẹp sau bão Kalmeagi
Tin tức

Tiếp tục tìm kiếm 3 người mất tích ở biển Lý Sơn, Quảng Ngãi khẩn trương dọn dẹp sau bão Kalmeagi

Tin tức

Chính quyền đặc khu Lý Sơn tiếp tục huy động người, phương tiện tiếp tục tìm kiếm thanh niên nhảy xuống biển tự tử và 2 người ra cứu nạn bị mất tích từ chiều hôm qua. Các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung lực lượng dọn dẹp sau khi bão Kalmeagi đi qua.

Mức lương Bí thư Đảng ủy cấp xã 2025 mới nhất sau sáp nhập thế nào?
Xã hội

Mức lương Bí thư Đảng ủy cấp xã 2025 mới nhất sau sáp nhập thế nào?

Xã hội

Sau sáp nhập, về cơ bản tiền lương của các chức danh cán bộ, công chức, viên chức đều được giữ nguyên. Vì vậy, mức lương của bí thư Đảng ủy cấp xã năm 2025 cơ bản vẫn được giữ nguyên cách tính như trước khi sáp nhập.

Tổng thống Ba Lan kể tội Ukraine 'thiếu lòng biết ơn'
Thế giới

Tổng thống Ba Lan kể tội Ukraine 'thiếu lòng biết ơn'

Thế giới

Tổng thống Karol Nawrocki cho biết Ukraine đã thể hiện rõ ràng "sự thiếu biết ơn đối với người dân Ba Lan" vì sự viện trợ lâu dài dành cho đất nước này trong bối cảnh xung đột với Nga.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các lãnh đạo dâng hoa kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các lãnh đạo dâng hoa kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Tin tức

Nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các lãnh đạo thành phố đã dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với lãnh tụ cách mạng vĩ đại của giai cấp công nhân thế giới.

Phim có Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Hiếu PC, ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ đổi tên vì lý do đặc biệt
Văn hóa - Giải trí

Phim có Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Hiếu PC, ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ đổi tên vì lý do đặc biệt

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim điện ảnh có Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Hiếu PC, ca sĩ Tuấn Hưng, con NSND Trần Lực "Bà đừng buồn con" chính thức đổi tên thành "Thế hệ kỳ tích".

Đà điểu cao gần 3m bất ngờ 'đi dạo' lòng vòng trong khu công nghiệp, giao thông hỗn loạn
Chuyển động Sài Gòn

Đà điểu cao gần 3m bất ngờ "đi dạo" lòng vòng trong khu công nghiệp, giao thông hỗn loạn

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 7/11, một con đà điểu cao khoảng 3m bất ngờ xuất hiện và chạy rông trên tuyến đường NA3 thuộc Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, TP.HCM gây ra cảnh hỗn loạn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vun đắp khối đại đoàn kết, xây dựng quê hương Đất Tổ giàu đẹp
Bạn đọc

Vun đắp khối đại đoàn kết, xây dựng quê hương Đất Tổ giàu đẹp

Bạn đọc

Tinh thần đoàn kết là nguồn nội lực to lớn đã và đang giúp Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Công an Hải Phòng cứu 3 người trong vụ cháy ở phường Lê Chân
Tin tức

Công an Hải Phòng cứu 3 người trong vụ cháy ở phường Lê Chân

Tin tức

Sáng 7/11, tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng xảy ra vụ cháy, lực lượng công an đã có mặt cứu 3 người bị mắc kẹt.

Hòn đảo đẹp như phim cách đất liền Quảng Trị 15 hải lý, 60% diện tích là rừng nguyên sinh 3 tầng cây còn nguyên vẹn
Nhà nông

Hòn đảo đẹp như phim cách đất liền Quảng Trị 15 hải lý, 60% diện tích là rừng nguyên sinh 3 tầng cây còn nguyên vẹn

Nhà nông

Đảo Cồn Cỏ hay còn gọi là Hòn Hổ, Hòn Mệ, nay là đặc khu Cồn Cỏ, cách đất liền tỉnh Quảng Trị khoảng 15 hải lý-28km, (sau sáp nhập), có diện tích khoảng 2,3 km², trong đó hơn 60% là diện tích rừng nguyên sinh. Hòn đảo Cồn Cỏ là một số ít nơi tại Việt Nam còn có hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng được gìn giữ gần như nguyên vẹn với hệ động vật hoang dã, thực vật hoang dã phong phú...

Từ vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa: Thế giới từng chứng kiến 'cơn địa chấn' bồi thường tỷ đô
Kinh tế

Từ vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa: Thế giới từng chứng kiến "cơn địa chấn" bồi thường tỷ đô

Kinh tế

Vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa về tội phỉ báng vừa qua đánh dấu bước trưởng thành của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Nhìn ra thế giới, hàng loạt cuộc chiến pháp lý về bôi nhọ danh tiếng cho thấy rằng: Trong thời đại mạng xã hội, uy tín của doanh nghiệp và cá nhân có thể bị đe dọa chỉ bởi một phát ngôn, một bản tin hay thậm chí một dòng tweet.

Từ lễ hội đến ruộng đồng: Bayer cùng nông dân hướng tới mùa vụ bền vững
Nhà nông

Từ lễ hội đến ruộng đồng: Bayer cùng nông dân hướng tới mùa vụ bền vững

Nhà nông

Lễ hội Ok Om Bok tại TP.Cần Thơ năm nay diễn ra trong không khí rộn ràng với các hoạt động văn hóa – tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đồng hành cùng lễ hội, Bayer triển khai hoạt động giao lưu, tư vấn canh tác và tham quan mô hình ruộng mẫu, góp phần kết nối cộng đồng và lan tỏa giải pháp sản xuất lúa theo hướng bền vững.

Xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai trồng quế, nuôi lợn rừng, trồng chè bán số lượng lớn, cách 'đuổi nghèo' hay
Giảm nghèo nông thôn

Xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai trồng quế, nuôi lợn rừng, trồng chè bán số lượng lớn, cách "đuổi nghèo" hay

Giảm nghèo nông thôn

Với tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 40% và mức thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt hơn 32 triệu đồng/năm, xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế; trọng tâm là nông, lâm nghiệp và chăn nuôi hàng hóa, phấn đấu sớm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Rò rỉ tài liệu cho thấy EU chỉ trích Ukraine gay gắt
Thế giới

Rò rỉ tài liệu cho thấy EU chỉ trích Ukraine gay gắt

Thế giới

Daria Kaleniuk, giám đốc điều hành Trung tâm hành động chống tham nhũng (AntAC), phát biểu với NV vào ngày 6/11 rằng, các bản thảo đầu tiên của báo cáo về việc Ukraine gia nhập EU có nội dung chỉ trích gay gắt việc Kiev thoái lui trong các biện pháp chống tham nhũng.

Chỉnh sửa gen là hướng đi mới cho giống cây trồng và vật nuôi
Nhà nông

Chỉnh sửa gen là hướng đi mới cho giống cây trồng và vật nuôi

Nhà nông

Thời gian qua, công nghiệp sinh học (CNSH) trong nông nghiệp góp phần tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, đã nâng tầm giá trị nông sản Việt trên trường quốc tế.

Bão số 13 Kalmaegi: Khẩn trương sửa chữa, dựng lại nhà tạm cho dân ở Đà Nẵng trước khi mưa gió xảy ra tiếp
Tin tức

Bão số 13 Kalmaegi: Khẩn trương sửa chữa, dựng lại nhà tạm cho dân ở Đà Nẵng trước khi mưa gió xảy ra tiếp
6

Tin tức

Khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ, trên địa bàn miền núi và đồng bằng ở thành phố Đà Nẵng xuất hiện mưa to, gió lớn đã làm cho 94 ngôi nhà của người dân bị tốc mái. Hiện bộ đội và dân quân khẩn trương hòan thành việc dựng lại nhà tạm, đảm bảo chỗ ở an toàn cho người dân trước khi mưa gió có thể quay trở lại.

Đột kích “lò độ” ở phường Dĩ An, TP.HCM, nhiều xe “lạ” bị cảnh sát tạm giữ
Chuyển động Sài Gòn

Đột kích “lò độ” ở phường Dĩ An, TP.HCM, nhiều xe “lạ” bị cảnh sát tạm giữ

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều lực lượng thuộc Công an TP.HCM đã đột kích một cơ sở "lò độ" ở phường Dĩ An, TP.HCM, tạm giữ nhiều xe lạ cùng phụ tùng xe máy.

Vụ Vườn quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau bán hàng nghìn vé câu cá 'chui': Kiến nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ
Bạn đọc

Vụ Vườn quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau bán hàng nghìn vé câu cá 'chui': Kiến nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ

Bạn đọc

Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ Trần Công Hoằng cùng nhiều cán bộ khác bị Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm vì sai phạm liên quan đến việc tự in, bán hàng nghìn vé câu cá “chui” mà Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh thời gian qua.

Sau ngày Đông chí, 3 con giáp kiên trì ắt thành công, thu nhập tăng không ngừng, ví tiền ngày càng dày thêm
Gia đình

Sau ngày Đông chí, 3 con giáp kiên trì ắt thành công, thu nhập tăng không ngừng, ví tiền ngày càng dày thêm

Gia đình

Sau ngày Đông chí, 3 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn thăng tiến mạnh mẽ. Sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ của họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11): Thị trường tự do tăng không ngừng, sẽ vượt 28.000 đồng trong hôm nay?
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11): Thị trường tự do tăng không ngừng, sẽ vượt 28.000 đồng trong hôm nay?

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11) tại thị trường tự do tăng không ngừng, hiện ở mức 27.856 - 27.976 đồng/USD, tăng 54 đồng và 72 đồng chiều mua - bán so với sáng qua.

Vũ khí tự sản xuất giúp Việt Nam giành lợi thế trong chiến tranh bất đối xứng?
Đông Tây - Kim Cổ

Vũ khí tự sản xuất giúp Việt Nam giành lợi thế trong chiến tranh bất đối xứng?

Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Việt Nam ưu tiên nghiên cứu phát triển, sản xuất hệ thống tên lửa Trường Sơn và tên lửa Sông Hồng?

Lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương: Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích của nhân dân phải đặt lên trên hết
Tin tức

Lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương: Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích của nhân dân phải đặt lên trên hết

Tin tức

Chủ trương bố trí Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra tỉnh… không phải người địa phương không chỉ là yêu cầu về bố trí cán bộ, mà còn là nguyên tắc để đảm bảo mọi quyết định, mọi hành động của người đứng đầu đều vì dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Hàng trăm thầy cô ở tỉnh này vui mừng, mong chờ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2025
Xã hội

Hàng trăm thầy cô ở tỉnh này vui mừng, mong chờ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2025

Xã hội

Sau nhiều năm miệt mài với nghề, giáo viên tỉnh Điện Biên đang tràn đầy hy vọng khi công tác thăng hạng chức danh nghề nghiệp đã được triển khai, tiến gần hơn tới ngày “về đích”.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đột phá cho nông nghiệp, nông thôn, từ thể chế đến thu nhập nông dân
Nhà nông

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đột phá cho nông nghiệp, nông thôn, từ thể chế đến thu nhập nông dân

Nhà nông

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt “tam nông” vào tâm trục phát triển: Hoàn thiện thể chế cho nông nghiệp số – xanh – tuần hoàn, linh hoạt sử dụng đất lúa theo hiệu quả, nâng cấp kinh tế tập thể/hợp tác xã, cùng các chỉ tiêu nông thôn mới ở chuẩn cao hơn.

Đà Nẵng tạo sức hút đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp phát triển ấn tượng
Kinh tế

Đà Nẵng tạo sức hút đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp phát triển ấn tượng

Kinh tế

Trong 10 tháng đầu năm 2025, bức tranh doanh nghiệp tại Đà Nẵng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, phản ánh sức hút đầu tư và niềm tin của thị trường.

Bão số 13 tàn phá Đắk Lắk, Gia Lai khiến 3 người tử vong do sập nhà, hơn 2.800 căn nhà hư hỏng
Tin tức

Bão số 13 tàn phá Đắk Lắk, Gia Lai khiến 3 người tử vong do sập nhà, hơn 2.800 căn nhà hư hỏng

Tin tức

Bão số 13 khiến Đắk Lắk, Gia Lai chịu thiệt hại nặng nề: 3 người chết, hàng ngàn căn nhà chìm dưới nước, nhiều khu vực ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

2

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

3

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

4

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

5

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến