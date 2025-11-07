Hướng tới nền kinh tế tuần hoàn – Việt Nam chủ động hành động vì phát triển bền vững

Nhằm cụ thể hóa các định hướng đó, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức “Diễn đàn Thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Chính sách và kết nối hành động” vào ngày 10/11/2025 tại Hà Nội. Sự kiện được kỳ vọng trở thành không gian đối thoại đa chiều giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm chia sẻ chính sách, kinh nghiệm thực tiễn, cũng như tìm kiếm giải pháp thúc đẩy triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Diễn đàn sẽ bao gồm các tham luận chuyên sâu do những chuyên gia uy tín trình bày, tập trung vào các nội dung như: lộ trình và ưu tiên triển khai kinh tế tuần hoàn đến năm 2035; giải pháp phát triển chuỗi giá trị tuần hoàn trong nông nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo; quản lý chất thải đô thị theo hướng tuần hoàn; cùng góc nhìn từ doanh nghiệp trong chuyển đổi sản xuất – tiêu dùng bền vững.

Bên cạnh đó, phiên thảo luận chính sách với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, môi trường và quản lý nhà nước sẽ tập trung trao đổi về cơ chế, chính sách hỗ trợ, chia sẻ mô hình tiêu biểu từ địa phương và doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các khuyến nghị, sáng kiến hợp tác thiết thực cho giai đoạn 2025–2030.

Thông qua diễn đàn, ban tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, kết nối hành động và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của mô hình kinh tế tuần hoàn – nơi chất thải được xem là tài nguyên, sản xuất gắn liền với trách nhiệm môi trường và tiêu dùng hướng đến bền vững.

Với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp tiên phong, “Diễn đàn Thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Chính sách và kết nối hành động” năm 2025 hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn mới, sáng kiến đột phá, tạo động lực cho Việt Nam trong hành trình hướng tới một nền kinh tế xanh, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.