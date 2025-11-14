Huy động xe thang 32 mét để “giải cứu” khu dân cư khỏi tổ ong vò vẽ khổng lồ

Trưa 14/11, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC & CHCN) Công an Tây Ninh cho biết, vừa xử lý thành công một tổ ong vò vẽ rất lớn trên cây cao nằm trong khu dân cư Thái Dương thuộc phường Long An. Lực lượng đưa tổ ong ra ngoài xa một cách an toàn.

Tổ ong vò vẽ rất lớn có hàng trăm con ong ở phường Long An (Tây Ninh) được công an xử lý an toàn. Ảnh: T.L

Người dân ở khu vực này, phát hiện một tổ ong vò vẽ kích thước lớn trên cao cây xanh, có rất nhiều ong bay ra gây nguy hiểm cho toàn bộ hộ sinh sống đoạn đường này.

Một số người từ nơi khác đến không biết, khi dừng lại ngồi chơi dưới gốc cây, nguy cơ ong chích sẽ đe dọa tính mạng rất cao.

Khoảng 20 giờ ngày 13/11, Cảnh sát PCCC & CHCN Công an Tây Ninh đưa một xe thang chuyên dụng 32 mét cùng 7 chiến sĩ trang bị bảo hộ có mặt ở hiện trường khảo sát và triển khai biện pháp thực hiện.

Hơn 30 phút sau, tổ ong được xử lý an toàn, không để xảy ra sự cố hay nguy hiểm cho dân xung quanh và loại bỏ mối nguy hiểm hàng ngày.