Huy động xe thang 32 mét để “giải cứu” khu dân cư khỏi tổ ong vò vẽ khổng lồ

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt"?
Những ngày qua, cư dân mạng rầm rộ đồn đoán tiền vệ tiền vệ Phạm Đức Huy chuẩn bị làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt".
Trưa 14/11, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC & CHCN) Công an Tây Ninh cho biết, vừa xử lý thành công một tổ ong vò vẽ rất lớn trên cây cao nằm trong khu dân cư Thái Dương thuộc phường Long An. Lực lượng đưa tổ ong ra ngoài xa một cách an toàn.
Người dân ở khu vực này, phát hiện một tổ ong vò vẽ kích thước lớn trên cao cây xanh, có rất nhiều ong bay ra gây nguy hiểm cho toàn bộ hộ sinh sống đoạn đường này.
Một số người từ nơi khác đến không biết, khi dừng lại ngồi chơi dưới gốc cây, nguy cơ ong chích sẽ đe dọa tính mạng rất cao.
Khoảng 20 giờ ngày 13/11, Cảnh sát PCCC & CHCN Công an Tây Ninh đưa một xe thang chuyên dụng 32 mét cùng 7 chiến sĩ trang bị bảo hộ có mặt ở hiện trường khảo sát và triển khai biện pháp thực hiện.
Hơn 30 phút sau, tổ ong được xử lý an toàn, không để xảy ra sự cố hay nguy hiểm cho dân xung quanh và loại bỏ mối nguy hiểm hàng ngày.
Một trường tiểu học ở Đà Nẵng vừa gửi thư ngỏ đến phụ huynh và các đơn vị liên kết, đề nghị không tặng hoa – quà dịp 20/11 để chuyển thành những phần quà thiết thực hỗ trợ giáo viên, học sinh tại các vùng bị ảnh hưởng bão lũ.