UBND huyện Sóc Sơn đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế; quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị được chú trọng; văn hóa - xã hội có những chuyển biến rất tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Huyện Sóc Sơn tổng kết phong trào thi đua năm 2023 (Ảnh: Cổng thông tin huyện Sóc Sơn)

Công tác khen thưởng của huyện Sóc Sơn luôn được quan tâm chỉ đạo của Thành phố, Thường trực Huyện ủy; Thường xuyên đổi mới, chú trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và việc đẩy mạnh ban hành các tiêu chí cụ thể, ưu tiên lựa chọn khen thưởng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Qua phong trào Thi đua đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt được nhân rộng.

Công tác khen thưởng tiếp tục có những chuyển biến rõ nét; đối tượng khen thưởng ngày càng mở rộng đến các tầng lớp nhân dân, người lao động trực tiếp ở từng lĩnh vực hoạt động, công tác. Qua đó phát huy được vai trò chủ động trong việc đề xuất, tôn vinh các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Nhiều cá nhân, tập thể vinh dự được nhận bằng khen (Ảnh: Cổng thông tin huyện Sóc Sơn)

Để ghi nhận, biểu dương thành tích đã đạt được, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện đã xét duyệt, báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 01 tập thể. Thành phố khen thưởng đối với 230 lượt tập thể, 55 lượt cá nhân; UBND huyện đã ban hành 93 Quyết định khen thưởng đối với 1.151 tập thể, 6.143 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2023.