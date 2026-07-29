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Thứ tư, ngày 29/07/2026 09:34 GMT+7

Huyền thoại K-POP BigBang sẽ diễn tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm

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PVKT Thứ tư, ngày 29/07/2026 09:34 GMT+7
Sự kiện tại sân vận động Mỹ Đình nằm trong BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > - chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BIGBANG với tư cách một nhóm sau 9 năm. Trong lần trở lại đặc biệt này, G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG dự kiến biểu diễn tổng cộng 33 đêm tại những sân vận động hàng đầu trên toàn cầu.
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Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG - một cột mốc quan trọng đối với nhóm và cộng đồng người hâm mộ V.I.P trên toàn thế giới. Trong suốt hai thập kỷ, BIGBANG đã tạo nên những dấu ấn mang tính bước ngoặt trong ngành công nghiệp âm nhạc, đồng thời góp phần đặt nền móng cho sự phát triển toàn cầu của K-POP. Khán giả có thể chờ đón phong cách trình diễn đặc trưng, nguồn năng lượng mạnh mẽ trên sân khấu và những khoảnh khắc hòa giọng cùng loạt ca khúc được yêu thích của BIGBANG.

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > tại Hà Nội do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank đồng tổ chức, phối hợp cùng YG Entertainment, với sự đồng hành tài trợ của VPBank và Mastercard. Đánh dấu sự trở lại của ban nhạc tại Việt Nam, hai đêm diễn sẽ được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10/2026

Với việc đưa BIGBANG trở lại Việt Nam trong khuôn khổ chuyến lưu diễn được hàng trăm triệu tín đồ K-POP trên toàn cầu chờ đợi, VPBank tiếp tục dẫn đầu xu hướng kiến tạo những trải nghiệm âm nhạc quốc tế đỉnh cao dành cho công chúng trong nước. Sự xuất hiện của G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG tại Mỹ Đình mang đến cuộc hội ngộ “20 năm có một”, đồng thời cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến ngày càng quan trọng của các tour diễn toàn cầu. Không chỉ là một sự kiện giải trí đẳng cấp quốc tế, đây còn là hành trình kết nối cảm xúc, truyền cảm hứng và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ những điểm đến văn hoá - nghệ thuật hàng đầu khu vực.

BÁN VÉ SỚM DÀNH CHO BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP: Các thành viên BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP có thể đăng ký tham gia khảo sát mua vé sớm trên nền tảng b.stage chính thức của BIGBANG (https://bigbang.bstage.in) từ 09:00 ngày 03/8/2026 đến 23:59 ngày 07/8/2026, theo giờ Việt Nam. Chỉ những thành viên hoàn thành hợp lệ khảo sát trong thời gian đăng ký mới đủ điều kiện tham gia chương trình mua vé sớm dành cho Membership. Đợt mở bán vé sớm dành cho BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP sẽ diễn ra từ 10:00 sáng đến 23:59 ngày 13/8/2026, theo giờ Việt Nam, trên hệ thống CTicket. Việc hoàn thành khảo sát không đảm bảo người đăng ký chắc chắn mua được vé. Thành viên đủ điều kiện sẽ được quyền truy cập đợt mở bán sớm và việc mua vé phụ thuộc vào tình trạng vé còn lại tại thời điểm giao dịch.

MỞ BÁN SỚM DÀNH RIÊNG CHO CHỦ THẺ VPBANK MASTERCARD: Đợt mở bán vé sớm độc quyền dành cho chủ thẻ VPBank Mastercard sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 14/8, từ 10:00 sáng đến 23:59 theo giờ Việt Nam. Thông tin chi tiết về chương trình mở bán sớm được cập nhật tại: https://www.facebook.com/VPBank MỞ BÁN ĐẠI CHÚNG: Chương trình mở bán vé đại chúng sẽ chính thức bắt đầu từ 10:00 sáng thứ Hai, ngày 17/8, theo giờ Việt Nam và sẽ được phân phối qua Cticket.vn. Thông tin chi tiết về sự kiện và việc mở bán vé được cập nhật tại: https://www.facebook.com/vpshow.official

(Official photo from G-DRAGON official Instagram @xxxibgdrgn)

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI | Thông tin chi tiết

Thời gian: Ngày 24 & 25 tháng 10 năm 2026 (Thứ Bảy, Chủ Nhật)

Địa điểm: Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Công bố seatmap & giá vé: 09:00 sáng thứ Hai ngày 03/8/2026, theo giờ Việt Nam

KHẢO SÁT BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP: Từ 09:00 sáng thứ Hai ngày 03/8/2026 đến 23:59 thứ Sáu ngày 07/8/2026, theo giờ Việt Nam

BÁN VÉ SỚM DÀNH CHO BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP: Từ 10:00 sáng đến 23:59 thứ Năm ngày 13/8/2026, theo giờ Việt Nam.

BÁN VÉ SỚM DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VPBANK MASTERCARD: Từ 10:00 sáng đến 23:59 thứ Sáu ngày 14/8/2026, theo giờ Việt Nam.

MỞ BÁN ĐẠI CHÚNG: Từ 10:00 sáng thứ Hai, ngày 17/8/2026, theo giờ Việt Nam

LINK MUA VÉ: https://cticket.vn/event/bigbang2026worldtourinhanoi-tickets

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > | Lịch trình sự kiện

VỀ BIGBANG

BIGBANG là nhóm nhạc nam được YG Entertainment ra mắt vào năm 2006. Kể từ đĩa đơn đầu tay “Bigbang”, nhóm đã phát triển thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu có sức ảnh hưởng toàn cầu, sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng như “Lies”, “Last Farewell”, “Haru Haru”, “FANTASTIC BABY” và “BANG BANG BANG”.

BIGBANG đã dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế, đồng thời giành các giải thưởng lớn tại nhiều lễ trao giải danh tiếng. Những thành tựu này khẳng định năng lực âm nhạc đa dạng của nhóm cũng như của từng thành viên. Năm 2022, BIGBANG phát hành đĩa đơn kỹ thuật số “Still Life”, một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nhóm trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Không chỉ là một nhóm nhạc K-pop, BIGBANG đã trở thành biểu tượng văn hóa có ảnh hưởng trong các lĩnh vực biểu diễn trực tiếp, thời trang và văn hóa đại chúng. Nhóm từng tổ chức thành công nhiều chuyến lưu diễn cháy vé tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

Tái hợp nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt, BIGBANG đã công bố màn trở lại tại Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 tại Hoa Kỳ. Sau màn trình diễn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả, nhóm tiếp tục chuẩn bị cho chuyến lưu diễn thế giới mới cùng YG Entertainment.

VỀ VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) là ngân hàng tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam, phục vụ hơn 30 triệu khách hàng thông qua hệ sinh thái tài chính toàn diện, gồm ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm.

Theo đuổi sứ mệnh “Vì một Việt Nam Thịnh Vượng”, VPBank liên tục mở rộng giá trị dành cho khách hàng từ các giải pháp tài chính hiện đại đến những trải nghiệm văn hóa, thể thao và giải trí đẳng cấp. Là nhà tài trợ chính và đồng tổ chức BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt của VPBank trong hành trình đưa những sân khấu âm nhạc đỉnh cao thế giới đến với khán giả Việt Nam. Qua đó, ngân hàng góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, kết nối cộng đồng người hâm mộ và gia tăng sức hút của Việt Nam trên bản đồ sự kiện quốc tế.

VỀ AEG PRESENTS ASIA

AEG Presents hiện là một trong những đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí thông qua sự kết hợp sức mạnh của các sự kiện biểu diễn trực tiếp với định hướng phát triển nghệ sĩ một cách bền vững. Hoạt động trên bốn châu lục, AEG Presents nổi bật với cam kết mạnh mẽ đối với giá trị nghệ thuật, sự sáng tạo và kết nối cộng đồng.

Công ty là đơn vị đứng sau nhiều lễ hội âm nhạc và sự kiện quy mô lớn nổi tiếng toàn cầu như Coachella Valley Music & Arts Festival, New Orleans Jazz & Heritage Festival, American Express Presents BST Hyde Park, Stagecoach, Hangout Festival, Electric Forest và Firefly. Những sự kiện này liên tục thiết lập những chuẩn mực mới cho trải nghiệm âm nhạc trực tiếp trên toàn thế giới.

AEG Presents cũng là đơn vị tổ chức các tour lưu diễn quốc tế cho hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu như The Rolling Stones, Elton John, Taylor Swift, Celine Dion, Justin Bieber, Kenny Chesney, Paul McCartney và Katy Perry. Thông qua hệ sinh thái bao gồm mạng lưới câu lạc bộ, nhà hát, đấu trường, sân vận động cùng các thương hiệu đối tác danh tiếng như Goldenvoice, Messina Touring Group, Concerts West, The Bowery Presents, PromoWest Productions, Marshall Arts, Madison House Presents và Zero Mile Presents, AEG Presents đã xây dựng nên một nền tảng phát triển nghệ sĩ và mở rộng khả năng tiếp cận khán giả thuộc hàng lớn nhất trong ngành giải trí toàn cầu.

VỀ CARPA

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007, Carpa là doanh nghiệp Hàn Quốc nổi bật trong các lĩnh vực đầu tư, thiết bị gia dụng và giải trí. Carpa được biết đến như một cầu nối văn hóa quan trọng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu). Năm 2012, Carpa đã giới thiệu một mô hình gây quỹ mới bằng cách mời hai diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc tham dự một sự kiện từ thiện do Quỹ Quốc gia vì Trẻ em Việt Nam tổ chức. Sáng kiến ​này đã thu hút sự chú ý đáng kể của công chúng và khuyến khích nhiều công ty Hàn Quốc và Việt Nam tham gia vào chiến dịch gây quỹ.

Tại BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI, Carpa là đối tác của VPBank, đồng tổ chức đưa chuyến lưu diễn toàn cầu của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG đến Hà Nội. Sự kiện tầm cỡ này một lần nữa khẳng định năng lực của Carpa trong ngành công nghiệp giải trí, đồng thời minh chứng cho cam kết bền bỉ: không ngừng kết nối tinh hoa văn hóa và các ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc với người hâm mộ Việt Nam.

VỀ MASTERCARD

Mastercard thúc đẩy nền kinh tế và trợ lực cho người dân ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Cùng với các đối tác, chúng tôi xây dựng một nền kinh tế bền vững nơi mọi cá nhân đều có cơ hội phát triển. Chúng tôi hỗ trợ đa dạng các phương thức thanh toán số, giúp cho các giao dịch trở nên an toàn, đơn giản, thông minh và dễ tiếp cận. Bằng công nghệ, tiến bộ kỹ thuật cùng với mạng lưới hợp tác rộng khắp, chúng tôi mang đến những sản phẩm và dịch vụ độc nhất nhằm khai phá tiềm năng tối đa của các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ.

VỀ CTICKET

CTicket.vn là nền tảng phân phối vé trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm mua vé hiện đại, minh bạch và an toàn cho khách hàng. Với hệ thống công nghệ tối ưu từ khâu đặt vé, thanh toán đến chăm sóc khách hàng, CTicket đã đồng hành cùng nhiều chương trình biểu diễn và sự kiện giải trí quy mô lớn tại Việt Nam, khẳng định năng lực vận hành vé cho các sự kiện có lượng khán giả đông đảo và yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo mật cao.

Là đơn vị phân phối vé độc quyền cho BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI, CTicket tiếp tục khẳng định vị thế nền tảng bán vé đáng tin cậy hàng đầu, sẵn sàng phục vụ hàng triệu người hâm mộ K-pop tại Việt Nam với trải nghiệm mua vé an toàn, tối ưu và đẳng cấp.


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