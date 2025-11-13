Huỳnh Như toả sáng, CLB nữ TP.HCM hạ tuyển nữ Philippines thu nhỏ

Kinh tế

Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia. Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.