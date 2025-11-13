Huỳnh Như toả sáng, CLB nữ TP.HCM hạ tuyển nữ Philippines thu nhỏ

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt"?
Những ngày qua, cư dân mạng rầm rộ đồn đoán tiền vệ tiền vệ Phạm Đức Huy chuẩn bị làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt".
Nguyễn Đức Việt từng góp công giúp Ninh Bình FC thăng hạng V.League 2025/2026, thế nhưng khi bước vào mùa giải mới, tiền vệ sinh năm 2004 này lại không có chỗ đứng. Mới đây, xuất hiện hình ảnh anh tập luyện cùng đội bóng Hạng Nhất - Xuân Thành Phú Thọ.