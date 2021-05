Hyundai Accent vẫn cực "ăn khách", doanh số tháng 4 bao nhiêu xe?

Hyundai Accent vẫn bán chạy giữa đại dịch

TC MOTOR vừa công bố kết quả bán hàng tháng 04/2021. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 4 đạt 6.538 xe, cộng dồn 22.424 xe 4 tháng đầu năm.

Hyundai Accent giữ vững vị trí thứ nhất với 2.150 xe đến tay khách hàng trong tháng 4, cộng dồn 6.958 xe. Grand i10 với 1.212 xe bán ra giữ vị trí thứ 2, đạt 4.411 xe cộng dồn 4 tháng đầu năm.

So với tháng 3 (6.807 xe), doanh số xe tháng 4 của Hyundai bị giảm nhẹ một nửa tuy nhiên kết quả này cũng phù hợp chung với tình hình chung của toàn thị trường. Trong khi Accent cũng giảm nhẹ (2.094 trong tháng 3).

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 04/2021 (Đơn vị: Xe)

DOANH SỐ BÁN HÀNG XE HYUNDAI THÁNG 04/2021 Mẫu xe CBU/CKD T03 - 2021 T04 - 2021 Cộng dồn 2021 Hyundai Grand i10 CKD 1,293 1,212 4,411 Hyundai Accent 2,094 2,150 6,958 Hyundai Elantra 179 209 941 Hyundai KONA 334 442 1,413 Hyundai Tucson 928 839 2,679 Hyundai SantaFe 882 857 2,847 Mẫu khác CBU 29 19 125 XE THƯƠNG MẠI CKD 1,068 810 3,050 TỔNG 6,807 6,538 22,424

(*) Các mẫu xe khác bao gồm: Starex, Xe chở tiền,...

Hyundai Accent có điểm mạnh là hệ thống khung gầm chắc chắn, gia cố bằng thép cường lực AHSS đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cao nhất về va chạm của Cục quản lý an toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA).

Thiết kế ngoại thất của Hyundai Accent trẻ trung và hiện đại. Khoang nội thất hơi chật nếu chở đủ người, điều hòa khử khuẩn ion làm lạnh sâu. So với các mẫu xe cùng phân khúc hạng B thì Hyundai Accent có doanh số chỉ đứng sau Toyota Vios và cũng có lúc vượt số lượng so với dòng xe này. Ngoài ra, xe được trang bị thêm khá nhiều tiện ích hỗ trợ vận hành an toàn.

Ngày 01/12/2020, TC Motor đã chính thức giới thiệu Hyundai Accent phiên bản nâng cấp 2021 tới người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam, được phân phối với 6 màu sơn: bạc, trắng, đen, đỏ, vàng cát, vàng be.

Hyundai Accent 2021 vẫn tiếp tục sử dụng động cơ Kappa 1.4L MPI, công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút, kết nối hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.