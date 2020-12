Hyundai Elantra xuất hiện, nhiều khả năng sẽ về Việt Nam

Hyundai Elantra 2021 đã ra mắt online từ tháng 3/2020. Tuy nhiên, trong bối cảnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, mẫu xe này mới chính thức được phân phối tại Hàn Quốc từ ngày 7/4. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản mẫu xe xe Hàn làm nên kỷ lục doanh số. Chỉ riêng trong ngày đầu tiên ra mắt ở quê nhà, Hyundai đã nhận 10.058 đơn đặt hàng.

Elantra 2021 xóa bỏ đi dáng hình trung tính và tròn lẳn của phiên bản cũ. Thay vào đó, đập vào mắt người dùng là lưới tản nhiệt 3D khổng lồ, tương tự như trên Sonata, cụm đèn pha LED chữ V kết hợp đèn mí đẹp mắt, cản trước sâu và rộng tạo vẻ bề thế, dữ dằn. Kết hợp với đó là phần thân được dập nổi kiểu zikzak và bộ mâm 5 cánh đặc biệt.

Xe có kích thước tổng thể lần lượt dài x rộng x cao là 4.675 x 1.825 x 1.430 mm với chiều dài trục cơ sở 2.720 mm. Chiếc xe dài hơn 55 mm, rộng cơ 25mm và thấp hơn 20 mm so với đời trước. Chiếc xe giờ mang form dáng gần như coupe 4 cửa. Chỗ ngồi trong xe cũng được hạ thấp, tuy nhiên, khoảng để chân vẫn đảm bảo rộng rãi cho người ngồi trước lẫn sau. Tất cả tạo nên tổng thể vô cùng thể thao.

Thế hệ Elantra mới được trang bị màn hình cảm ứng 8.0 inch, với Apple Carplay và Android Auto không dây tiêu chuẩn - lần đầu tiên cho phân khúc. Các cấu hình cao cấp hơn thì được nâng cấp có màn hình cảm ứng 10,3 inch lớn hơn kết hợp với cụm đồng hồ kỹ thuật số có kích thước 10,3 inch. Hai màn hình nằm chung trên một mặt phẳng tạo tính liên kết. Thiết kế này khiến chiếc xe hiện tại hơn bất kỳ đối thủ nào cùng phân khúc. Thậm chí, nội thất Elantra còn có xu hướng giống với các xe Audi sang trọng.

Hyundai Elantra 2021 sẽ có ghế trước sưởi và làm mát, vô lăng sưởi, hệ thống điều hòa 2 vùng nhiệt độ, cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử với giữ phanh auto hold, kiểm soát áp suất lốp, đá cốp thông minh. Ghế tài xế cũng sẽ chỉnh điện với 8 vị trí nhớ ghế, mở cửa không cần chìa và nút khởi động start/stop, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, camera 360 độ...

Hyundai Elantra 2021 được trang bị khối động cơ Smartstream G 1.6 MPI, cho công suất 121 mã lực tại vòng tua 6.300 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 154 Nm tại vòng tua 4.500 vòng/ phút. Được biết, khối động cơ này có thể giúp chiếc Elantra tăng tốc từ 0-100 km/h trong 10,4 giây trước khi đặt tốc độ tối đa là 196 km/h.

Hyundai Elantra 2021 sở hữu rất nhiều công nghệ trợ lái và tính năng an toàn chủ động (SmartSense). Trong gói SmartSense đã có khá nhiều tính năng như: Hỗ trợ giữ làn đường - Lane Keeping Assist (LKA) / Hỗ trợ theo dấu làn đường Lane Following Assist (LFA) / Kiểm soát hành trình thích ứng - Smart Cruise Control (SCC) with Stop & Go / Hỗ trợ tiền va chạm phía trước -Forward Collision Avoidance Assist (FCA) / Hỗ trợ tránh va chạm ở giao lộ - Forward Collision Assist Junction.

Ngoài ra, xe còn được trang bị cảnh báo điểm mù - Blind Spot Collision with Avoidance Assist / Hỗ trợ tiền va chạm phía sau - Rear Cross Traffic Collision (RCCA) with Avoidance Assist / Cảnh báo an toàn trước khi rời xe - Safe Exit Warning / Cảnh báo tài xế lơ đễnh - Driver Attention Warning (DAW) / Cảnh báo khởi hành xe - Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) / Cảnh báo "bỏ quên" hành khách ngồi ghế sau - Rear Occupant Alert / 6 túi khí / Ghế chuẩn Isofix hàng sau

Tại thị trường Malaysia, ngoài các màu cơ bản Hyundai Elantra được giới thiệu thêm màu đen và xám xi măng. Việc ra mắt dòng xe Elantra phiên bản nâng cấp tại khu vực Đông Nam Á đã làm cho nhiều khách hàng Việt ghen tỵ.