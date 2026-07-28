Indonesia chính thức đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 là sân chơi hoàn toàn mới, tách biệt với ASEAN Cup (AFF Cup) truyền thống mà ĐT Việt Nam cùng các đội tuyển Đông Nam Á vẫn đang tham dự, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển bóng đá khu vực.

Theo kế hoạch, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23/9 đến 3/10/2026 với sự góp mặt của từ 14-16 đội tuyển. Giải đấu được chia thành hai hạng đấu gồm Premier Division (hạng cao) với 8 đội tuyển do Indonesia đăng cai và Challenge Division (hạng dưới) gồm từ 6-8 đội tuyển, do Hồng Kông (Trung Quốc) tổ chức. Vì giải đấu nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA (FIFA Days), các đội tuyển quốc gia sẽ có điều kiện triệu tập lực lượng mạnh nhất, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như sức hút của giải.



Ảnh minh hoạ. Nguồn: Seasia Goal.

Thông tin này phù hợp với quyết định đã được Hội đồng FIFA thông qua vào ngày 20/3/2026 về việc thành lập FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Sau đó, tại Đại hội FIFA lần thứ 76 diễn ra ở Vancouver (Canada), FIFA và LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ, chính thức xác nhận thể thức thi đấu, mô hình hai hạng đấu cùng việc phân công quốc gia đăng cai.

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của FIFA ASEAN Cup là phạm vi tổ chức không chỉ giới hạn trong 11 thành viên của AFF. Giải đấu còn mở rộng cho các đội tuyển khách mời đến từ những quốc gia và vùng lãnh thổ lân cận như Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ và nhiều đội bóng khác nếu đáp ứng các tiêu chí của FIFA. Điều này được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng cạnh tranh, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội cọ xát quốc tế cho các đội tuyển Đông Nam Á.

Là giải đấu chính thức của FIFA, FIFA ASEAN Cup cũng mang lại giá trị lớn về mặt chuyên môn khi kết quả các trận đấu sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA theo hệ số chính thức. Đây là lợi thế rất lớn đối với các đội tuyển quốc gia, trong đó có đội tuyển Việt Nam, khi mọi trận đấu đều có ý nghĩa trong cuộc đua cải thiện thứ hạng thế giới và hướng tới các vòng loại World Cup cũng như những giải đấu lớn khác.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhiều lần nhấn mạnh rằng, Đông Nam Á là một trong những khu vực có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt nhất thế giới. Theo ông, việc thành lập FIFA ASEAN Cup là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của FIFA nhằm nâng tầm bóng đá khu vực, tạo thêm cơ hội thi đấu quốc tế và thúc đẩy sự phát triển đồng đều giữa các nền bóng đá châu Á.

Theo Wikipedia, đội vô địch hạng Premier Division sẽ nhận được 1 triệu USD tiền thưởng. Mức tiền thưởng của đội đăng quang tại hạng Challenge Division là 300.000 USD.



Trung Quốc không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026



Ngày 28/7, báo chí Trung Quốc đã đồng loạt đưa tin về việc ĐTQG nước này sẽ không dự FIFA ASEAN Cup 2026. Thay vào đó, đội bóng xứ sở tỷ dân thi đấu ở giải giao hữu tại Trùng Khánh với 4 đội tuyể khách mời gồm Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan và Palestine.