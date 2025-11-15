Indonesia ráo riết chuẩn bị 20.000 nhân sự để triển khai tới Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Sjafrie Sjamsoeddin cho biết Jakarta đang theo đuổi hai con đường khả thi để được cấp phép triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Gaza. Ảnh Trtworld

Jakarta đang xem xét hai con đường để được cấp phép triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Gaza, bao gồm một nghị quyết của Liên Hợp Quốc có sự hậu thuẫn của Washington.

Lực lượng gìn giữ hòa bình này, bao gồm các đội y tế và kỹ sư, có thể được triển khai khi nhận đủ các phê duyệt quốc tế cần thiết, ông Sjafrie nói với báo giới, theo hãng tin nhà nước Antara.

Ông cho biết Jakarta đang theo đuổi hai con đường để xin phép triển khai: một là "dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc (LHQ)", và một phương án khác “dưới sự phê chuẩn của một tổ chức quốc tế do Tổng thống Mỹ khởi xướng”.

Phương án thứ hai, ông nói thêm, sẽ đòi hỏi các tiếp xúc ngoại giao cấp cao và thỏa thuận trực tiếp giữa nguyên thủ các nước.

“Đối với các quốc gia Arab như Saudi Arabia, Jordan, Ai Cập, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, nếu họ bật đèn xanh, Indonesia sẽ sẵn sàng tham gia”, ông Sjafrie nhấn mạnh, đồng thời cho biết cần có sự chấp thuận của Israel.

Kế hoạch này phù hợp với giai đoạn đầu trong đề xuất 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự ở Gaza, trong đó lệnh ngừng bắn theo từng giai đoạn đã có hiệu lực từ ngày 10/10.



Những tuyên bố của ông Sjamsoeddin được đưa ra trong chuyến thăm Jakarta của Quốc vương Jordan Abdullah II, nơi ông gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto để thảo luận về tình hình Gaza.

Bộ trưởng cho hay Indonesia và Jordan sẽ chia sẻ tình báo về các diễn biến tại vùng lãnh thổ này.

Sau cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng Quân đội Jordan, tướng Yousef Ahmed Al-Hunaiti, ông Sjamsoeddin nói: “Chúng tôi sẽ cùng thành lập một ủy ban để trao đổi tình báo và cập nhật tình hình. Với vị trí địa lý gần Gaza, Jordan mang lại giá trị chiến lược trong hợp tác nhằm hiểu rõ hơn các điều kiện thực địa”.

Ông nhấn mạnh Jakarta cần những dữ liệu tình báo này khi chuẩn bị cho khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình.

Ngoài ra, Indonesia và Jordan cũng sẽ hợp tác về công nghệ máy bay không người lái (UAV) thông qua hợp tác giữa tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước PT Pindad của Indonesia và công ty Deep Element của Jordan, trong khuôn khổ mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.