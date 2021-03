Instagram thêm tính năng chia sẻ video ngắn 30 giây

Trong vài ngày tới, người dùng ứng dụng Instagram sẽ có thể sử dụng tính năng “Reels”. Đây là tính năng cho phép tạo, chỉnh sửa các video ngắn với độ dài tối đa 30 giây.

Tính năng Reels sẽ được ra mắt tại Việt Nam trong vài ngày tới.

Người dùng tại Việt Nam có thể truy cập Reels trên camera của Instagram, quay trực tiếp hoặc sử dụng video đã lưu trong máy để sáng tạo nên các video vui nhộn. Các video trên Reels sẽ được tìm kiếm, xem và tương tác trong mục Khám phá (Explore) trên Instagram.

Reels cung cấp một số công cụ giúp tạo và chỉnh sửa video như:

- Điều chỉnh tốc độ (Speed): Tăng tốc hoặc làm chậm một phần video hoặc âm thanh đã chọn, giúp bắt đúng nhịp hoặc tạo video chuyển động chậm.

- Đồng hồ hẹn giờ và đếm ngược (Timer and Countdown): Đặt hẹn giờ để quay clip mà không cần cầm thiết bị. Sau khi nhấn nút ghi hình, đồng hồ đếm ngược 3 giây được hiển thị trước khi quá trình quay bắt đầu trong khoảng thời gian đã chọn.

- Văn bản và Nhãn dán hẹn giờ (Timed Text and Stickers): Thêm văn bản hoặc nhãn dán vào một thời điểm bất kỳ trong video.

- Căn chỉnh (Align): Sắp xếp các đối tượng từ clip vừa quay trước khi quay clip tiếp theo, giúp tạo chuyển tiếp liền mạch cho những khoảnh khắc như thay trang phục hoặc thêm nhân vật mới xuất hiện trong video.

- Chỉnh sửa (Touch-Up): Thêm hiệu ứng làm mịn tổng thể cho video và tính năng kiểm soát cường độ.

Để video Reels thêm cảm xúc, người dùng có thể tìm kiếm những bài nhạc thích hợp trong phần Thư viện nhạc (Music Library) hay sử dụng những giai điệu mà Instagram Music gợi ý trong mục Xu hướng (Trending)/Dành cho bạn (For you). Người dùng sẽ được gắn tên vào âm thanh gốc do mình tự tạo trên Reels và đặt ở chế độ công khai để người khác có thể sử dụng.

Các tính năng thú vị khác như hiệu ứng thực tế ảo (AR) hiện đang có sẵn trên danh mục Tin. Còn màn hình xanh cho phép người dùng tự thêm phông nền cũng được bổ sung để người dùng sáng tạo video Reels theo phong cách riêng.

Theo Facebook (công ty sở hữu Instagram), họ xây dựng Reels nhằm mang tới một hình thức giải trí với video mới trên Instagram, giúp người dùng có cơ hội tiếp cận được người xem trên toàn cầu, kể cả những người không theo dõi Instagram của họ.

Tại Việt Nam, 92% Gen Z đang sử dụng Instagram để theo dõi những người nổi tiếng trong nước và quốc tế. Vì vậy, với sự ra mắt của Reels, Facebook hi vọng người Việt sẽ có thêm nhiều phương thức để tự do sáng tạo và khám phá những điều họ yêu thích. Việc ra mắt tính năng mới ở Việt Nam cũng nằm trong chiến dich dài hạn “Facebook vì Việt Nam".

Lưu ý, Reels tại Việt Nam tạm thời chưa cho phép tải xuống video kèm nhạc.