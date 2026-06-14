Intel xuất khẩu hơn 4 tỷ chip từ TP.HCM, Tổng lãnh sự Mỹ nhấn mạnh vai trò đồng hành

Với hơn 4 tỷ sản phẩm đơn vị sản phẩm đã được xuất xưởng từ nhà máy Intel Products Việt Nam (IPV) nằm trong Khu công nghệ cao TP.HCM, câu chuyện của Intel tại Việt Nam được bà Melissa Brown, Tổng lãnh sự Mỹ, nhấn mạnh cùng với triết lý đầu tư bền vững của các công ty Mỹ.

Vai trò của Intel được Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Melissa Brown (ảnh) nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 20 năm Intel Việt Nam. Ảnh: N.B

Tại Lễ kỷ niệm 20 năm Intel đầu tư tại Việt Nam, cụ thể là TP.HCM, vào ngày 12/6, bà Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM cho biết khi ra nước ngoài đầu tư, các công ty Mỹ không chỉ đơn thuần mở nhà máy rồi tạo ra giá trị cho riêng họ, mà còn đầu tư dài hạn vào hệ sinh thái ở nơi đầu tư.

Cụ thể, từ vài trăm nhân sự ban đầu vào năm 2006 tại TP.HCM, Intel Products Việt Nam hiện đã tạo ra hàng nghìn việc làm công nghệ cao, và đóng góp hơn 110 tỷ USD giá trị xuất khẩu thông qua hơn 4 tỷ sản phẩm bán dẫn đó.

Đáng chú ý, nhà máy tại TP.HCM hiện là cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Intel.

Theo bà Brown, dù quyết định đầu tư của Intel vào Việt Nam năm 2006 được xem là “rất táo bạo” vào lúc đó, nhưng dự án đầu tư này đã nhưng dự án đầu tư này đã tạo nên những chuyển đổi mang tính bước ngoặt không chỉ cho chính tập đoàn, mà còn cho cả nền kinh tế, lực lượng lao động trong nước và mối quan hệ giữa hai nước.

Ngoài ra, sự hiện diện bền bỉ của một thương hiệu toàn cầu đã góp phần định vị TP.HCM trên bản đồ công nghệ cao và chuỗi cung ứng bán dẫn toàn thế giới.

Đại diện Intel Việt Nam nhận bằng khen từ Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 12/6 tại TP.HCM. Ảnh: N.B

Bên cạnh những con số ấn tượng về kim ngạch xuất khẩu, bà Tổng lãnh sự Mỹ đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt của các doanh nghiệp Mỹ chính là khoản đầu tư lớn dành cho con người. Intel đến nay đã góp phần đào tạo hơn 9.000 giảng viên tại các trường đại học, và cơ sở đào tạo kỹ thuật trong nước, và tạo thêm cơ hội bình đẳng giới khi ghi nhận 1/3 trong số hơn 9.000 này là nữ.

Hướng tới tương lai, bà Brown bày tỏ tin tưởng rằng chặng đường tiếp theo sẽ mang lại thêm nhiều đổi mới, cơ hội và tăng trưởng cho Intel, Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác công nghệ cao giữa Mỹ và Việt Nam.

Hướng tới kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), Tập đoàn Intel cho biết IPV tại TP.HCM đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Chính phủ Việt Nam và các đối tác trong nước nhằm mở rộng quy mô của Chương trình Sẵn sàng Kỹ thuật số Intel (Intel Digital Readiness).

Cụ thể, với các hạng mục trải dài từ AI dành cho lãnh đạo và cho công dân đến AI dành cho lực lượng lao động tương lai và cho thế hệ trẻ (AI for Youth), nỗ lực này hướng đến mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ quá trình ứng dụng và phổ cập AI tại Việt Nam, qua đó tạo đà để Việt Nam bứt tốc phát triển trong kỷ nguyên AI.