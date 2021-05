iPad Pro 2020 "trâu" đến mức nào so với iPad Pro 2018 và 2020?

Video đánh giá nhanh iPad Pro 2021.

Vào ngày 20/04 vừa qua, Apple đã tung ra cặp mẫu iPad Pro mới với nhiều nâng cấp về sức mạnh bên trong. Nhưng liệu chúng có đáng để nâng cấp từ mẫu iPad Pro 2020 hoặc iPad Pro 2018 hay không?

Thiết kế không mới

Giữa các mẫu iPad Pro 2018 và 2020, chỉ có một sự khác biệt bên ngoài giữa hai thế hệ. Trong khi các phiên bản iPad Pro năm 2018 có một camera sau thì năm 2020 đã nâng cấp lên một cụm camera đầy đủ.

So với thế hệ trước, iPad Pro 12,9 inch 2021 dày hơn một chút. Về mặt trọng lượng, Apple đã điều chỉnh phiên bản iPad Pro 11 inch nhẹ hơn so với năm 2018 trong khi iPad Pro 12,9 inch nặng hơn một chút. Nói cách khác, ngoại hình của các thế hệ iPad Pro không có thay đổi đáng kể.

Màn hình

Người dùng các mẫu iPad Pro 2018 và 2020 sẽ không thấy thay đổi gì về công nghệ màn hình giữa các thế hệ, đều sử dụng màn hình Liquid Retina và độ phân giải giống hệt nhau. Màn hình có độ phân giải 2.388 x 1.668 pixel của 11 inch và độ phân giải 2.732 x 2.048 của 12,9 inch vẫn giữ nguyên với cùng mật độ điểm ảnh 264ppi.

Cùng với đó, cũng không có sự thay đổi lớn trong việc sử dụng công nghệ màn hình, Apple sử dụng hệ thống đèn nền tương tự như thường lệ cho iPad của mình.

Đối với phiên bản iPad Pro năm 2021, có một sự thay đổi quan trọng với tùy chọn iPad Pro 12,9 inch. Trong khi phiên bản iPad Pro 11 inch sử dụng hệ thống đèn nền không thay đổi so với năm ngoái, Apple đã nâng cấp công nghệ cho phiên bản lớn hơn bằng cách tích hợp công nghệ Mini LED vào màn hình Liquid Retina XDR.

Cụ thể, chiếc iPad Pro 12,9 inch có 10.000 đèn LED nhỏ, mang lại 2.596 vùng làm mờ cục bộ để có mức độ tương phản cao hơn đáng kể và thể hiện màu sắc tổng thể tốt hơn. Thiết bị có tỷ lệ tương phản từ 1 triệu đến 1, rất cao đối với một màn hình máy tính bảng không sử dụng OLED.

Camera

Apple đã chuyển từ một camera trên phiên bản 2018 sang cụm camera đầy đủ trên phiên bản 2020, tích hợp một camera siêu rộng 10MP cùng với ống kính rộng 12MP đã có trước đó. Kích cỡ dành cho camera lớn hơn cũng cho phép Apple đưa vào cảm biến LiDAR, giúp cải thiện khả năng lấy nét tự động của camera iPad Pro. Cảm biến cũng có thể được sử dụng cho các ứng dụng thực tế tăng cường, một lĩnh vực vẫn còn tương đối sơ khai.

Apple đã không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thiết lập camera sau của năm 2020 cho năm 2021, người dùng vẫn có một tổ hợp camera góc siêu rộng 10MP, camera rộng 12MP và cảm biến LiDAR. Cụm camera này cũng bao gồm khả năng quay video 4K ở tốc độ lên đến 60 khung hình / giây và quay video 1080p ở tốc độ 240 khung hình / giây.

Ở mặt trước, Apple đã quyết định tiếp tục sử dụng camera TrueDepth của mình. Đây là công nghệ đã được sử dụng cho Face ID và dùng cảm biến 12 megapixel thay vì 7 megapixel.

Hiệu suất

iPad Pro 2018 được trang bị chip A12X Bionic, vào thời điểm đó, đây là một bộ vi xử lý rất mạnh. Với iPad Pro 2020, Apple đã điều chỉnh thiết kế để tích hợp chip A12Z Bionic tám lõi. Đây được xem là một bước đi triệt để trong việc chuyển iPad Pro hoàn toàn khỏi các chip A-series, chuyển sang sử dụng chip M1 như dòng máy Mac của mình.

Mặc dù chưa có điểm chuẩn nào cho chiếc M1 dựa trên iPad Pro, nhưng có lẽ chúng đạt được hiệu năng đáng kể, minh chứng rõ nhất là dòng Mac dùng dùng chip M1.

Chip M1 trên MacBook mạnh hơn đáng kể so với A14, ghi 1.710 điểm trong các bài kiểm tra đơn lõi và 7.409 đối với đa lõi. Theo Metal, chip M1 của Apple mạnh hơn đáng kể so với A14 với 20,573 điểm tổng thể. Tất nhiên, sự so sánh này chưa chính xác vì có sự khác nhau giữa chip dành cho máy tính để bàn trong máy tính để bàn và chip di động. Do đó, có khả năng M1 trong iPad Pro sẽ có điểm chuẩn thấp hơn một chút nhưng vẫn rất xịn.

Chuyển từ cổng USB-C sang Thunderbolt

Trong iPad Pro 2021, Apple đang chuyển sang sử dụng Thunderbolt 4. Thiết kế bên ngoài không có gì khác biệt vì vẫn là kết nối USB Type-C và thậm chí hỗ trợ USB 4 nhưng quan trọng là Thunderbolt nhanh hơn đáng kể so với USB 3.1 Thế hệ 2, với băng thông 40Gbps vượt qua 10Gbps của USB. Không những vậy, người dùng có thể kết nối cả chuỗi các thiết bị ngoại vi và thiết bị lưu trữ thông qua cùng một kết nối.

Tùy chọn bộ nhớ và giá bán

Năm nay, Apple cuối cùng đã tăng dung lượng bộ nhớ lên tới 2TB, nâng các tùy chọn bộ nhớ trong lên tầm cao mới: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB và 2TB. Giá bán khởi điểm cho mẫu iPad Pro 11 inch sẽ là 799 USD (tương đương 18,43 triệu đồng) trong khi iPad Pro 12,9 -inch là 1099 USD (khoảng 25,7 triệu đồng).

Có nên nâng cấp không?

Sự khác biệt giữa iPad Pro 2018 và iPad Pro 2020 không thực sự quá lớn. Nhưng năm nay, thế hệ iPad Pro 2021 mới nhất cung cấp một "bước nhảy vọt" lớn hơn nhiều.

Không chỉ nâng cấp thêm camera và cảm biến LiDAR, giá bán không tăng nhiều, người dùng sẽ được hưởng lợi từ Thunderbolt, hiệu năng cực khỏe của chip M1 và phiên bản iPad Pro 12,9 inch còn mang đến công nghệ hiển thị tuyệt vời. Nói ngắn gọn, rất xứng đáng để nâng cấp lên iPad Pro 2021.