iPhone 12 mini nổi bật nhất Apple tuần này

Hầu hết những cái tên đều hoàn toàn được mong đợi, nhưng chiếc iPhone nhỏ nhất có thể đi kèm với biệt danh “mini” và là lần đầu tiên Apple sử dụng thuật ngữ đó cho iPhone.

Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy người dùng iOS 14 cuối cùng cũng có quyền thiết lập Gmail làm ứng dụng mặc định cho email, tin tức về iPad Pro màn hình Mini-LED, một số tin tức về Apple TV Plus,…

Hãy tiếp tục cùng điểm qua những tin tức hàng đầu của Apple trong tuần qua:

- Tên của iPhone 12: Theo nguồn tin đáng tin cậy L0vetodream và được chứng thực từ một nguồn rò rỉ khác, Apple được cho là đã quyết định về tên của các thiết bị iPhone 12. Theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất, rò rỉ gợi ý những cái tên sau: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Hầu hết những cái tên đó đều được mong đợi, nhưng biệt danh “mini” là mới. Ban đầu, các thông tin nói rằng Apple sẽ tung ra hai mẫu iPhone tầm thấp có tên iPhone 12 và iPhone 12 Max. Tuy nhiên, Apple có thể đã quyết định đi ngược lại điều đó để tránh nhầm lẫn thương hiệu.

- Gmail hiện là một tùy chọn mặc định cho iPhone: Nếu có iOS 14, người dùng giờ đây có thể đặt Gmail làm ứng dụng email mặc định của mình, điều mà người dùng iPhone trước đây không thể làm nhưng người dùng Android đã làm trong hơn một thập kỷ.

- iPad Pro tiếp theo có thể có màn hình Mini-LED: Theo Ming-Chi Kuo, một mẫu iPad Pro sắp ra mắt có thể là sản phẩm đầu tiên của Apple có công nghệ đèn nền Mini-LED trong màn hình.

- Liên minh Công bằng Ứng dụng: Spotify, Epic Games và Tile đã thành lập một tổ chức mới đặc biệt làm nổi bật các vấn đề mà các nhà phát triển gặp phải với Apple. Tổ chức phi lợi nhuận hướng tới “quyền tự do lựa chọn và cạnh tranh công bằng trên toàn hệ sinh thái ứng dụng”.

- Dây đeo Solo Loop của Apple gặp vấn đề: Dây đeo đồng hồ Solo Loop mới ra mắt cùng với Apple Watch Series 6 đã không hoạt động tốt cho lắm. Người dùng đang báo cáo rằng nó quá chặt hoặc quá lỏng và ban đầu, Apple đã yêu cầu mọi người trả lại dây đeo và đồng hồ vì các vấn đề không vừa vặn. Tuy nhiên, giờ đây công ty chỉ còn yêu cầu người dùng gửi trả dây đeo Solo Loop.

- Apple TV Plus giành giải Emmy đầu tiên: Nhờ màn trình diễn của Billy Crudup trong chương trình gốc The Morning Show trên Apple TV Plus, Apple hiện đã có một giải Emmy. Crudup đã giành được giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series phim truyền hình dài tập này và đây cũng là giải Emmy đầu tiên của anh.

- Apple đón chương trình mới do Ben Stiller đạo diễn: Trong một tin tức khác liên quan đến Apple TV Plus, công ty sẽ sớm có một series phim hài High Desert mới trên kênh phát trực tuyến của mình do Ben Stiller đạo diễn và Patricia Arquette thủ vai chính.