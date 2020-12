iPhone 12 Pro bất ngờ trở thành phiên bản phổ biến nhất

Cụ thể, theo hãng dịch vụ tài chính JP Morgan, nhu cầu của người tiêu dùng đối với iPhone 12 Pro đang tiếp tục làm căng thẳng nguồn cung, trong khi nhu cầu đối với iPhone 12 Pro Max đang giảm dần.

Trong một ghi chú theo dõi tình trạng sẵn có của iPhone, nhà phân tích Samik Chatterjee cho hay, thời gian giao hàng đang gây áp lực cho mẫu iPhone 12 Pro. Ngụ ý của ông chính là iPhone 12 Pro sẽ là thiết bị sẽ có "sức mạnh lâu dài nhất" cho đến khi iPhone tiếp theo ra mắt.

iPhone 12 Pro.

So với tuần trước, thời gian giao hàng của iPhone 12 Pro Max lớn hơn đang ở mức vừa phải, đặc biệt là ở Trung Quốc. Chatterjee nói rằng đó là bởi vì nhu cầu đang giảm dần đối với những người dùng phiên bản 6,7 inch. Nghiên cứu trước đây cho rằng nhu cầu đối với iPhone 12 Pro Max, so với nguồn cung, cao hơn so với iPhone 12 Pro.

Thời gian giao hàng cũng gia tăng đối với iPhone 12 và iPhone 12 mini, mặc dù cả hai phiên bản này có giá thấp hơn nhiều so với hai phiên bản Pro.

Trên tất cả các khu vực mà JP Morgan theo dõi, thời gian giao hàng tại nhà cho iPhone 12 mini, iPhone 12 và iPhone 12 Pro hiện tại lần lượt là 4 ngày, 4 ngày và 28 ngày. Thời gian giao hàng tại nhà giảm xuống còn 20 ngày so với 23 ngày của tuần trước đối với iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro còn được yêu thích hơn cả iPhone 12.

So với ước tính giao hàng tại nhà, thời gian nhận hàng tại cửa hàng thay đổi theo khu vực.

Tại Mỹ, nơi chiếm khoảng 35% doanh số iPhone, thời gian giao hàng của iPhone 12 và iPhone 12 Pro Max lần lượt là 32 ngày và 18 ngày. Hai mẫu iPhone 12 giá phải chăng có thời gian giao hàng trong ba ngày và số lượng bán tại cửa hàng sẽ giao trong vòng 01 ngày đối với tất cả các mẫu.

Người tiêu dùng Trung Quốc hiện có thể mong đợi nhận được các mẫu iPhone 12 mini trong 4 ngày, các mẫu iPhone 12 trong 6 ngày và các mẫu iPhone 12 Pro trong 30 ngày. Thời gian giao hàng của iPhone 12 Pro Max được giảm xuống còn 15 ngày, từ 22 ngày. Cả bốn phiên bản vẫn không có sẵn để nhận tại cửa hàng.

Tại Đức, thời gian giao hàng cho iPhone 12 mini và iPhone 12 là 5 ngày trong khi iPhone 12 Pro là 23 ngày và iPhone 12 Pro là 26 ngày. Người mua tại Đức có thể nhận bất kỳ mẫu iPhone 12 nào tại cửa hàng trong khoảng một ngày, mặc dù iPhone 12 Pro không có sẵn để nhận tại cửa hàng.

Người mua ở Vương quốc Anh có thể nhận được iPhone 12 mini hoặc iPhone 12 chỉ trong một ngày trong khi thời gian giao hàng iPhone 12 Pro Max là 22 ngày và iPhone 12 Pro là 25 ngày. Cả hai mẫu Pro vẫn không có sẵn mặc dù iPhone 12 mini và iPhone 12 có thời gian nhận hàng trong một ngày.

Các quan sát cho thấy iPhone lớn nhất của Apple có nhu cầu cao nhất ngay sau khi phát hành là phù hợp với xu hướng lịch sử trước đây. Xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy với iPhone 6S Plus, iPhone 7 Plus, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max.

iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max chính thức “lên kệ” vào thứ Sáu, ngày 13/11 còn iPhone 12 Pro và iPhone 12 được bán ra sớm hơn, vào ngày 23/10.