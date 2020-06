iPhone 12 sẽ đè bẹp điện thoại Android với bản nâng cấp này

Báo cáo mới từ Digitimes tuyên bố rằng iPhone mới sẽ sử dụng các modem nhanh hơn và hiệu quả hơn so với tin đồn ban đầu, từ đó giúp nó có lợi thế hơn so với các điện thoại Android như Galaxy Note20.

Cụ thể, iPhone 12 ban đầu được các nhà nghiên cứu như Ming-chi Kuo cho biết sẽ sử dụng modem Snapdragon X55 nhưng tuyên bố từ Digitimes nói rằng thiết bị cầm tay tiếp theo của Apple sẽ là dòng sản phẩm đầu tiên sử dụng modem Snapdragon X60. TSMC được cho là có nhiệm vụ sản xuất cả con chip này cũng như bộ xử lý A14 Bionic cho iPhone 12.

Cả Snapdragon X60 và A14 Bionic đều là chip 5 nanomet, giúp chúng tiết kiệm năng lượng hơn so với chip 7nm trong hầu hết các điện thoại hàng đầu hiện đại. Lợi thế 5G lớn của Snapdragon X60 so với modem X55 hiện tại là nó có thể tổng hợp các tín hiệu từ các nguồn sóng Sub 6 GHz và mmWave cùng một lúc để có hiệu suất tổng thể tốt hơn và khả năng linh hoạt dữ liệu kênh thông qua các tài nguyên tốt nhất và khả dụng nhất của mạng.

Trong khi cả 4 mẫu iPhone 12 dự kiến ​​sẽ kết nối với mạng 5G, chỉ có các biến thể Pro mới có thể tận dụng sóng mmWave 5G. Đó là mạng 5G nhanh nhất, cung cấp tốc độ trong khoảng 1Gbps đến 2Gbps, mặc dù chỉ trong khoảng cách ngắn với khả năng truy cập trực tiếp vào ô chiếu tín hiệu nhỏ. Trong khi đó, mạng 5G phổ biến nhất dựa trên sóng Sub-6 GHz cung cấp tốc độ chậm hơn, mặc dù khoảng cách rộng hơn theo cấp số nhân giống như LTE mà chúng ta quen thuộc ngày nay.

Galaxy Note20 sắp ra mắt là một điện thoại khác sẽ cung cấp kết nối Sub-6GHz và mmWave 5G, giống như iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, mặc dù vậy nó sẽ sử dụng modem Snapdragon X55 của Qualcomm. Do Snapdragon X55 chiếm diện tích lớn hơn và thiếu công nghệ tổng hợp khiến Snapdragon X60 trở nên hấp dẫn hơn. Hiệu năng 5G của Snapdragon X55 cũng có thể sẽ ảnh hưởng lớn hơn đến thời lượng pin trên sản phẩm mới của Samsung so với iPhone của Apple.