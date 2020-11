iPhone 12 vs iPhone 12 Mini: Chênh lệch 3 triệu mang tới sự khác biệt gì?

Tính năng chung

Cả iPhone 12 và iPhone 12 Mini đều có những tính năng quan trọng như màn hình OLED với công nghệ Super Retina XDR, lớp phủ bảo vệ màn hình Ceramic Shield, chip A14 Bionic mạnh mẽ, chuẩn mạng 5G, bộ đôi camera 12 MP gồm ống kính góc rộng và ống kính góc siêu rộng. Cả hai cũng có cùng số tùy chọn màu sắc là đen, trắng, xanh dương, xanh lục và đỏ.

Kích thước và độ phân giải màn hình

iPhone 12 có kích thước màn hình là 6.1 inch, còn iPhone 12 Mini chỉ có kích thước màn hình là 5.4 inch.

Có nghĩa là iPhone 12 sẽ có thể hiển thị được nhiều nội dung hơn, các yếu tố trên giao diện cũng được bố trí thoáng mắt hơn và các công cụ như bàn phím cũng to hơn, giúp người dùng bấm chính xác hơn.

Thiết kế của iPhone 12 Mini nhỏ gọn sẽ giúp bạn dễ dàng thao tác bằng một tay, bỏ máy vào túi quần và mang theo bên mình.

Kích thước máy và trọng lượng

iPhone 12 Mini sẽ ngắn hơn 15.2 mm chiều dài và 7.3 mm chiều rộng so với iPhone 12. Tuy vậy cả hai đều có chung độ dày là 7.4 mm.

iPhone 12 Mini chỉ nặng 106 gram, nhẹ hơn 29 gram so với iPhone 12. Cả hai đều có dáng khá gọn so với các thế hệ tiền nhiệm. iPhone 12 Mini có màn hình 5.4 inch, lớn hơn so với màn hình 4.7 inch của iPhone SE 2020 nhưng lại có kích thước bé hơn do tỉ lệ màn hình trên thân máy lớn hơn.

Thời lượng pin

Thời lượng pin theo số liệu chính thức của Apple là 17 tiếng đồng hồ chạy video liên tục trên iPhone 12 và 15 tiếng trên iPhone 12 Mini.

Điều này không bất ngờ lắm vì với form dáng nhỏ hơn, rất khó để Apple có thể lắp vào iPhone 12 Mini một viên pin lớn ngang iPhone 12.

Dĩ nhiên thời gian sử dụng thực tế của chúng sẽ thấp hơn số liệu từ nhà Táo, bởi việc sử dụng hỗn hợp sẽ tiêu tốn pin hơn chỉ chơi video rất nhiều.

Giá bán

iPhone 12 mini và iPhone 12 đã được các đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam cho phép đặt trước với giá từ 21,99 triệu đồng với iPhone 12 mini và 24,99 triệu đồng với iPhone 12.