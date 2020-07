iPhone 12: Vừa có 5G, vừa có pin “trâu”, Samsung đấu sao lại

Đã có thời gian iPhone bị chê te tua vì cung cấp tuổi thọ pin kém. Thậm chí, những người dùng iPhone còn bị lôi ra làm trò cười trong video quảng cáo của Samsung khi thường xuyên phải sạc thiết bị.

Ảnh concept iPhone 12 Pro.

Tuy nhiên, mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng khi vào năm ngoái, Apple đã kéo dài thêm một giờ sử dụng pin cho iPhone 11 so với iPhone XR. Trong khi đó, iPhone XR là chiếc iPhone có thời lượng pin tốt nhất tại thời điểm đó. Công ty cũng đã kéo dài thêm 4 - 5 giờ tuổi thọ pin cho iPhone 11 Pro (so với iPhone XS) và iPhone 11 Pro Max (so với iPhone XS Max) tương ứng. Và sự thật là giờ đây iPhone 11 Pro Max đã có thời lượng pin tuyệt vời.

Chip A14 Bionic 5nm sẽ giúp cải thiện thời lượng pin trên dòng iPhone 12

Vậy Apple sẽ làm gì để cải thiện tuổi thọ pin trên dòng iPhone 12? Trước hết, pin trên iPhone 12 5G sẽ cần phải thực hiện một số nhiệm vụ nặng. Tăng cường khả năng kết nối 5G là một nhiệm vụ không hề nhẹ nhàng và nếu các mẫu iPhone Pro có tốc độ làm mới màn hình 120Hz như tin đồn cũng sẽ tốn rất nhiều năng lượng.

Gần hai tuần trước, nguồn tin My Smart Price đã tiết lộ kích thước của bộ pin cho ba kích cỡ màn hình iPhone 12 khác nhau. Dựa trên các chứng nhận và các rò rỉ khác, dung lượng pin dự kiến cho các mẫu iPhone 12 5G 2020 sẽ như sau:

Một hồ sơ gửi cho cơ quan quản lý SafetyKorea cũng tiết lộ rằng pin 2775mAh sẽ cung cấp năng lượng cho ít nhất một trong những chiếc iPhone 12 mới. Lúc đầu, có vẻ như cả hai phiên bản iPhone có màn hình 6,1 inch (iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro) có thể dùng chung pin. Nhưng My Smart Price đã tìm thấy trên nhiều trang web chứng nhận một số kiểu máy mới cho một trong các mẫu iPhone 12 - A2479. Chiếc iPhone 12 đó sẽ mang pin 2815mAh lớn hơn.

Dung lượng pin dự kiến của dòng iPhone 12 so với dòng iPhone 11.

Thực tế, việc giảm tới 28% dung lượng pin cho iPhone 12 là quá lớn nhưng cũng khá cân đối khi thiết bị chỉ có màn hình 5,4 inch, nhỏ hơn so với iPhone 11 - màn hình 6,1 inch. Ngoài ra, dòng iPhone 12 sẽ là điện thoại thông minh đầu tiên được cung cấp sức mạnh bởi chipset 5nm. Với 15 tỷ bóng bán dẫn bên trong (so với 8,5 tỷ bóng bên trong chip A13 Bionic), chip mới này sẽ tiết kiệm năng lượng hơn và có thể có khả năng giảm hơn 7% dung lượng pin.

Liên quan tới pin, mặc dù Apple được cho là sẽ không trang bị cục sạc trong hộp của các mẫu iPhone 12 mới, hình ảnh cục sạc tường 20W đã bị rò rỉ, phủ nhận tin đồn này. Năm ngoái, cục sạc nhanh 18W đã ra mắt với dòng iPhone 11 Pro, gây nên không ít tranh cãi.

Cục sạc pin 20W được cho là của cặp iPhone 12 Pro.

Nhìn chung, dung lượng pin của dòng iPhone 12 năm nay sẽ không có quá nhiều sự khác biệt so với thế hệ năm ngoái. Và điều này khiến các chuyên gia công nghệ tin rằng Apple đang dựa vào quy trình 5nm tiên tiến hơn để tăng thời lượng pin trên các mẫu iPhone năm 2020.

Với những cải tiến và đột phá công nghệ lớn, “Nhà Táo” sẽ dành cho công chúng sự bất ngờ không nhỏ khi ra mắt dòng iPhone 12 và tiếp tục thể hiện sức mạnh cạnh tranh với đối thủ Samsung. Chỉ khoảng 01 tháng nữa, loạt sản phẩm này sẽ được công bố, hãy cùng hồi hộp chờ đón khoảnh khắc này.