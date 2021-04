iPhone 7 Plus sau 4 năm sử dụng: Liệu còn đáng mua trong năm 2021?

Thiết kế cũ nhưng cũng có ưu điểm…

Tổng thể, thiết kế của iPhone 7 Plus vẫn mang lại cảm giác sang trọng khi cầm trên tay, mang lại cảm giác cầm nắm tốt, vừa tay và khá chắc chắn.

Mặt lưng kim loại nhám của iPhone 7 Plus giúp bạn cầm nắm cả ngày vẫn không bám quá nhiều vân tay hay bụi bẩn.

Về màn hình, iPhone 7 Plus chỉ sở hữu màn hình 16:9. Với điện thoại, ngoài nghe gọi thì nó còn đáp ứng những nhu cầu giải trí khác như lướt web, xem phim, xem Youtube, nghe nhạc,… và hầu hết các MV, phim ảnh hiện trên thị trường vẫn chủ yếu được làm theo tiêu chuẩn 16:9 thay vì 21:9 như các chuẩn màn hình trên các dòng điện thoại mới hiện nay.

Trong tình hình như hiện nay, việc sử dụng Touch ID của 7 Plus khá tiện lợi do việc liên tục đeo và tháo khẩu trang để sử dụng Face ID cũng là một trong những “phiền toái” người dùng mắc phải.

Cấu hình không còn quá mạnh, nhưng vẫn tốt

Thử nghiệm với tựa game Liên Quân Mobile set cấu hình cao nhất, 7 Plus vẫn cho trải nghiệm chiến game khá mượt mà. Tuy nhiên, trong một vài trận chiến, máy vẫn xảy ra hiện tượng lag nhẹ, nhân vật không di chuyển theo điều khiển người chơi.

Về sử dụng hằng ngày, đôi khi máy vẫn xảy ra hiện tượng lag, tự động trả về màn hình chính trong quá trình sử dụng.

Mặc dù với cấu hình của iPhone 7 Plus, máy vẫn đủ tiêu chuẩn để cập nhật hệ điều hành mới iOS 14, tuy nhiên đây vẫn là một bản cập nhật khá nặng cho một cấu hình từ 4 năm trước.

“Cam” vẫn còn rất ngon

Chất ảnh mà iPhone 7 Plus mang lại có độ chi tiết khá tốt, độ tương phản không cao, có thể nhận xét chỉ ở mức trung bình khá nhưng màu sắc rất chân thật và giống với thực tế.

Chỉ với ống kính góc rộng, một ống kính tele, iPhone 7 Plus vẫn có thể chụp những bức ảnh macro với chất lượng ảnh khá nét, chi tiết và màu sắc dễ chịu.

Camera trước hay còn gọi là camera selfie chụp trong điều kiện đủ sáng cho ra chất lượng ảnh đủ dùng, lấy nét và nhận diện khuôn mặt khá nhanh.

Pin là một điểm yếu

Pin của iPhone 7 Plus chỉ vừa đủ dùng trong một ngày với các tác vụ thông thường, nếu hay chơi những tựa game nặng, thời lượng sử dụng sẽ bị giảm đi đáng kể.

Với dung lượng pin của iPhone 7 Plus sau 4 năm sử dụng, việc đáp ứng cho một ngày dài làm việc sẽ càng khó hơn, người dùng có lẽ sẽ phải sử dụng thêm các thiết bị sạc di động, khá rườm rà khi di chuyển và sử dụng ngoài trời.

Giá bán

Hiện nay, iPhone 7 Plus chính hãng VN/A có giá bán từ 8,7 triệu đến 9,9 triệu đồng cho các phiên bản bộ nhớ 32/128GB.

Với máy cũ, 7 Plus like new có giá bán khoảng 5,9 triệu đến 6,8 triệu đồng tùy dung lượng.