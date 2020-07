iPhone rất hay, nhưng laptop Windows cũng có nhiều thứ khiến fan công nghệ vui vẻ không kém

1. Dark Mode

Dark mode hiện nay đã trở thành một tính năng phổ biến trên hầu hết các thiết bị từ di động, máy tính cho đến máy đọc sách… giúp phần nào tiết kiệm năng lượng (khi sử dụng pin) và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Để kích hoạt Dark Mode trên Windows, kích chuột phải -> Personalization -> Color, tìm đến dòng Choose your default app mode heading và chọn Dark. Lập tức, hệ điều hành và hầu hết các ứng dụng trên máy sẽ chuyển sang chế độ nền tối.

2. Lưu trang web vào thanh công cụ (dock) hoặc thanh tác vụ (taskbar)

Cũng như việc ghim các ứng dụng hay tệp tin, giờ đây bạn cũng có thể lưu các trang web thường xuyên truy cập vào thanh công cụ hoặc thanh tác vụ, giúp công việc thực hiện được hiệu quả hơn

Để có thể ghim trang web một cách nhanh nhất, trên Windows chúng ta cần mở trang web bằng trình duyệt Microsoft Edge và chọn "pin this page to the taskbar".

3. Mở rộng không gian làm việc với nhiều desktop

Nếu vị trí làm việc đủ rộng và thoải mái, bạn có thể căn nhắc đầu tư thêm một màn hình thứ hai để tối ưu hóa không gian làm việc và mang lại tính tiện lợi, hoặc nghĩ đến phương án thay thế là sử dụng tính năng tạo desktop ảo trên thiết bị của mình thay vì bỏ thêm một khoản tiền không nhỏ cho màn hình phụ.

4. Hình nền động hoặc thay đổi theo thời gian

Để thêm ảnh động hoặc video để làm hình nền trên Windows, bạn sẽ cần phải dùng đến ứng dụng từ bên thứ ba, và Desktop Live Wallpapers là lựa chọn tối ưu nhất ở hiện tại, tuy nhiên với phiên bản miễn phí sẽ chỉ hỗ trợ video định dạng .wmv, hoặc sử dụng DeskScapes với phí 5 đô la mỗi tháng.

5. Phản chiếu màn hình không dây

Nếu bạn muốn trình chiếu màn hình laptop của mình lên một thiết bị hiển thị hình ảnh khác lớn hơn mà không cần đến hệ thống dây nối phức tạp, hãy truy cập vào Action Center, chọn Connect để tìm kiếm các thiết bị không dây đang có sẵn hỗ trợ (kết nối qua cùng mạng Wifi chẳng hạn). Hoặc bạn cũng có thể trình chiếu màn hình thông qua tính năng được tích hợp trên Google Chrome.

6. Tận dụng khả năng "nghe" của laptop

Để tiết kiệm thời gian và công sức khi nhập văn bản bằng tay, bạn có thể sử dụng giọng nói của mình và laptop sẽ ghi lại một cách tương đối chính xác những gì nó đã nghe được.

Với Windows, bạn cần phải cài đặt tính năng đọc chính tả trong Settings -> Speech -> Ease of Access. Sau đó sử dụng tổ hợp phím Win H bất kỳ khi nào bạn muốn nhập ký tự mà không cần phải sử dụng đến đôi tay của mình.