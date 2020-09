iPhone SE 2020 đánh bật Samsung tại quê nhà Hàn Quốc

Báo cáo từ Counterpoint Research cho biết thị phần của Apple tại Hàn Quốc trong quý 2 tăng 1% so với quý trước, tương đương 19%. Samsung vẫn thống trị thị trường với 67% thị phần, tăng 3% so với quý 1. Hiệu suất đạt được một phần nhờ dòng Galaxy S20, tức dòng sản phẩm hàng đầu của công ty đang hoạt động tốt ở quê nhà so với phần còn lại của thế giới.

Năm trong số mười smartphone bán chạy nhất tại quốc gia này đến từ các mẫu Galaxy A, điều này cho thấy nhu cầu về smartphone giá phải chăng đang tăng lên do đại dịch Covid-19. Theo ước tính, các điện thoại có giá dưới 400 USD chiếm 45% trong tổng số lô hàng, tăng từ 33% trong quý trước.

Với 13% thị phần, LG vẫn giữ được vị trí thứ ba, tuy nhiên công ty đã mất 3% thị phần so với quý 1 trước đó. Nhìn chung, doanh số smartphone tại Hàn Quốc tăng 9% so với quý đầu tiên, nhưng giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nói về chiếc smartphone bán chạy nhất tại Hàn Quốc là iPhone SE 2020. Sản phẩm được Apple tung ra thị trường vào cuối tháng 4 với hy vọng thu hút người tiêu dùng quan tâm đến việc tiết kiệm ngân sách.

Trên thực tế, CEO Tim Cook tin rằng iPhone SE sẽ thu hút một lượng lớn người dùng Android. Điện thoại dường như đang hoạt động tốt ở hầu hết các thị trường, ví dụ giúp doanh số bán hàng của Apple tại Mỹ tăng lên trong quý 2/2020, điều đáng chú ý trong bối cảnh doanh số bán hàng smartphone nói chung đã giảm mạnh 25% so với năm ngoái.

iPhone SE có giá khởi điểm 399 USD và được cung cấp sức mạnh bởi chip A13 Bionic như trong iPhone 11. Sản phẩm sở hữu màn hình 4,7 inch, camera sau 12 MP và sạc không dây.