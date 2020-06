iPhone SE Plus có đáng để chờ đợi?

iPhone SE (2020) đã gây bất ngờ cho thế giới bằng mức giá 399,99 USD (khoảng 9,3 triệu đồng) nhưng đi kèm nhiều tính năng hấp dẫn như chip A13 Bionic. Nhưng nếu có một chiếc iPhone SE Plus thì sao? Đó rõ ràng là một chiếc điện thoại đáng chú ý.

Theo Jon Prosser, Apple đang chuẩn bị cho ra mắt mẫu iPhone SE Plus. Điện thoại này sẽ dựa trên mẫu iPhone 8 Plus, do đó nó sẽ có camera ống kính kép và màn hình lớn hơn, độ phân giải cao hơn, mặc dù vậy chỉ 1080p.

Nếu iPhone SE Plus ra mắt, giá bán sản phẩm có thể sẽ cao hơn khoảng 100 USD so với iPhone SE (2020), vì vậy mức giá cho sản phẩm rơi vào khoảng 499,99 USD cho bản tiêu chuẩn và lên 699,99 USD cho bản 512 GB.

Đối với ngày phát hành, có rất nhiều thông tin mâu thuẫn nhau. Prosser cho biết iPhone SE Plus có thể ra mắt cùng iPhone 12, trong khi Ming-chi Kuo cho rằng các vấn đề kinh tế hiện tại đã cản trở sản xuất và có thể khiến sản phẩm đẩy lùi vô thời hạn (hoặc đến năm 2021).

Về cơ bản, không ai biết chuyện gì đang xảy ra đối với iPhone SE Plus, ngoại trừ việc sản phẩm 1) có thể tồn tại; hoặc 2) xuất hiện bất cứ lúc nào từ giờ đến cuối năm 2021. Nhìn chung, mọi thứ thật mơ hồ.

Tại sao iPhone SE Plus sẽ ra mắt?

Lý do đơn giản nhất là Apple hiện đã ngừng sản xuất iPhone 8 và 8 Plus. iPhone SE (2020) thay thế iPhone 8 mà chưa có iPhone SE Plus để thay thế iPhone 8 Plus.

Hãy nhớ rằng, các số liệu thống kê chỉ ra rằng iPhone 8 và 8 Plus chiếm khoảng 21,5% doanh số iPhone của Apple (tính đến tháng 6/2019), chứng tỏ các tùy chọn iPhone rẻ hơn vẫn rất phổ biến với người tiêu dùng. Để đưa con số đó vào bối cảnh, trong cùng thời gian, iPhone XS Max chỉ chiếm 9% doanh số.

Vì lý do này, Apple cần các sản phẩm thay thế cho cả iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Và thiết bị cầm tay này gần như chắc chắn là iPhone SE (2020) và iPhone SE Plus. Vì vậy có thể một thời gian nữa chúng ta sẽ thấy mẫu iPhone SE Plus được công bố, mặc dù khó có khả năng nó xảy ra với iPhone 12.

Nguyên nhân vì sự kiện mùa thu tới của Apple sẽ tập trung toàn bộ iPhone 5G, và Apple không muốn hình ảnh iPhone SE Plus làm hỏng bầu không khí này. Thay vào đó, Apple có thể ra mắt iPhone SE Plus theo cách tương tự như với iPhone SE (2020), đó là ra mắt một cách lặng lẽ và không ồn ào.

Đối với giá bán, iPhone SE Plus dự kiến có giá cao hơn 100 USD so với iPhone SE (2020). Người dùng sẽ có các tùy chọn bộ nhớ trong 64 GB, 128 GB và 512 GB, với mỗi mức thêm 100 USD vào giá của điện thoại. Nếu đây là trường hợp, người dùng có thể chọn một chiếc iPhone SE Plus 512 GB với cùng mức giá iPhone 11 64 GB.