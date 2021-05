iPhone XR bất ngờ đánh bật iPhone 12 và 11 sau khi lên đời iOS 14.5.1

iPhone XR, một chiếc iPhone “bình dân” được phát hành vào tháng 9/2018, đã được chứng minh là hoạt động tốt hơn cả iPhone 11 và iPhone 12 (ra mắt lần lượt vào tháng 9/2019 và tháng 10/2020) trong các bài kiểm tra điểm chuẩn sau khi nâng cấp lên iOS 14.5.1 mới nhất từ Apple.

Các bài kiểm tra được thực hiện bởi Nick Ackerman, người đã thực hiện một loạt các bài kiểm tra, bao gồm kiểm tra thời gian khởi động, thời gian tải ứng dụng, tốc độ lưu video và hơn thế nữa. Và kết quả khá ngạc nhiên khi iPhone XR cũ được cho là có khả năng vượt mặt các phần cứng mới hơn.

Ví dụ, iPhone XR có điểm Geekbench đa lõi tốt hơn so với cả iPhone 11 và 12. Điều tương tự cũng xảy ra trên bài kiểm tra 3DMark, nơi iPhone XR nhận được điểm số cao hơn so với iPhone 12 và điểm số cao hơn nhiều so với iPhone 11. Có vẻ như iOS 14.5.1 đang điều chỉnh hiệu suất trên các thiết bị đời mới hơn, trong đó iPhone 11 là thiết bị bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hoạt động điều chỉnh này.

Câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra phía sau phần điều chỉnh? Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ nhiều thứ. Đầu tiên, có vẻ như đó là một lỗi hiệu suất trong iOS 14.5.1 vì nó đã ảnh hưởng đến nhiều ứng dụng. Thứ hai, đó có thể là một số cố ý điều chỉnh để quản lý năng lượng, mặc dù mức độ hiệu suất suy giảm khá nghiêm trọng. Cuối cùng, nó có thể là một vấn đề tối ưu hóa ứng dụng, điều này dường như khó xảy ra khi nhìn vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hy vọng rằng Apple sẽ giải quyết vấn đề thông qua iOS 14.5.2.