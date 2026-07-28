Iran đe dọa sẽ tiêu diệt một binh sĩ Mỹ cho mỗi binh sĩ Iran thiệt mạng khi xung đột leo thang

Tên lửa Iran. Ảnh Getty

Theo các hãng thông tấn Tasnim và ISNA của Iran, tuyên bố này được đưa ra bởi Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran.

"Quy tắc mà chúng ta đã chứng minh hiệu quả với kẻ thù trong thực tế giờ đây là phương trình chiến trường cuối cùng và chính thức của chúng ta: cứ mỗi công dân tự hào của Cộng hòa Hồi giáo Iran thiệt mạng, một binh sĩ Mỹ sẽ phải ra đi về cõi vĩnh hằng. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những tấm vé trực tiếp miễn phí xuống địa ngục cho các ngươi", ông Abdollahi nói.

Thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ khi giao tranh tiếp tục bùng phát.

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào tháng 2 năm 2026. Mặc dù hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 6, nhưng thỏa thuận này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, khi giao tranh lại tiếp diễn chỉ vài tuần sau đó.

Kể từ giữa tháng 7, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã báo cáo về các đợt tấn công hàng ngày nhằm vào các mục tiêu bên trong Iran. Theo CENTCOM, các hoạt động này nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự, các cơ sở thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), và đảm bảo an ninh cho hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz.

Ngược lại, Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông, đồng thời cáo buộc Washington làm leo thang xung đột.

Theo các nguồn tin, ông Netanyahu đã thúc giục Mỹ nối lại các cuộc tấn công.

Ngày 21 tháng 7, tờ Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức Israel và Mỹ, đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump nối lại các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn chống lại Iran.

Theo báo cáo, Israel đã chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ cho thấy Tehran đã chuyển các máy ly tâm vào các đường hầm bên dưới núi Kolang vào mùa thu năm ngoái. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng Iran có thể nối lại chương trình hạt nhân của mình.

Sau đó, ông Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tấn công quyết định vào một cơ sở mà Iran được cho là đang sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân.

Lãnh đạo quân đội Iran sau đó cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy đều có thể dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ, bao gồm cả những cơ sở nằm trên lãnh thổ của các đồng minh của Washington.