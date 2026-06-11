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Thế giới
Thứ năm, ngày 11/06/2026 15:21 GMT+7

Iran tấn công 18 mục tiêu quân sự của Mỹ trong hai đợt tên lửa; UAV nhằm thẳng Hạm đội 5 tại Bahrain

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V.N (Theo PressTV) Thứ năm, ngày 11/06/2026 15:21 GMT+7
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Quân đội Iran đã tuyên bố một loạt các chiến dịch quân sự trả đũa phối hợp nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp khu vực, bao gồm cả các mục tiêu ở Bahrain .
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Tên lửa của Iran. Ảnh minh họa: PressTV.

Tuyên bố của IRCG sáng sớm thứ Năm 11/6 mô tả các hoạt động này là phản ứng trước sự gây hấn của Mỹ nhắm vào nhiều khu vực ở miền nam Iran.

Theo đó, Lực lượng Không quân và Hải quân của IRCG đã tiến hành một chiến dịch trả đũa gồm hai đợt riêng biệt để đáp trả các cuộc tấn công vào các tiền đồn ven biển và các đơn vị phục vụ của lực lượng này, các đồn cảnh sát và khu vực sân bay Bandar Abbas.

18 mục tiêu trọng yếu thuộc về quân đội Mỹ đã bị tấn công và phá hủy tại các căn cứ không quân Ali al-Salem và Ahmad al-Jaber ở Kuwait, cũng như căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain - IRCG cho biết.

UAV nhằm vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain

Ngoài ra, Văn phòng Quan hệ Công chúng của Quân đội Iran cũng thông báo về một chiến dịch sử dụng máy bay không người lái nhằm vào trụ sở của Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain.

Văn phòng này cho biết: "Để đáp trả việc vi phạm lệnh ngừng bắn và các cuộc tấn công vào một số khu vực phía nam Iran, quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran đã sử dụng nhiều máy bay không người lái mang chất nổ để tấn công Hạm đội 5 của Mỹ".

Các ăng-ten liên lạc và hệ thống radar liên quan đến hệ thống phòng không Patriot của Hạm đội đã trở thành mục tiêu trong các cuộc phản công.

Quân đội Iran cho biết lực lượng của họ vẫn hoàn toàn sẵn sàng cho các cuộc đối đầu tiếp theo và sẽ tiếp tục các hoạt động cho đến khi "trừng phạt kẻ xâm lược" hoàn tất.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, đơn vị chỉ huy tác chiến cao nhất của Iran, cũng đã đưa ra một tuyên bố, cho rằng việc tạm dừng vòng tấn công mới nhất là nhờ "phản ứng mạnh mẽ và quyết đoán" của lực lượng vũ trang.

Cũng trong ngày thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc ném bom của Mỹ vào Iran sẽ sớm chấm dứt, đồng thời khẳng định các quan chức cấp cao của Iran đã gọi điện yêu cầu ông ngừng cuộc tấn công mới nhất.

Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã kiên quyết bác bỏ tuyên bố này, gọi đó là "một cái cớ để trốn tránh chiến tranh".

Bộ chỉ huy cũng tuyên bố thêm rằng phản ứng quân sự của Iran đối với các hành động tàn bạo của Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng không nêu rõ thời gian hay phạm vi.

Đóng cửa eo biển Hormuz

Để đáp trả hành động gây hấn mới nhất, Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya cũng đã ra lệnh đóng cửa eo biển Hormuz chiến lược.

"Kể từ thời điểm này, do tình hình an ninh trong khu vực, eo biển Hormuz được tuyên bố đóng cửa đối với tất cả các tàu thuyền, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại, và mọi hoạt động giao thông sẽ bị nhắm mục tiêu" - đơn vị chỉ huy cho biết trong tuyên bố sáng sớm 11/6.

"Những tuyên bố của Mỹ về việc các tàu thuyền đang đi qua eo biển nói trên đều bị bác bỏ".

Trong khi đó, Hải quân thuộc IRGC thông báo rằng lực lượng này đã đánh chặn hai tàu cố gắng vượt qua eo biển.

Hải quân IRGC cũng lưu ý rằng tuyến đường thủy này "sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới".

"Chúng tôi cảnh báo rằng không một tàu nào được phép rời khỏi vị trí neo đậu tại Vịnh Ba Tư hoặc Biển Oman. Bất kỳ hành động nào tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là hợp tác với kẻ thù" - tuyên bố của phía Iran nói.

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz đối với Mỹ - Israel và đồng minh kể từ ngày 28/2, khi Mỹ và chính quyền Israel bắt đầu đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo.

Iran bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn nhiều sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tiếp tục phong tỏa hải quân đối với các tàu và cảng của Iran bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mà chính ông Trump đã tuyên bố vào ngày 7/4.

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