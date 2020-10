Isuzu mu-X thế hệ mới chính thức ra mắt, "lột xác" hoàn toàn

Tương tự như bán tải D-Max, Isuzu đã chọn Thái Lan là quốc gia đầu tiên giới thiệu Mu-X thế hệ mới. Thái Lan cũng là quốc gia đặt nhà máy sản xuất xe SUV và bán tải của hãng Isuzu để xuất đi nhiều thị trường khác trong đó bao gồm khu vực Đông Nam Á và Úc. Thái Lan là thị trường quan trọng của hãng xe Isuzu, trong đó dòng xe bán tải D-Max rất được ưa chuộng tại đây và đang là mẫu xe bán chạy nhất Thái Lan.​

Khác với nhiều dự đoán trước đó rằng Mu-X thế hệ mới sẽ được thiết kế theo ngôn ngữ thiết kế của D-Max thế hệ mới, cũng như chia sẻ nhiều bộ phận như đèn pha hay cụm lưới tản nhiệt. Tuy nhiên, Isuzu đã chọn thiết kế hoàn toàn khác cho Mu-X 2021 để giữ sự tách biệt rõ ràng giữa hai dòng sản phẩm.​

Thiết kế mới của Mu-X trông điệu đà và sắc sảo hơn thế hệ cũ. Xe sử dụng đèn pha bi-LED mới tích hợp đèn LED ban ngày, trong khi đèn sương mù và đèn hậu LED. Cụm lưới tản nhiệt được lồng ghép khéo léo vào cụm đèn pha và cản trước.​

Nhìn chung, Mu-X 2021 cho thấy hãng Isuzu cũng có thể thiết kế sản phẩm một cách cầu kỳ, chứ không hề đơn điệu. Tổng thể chiếc SUV đi kèm với “dàn chân” lắp bộ mâm 20 inch thiết kế mới với thông số lốp (265/50 R20). Kính chắn gió IR Cut, có bộ lọc tia hồng ngoại và UV-A / UV-B tương tự D-Max 2021.​

Thế hệ mới của dòng xe Mu-X sử dụng chung khung gầm mới của bán tải D-Max. Isuzu Mu-X 2021 sở hữu kích thước dài x rộng xa cao lần lượt là: 4.850 x 1.870 x 1.875 mm. Đi cùng với chiều dài cơ sở 2.855 mm. Khoảng sáng gầm đạt mức 235 mm, khá “cao ráo” trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung. Việc chuyển đổi sang sử dụng khung gầm mới cho phép Mu-X mới tăng 25mm về chiều dài tổng thể, trong khi chiều dài cơ sở tăng thêm 10mm.​ Hệ thống treo phía trước Mu-X là loại độc lập, cánh tay đòn kép, giảm xóc và thanh ổn định. Trong khi treo phía sau thiết kế kiểu đa liên kết (5 liên kết), đi kèm với thanh ổn định. Phanh trước và sau sử dụng đĩa thông gió.​

Bên cạnh ngoại thất, ở phiên bản hàng đầu Mu-X 2021 thế hệ mới sở hữu màn hình cảm ứng thông tin giải trí 9 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Màn hình hiển thị thông tin lái xe MID màu 4.2 inch. Nâng cấp vô lăng 3 chấu thiết kế hiện đại hơn, đồng thời tích hợp thêm lẫy chuyển số. Nâng cấp phanh tay điện tử AH, núm xoay chuyển cầu...​

Isuzu cung cấp 2 màu nội thất gồm Nâu và Đen, ghế lái và ghế hàng khách chỉnh điện lần lượt 8 và 4 hướng. Các thiết bị điện tử được nâng cấp trên Mu-X 2021 mới tương tự như D-Max 2021 bao gồm:​ tự động khóa cửa khi người lái ra khỏi xe. Đề nổ từ xa. Đèn welcome khi mở khóa xe / Điều hoà tự động 2 vùng (có cửa gió phía sau), lọc bụi PM 2.5​ / Điều khiển xe bằng giọng nói. Đèn và cần gạt nước mưa tự động, ghế trước có tựa đầu an toàn có thể tự bật ra để giới hạn khoảng di chuyển của đầu tài xế khi xe bị đâm bất ngờ từ phía sau và đệm ghế (polyurethane MDI)

Isuzu Mu-X thế hệ mới vẫn duy trì sử dụng động cơ dầu 1.9L và 3.0L tương tự thế hệ cũ, tuy nhiên động cơ này đã được nâng cấp, tỉnh chỉnh lại.​ Động cơ 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 1.9L tăng áp turbo VGS, cho công suất tối đa 150 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 350 Nm ở tốc độ 1.800 - 2.600 vòng/phút. Sử dụng hộp số tay 6 cấp / hộp số tự động 6 cấp.​

Động cơ 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L tăng áp turbo VGS, cho công suất tối đa 190 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại 1.600 - 2.600 vòng/phút. Sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Động cơ có thêm tính năng Dừng/Khởi động nhanh chóng (ISS Idling Start / Stop) giúp giảm lượng tiêu hao nhiên liệu.​

Trước đó, Isuzu đã cho biết động cơ 3.0L đã được thực hiện nhiều nâng cấp bao gồm buồng đốt được định hình lại, sử dụng kim phun áp suất cao hơn, trán lớp phủ carbon trên các chân piston, tinh chỉnh lại tăng áp,… Nhờ đó, so với máy dầu 3.0L cũ, máy dầu 3.0L mới của Isuzu đã tăng công suất thêm 12,8 mã lực và 70 Nm so với động cơ cũ. Để cải thiện sự phân bổ trọng lượng, động cơ đã được Isuzu di chuyển một chút về phía sau trục trước.​

Xe được trang bị các tính năng và hệ thống an toàn như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) / Phân bổ lực phanh (EBD) / Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) / Cân bằng điện tử (ESC) / Hệ thống chống trượt (TCS) / Hỗ trợ lên dốc và đỗ đè / Đèn phanh khẩn cấp (ESS) / Hệ thống cảnh báo điểm mù / Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe / Đèn pha điều chỉnh chùm tia tự động / Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control), chức năng (Stop & Go) / Nhận diện phương tiện phía trước bằng camera 3D (ADAS) / Hệ thống cảnh báo va chạm trước / Hệ thống phanh tự động khẩn cấp (tự động) / Phanh sau va chạm / Cảnh báo chệch làn đường / 6 túi khí (trước - bên - rèm an toàn) / Camera lùi, 4 cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và sau

Tại Việt Nam, Isuzu Mu-X là dòng xe được người dùng đánh giá cao về độ bền bỉ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thay thế phụ tùng thấp. Chính vì thế, Mu-X rất được lòng đối tượng khách mua xe kinh doanh chạy dịch vụ.​

Cùng với bán tải D-Max thế hệ mới, Isuzu Mu-X 2021 cũng là dòng sản phẩm rất đáng chờ đợi được giới thiệu tại thị trường Việt, để tăng thêm sự lựa chọn cho khách mua xe SUV 7 chỗ cỡ trung. Thậm chí, thế hệ mới của Mu-X 2021 còn lý tưởng để phục vụ cho gia đình bởi tiện nghi và trang bị an toàn không thua kém gì so với các đối thủ như Toyota Fortuner, Ford Everest hay Nissan Terra.​

Tại Thái Lan, Isuzu Mu-X 2021 được bán ra tổng cộng 7 phiên bản với 2 lựa chọn động cơ dầu 1.9L và 3.0L tăng áp. Ở bản sử dụng động cơ dầu 1.9L tăng áp có giá bán từ 1.109.000 baht tương đương 824 triệu đồng đến 1.434.000 baht tương đương 1,066 tỷ đồng. Còn ở phiên bản sử dụng động cơ 3.0L có giá bán 1.479.000 baht tương đương 1,100 tỷ đồng đến 1.579.000 baht tương đương 1,174 tỷ đồng.