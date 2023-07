Mới đây, TMZ đưa tin, nam tài tử Jamie Foxx đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi gặp vấn đề sức khỏe khiến anh phải nhập viện vào đầu tháng 4/2023. Nhiều người đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh Jamie Foxx trên thuyền ở sông Chicago. Anh trông khỏe mạnh và thậm chí còn vẫy tay với người quay phim.

Jamie Foxx tái xuất sau khi ngã quỵ phải nhập viện

Jamie Foxx tái xuất sau khi nhập viện. Ảnh: IT.

Vào tháng 4, Foxx phải đến bệnh viện ở Atlanta vì vấn đề sức khỏe. Con gái của anh là Corinne Foxx, đã xác nhận tình hình và cho biết anh đang nhận được sự giúp đỡ cần thiết, bắt đầu hồi phục sức khỏe. Cô yêu cầu sự riêng tư dành cho gia đình trong thời gian đó.

Video mới của Foxx cho thấy anh vẫn đang trên đà hồi phục sức khỏe. Foxx trước đó cũng đã lên tiếng cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ. Không có nhiều thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của nam tài tử, nhưng hồi tháng 5, con gái của Foxx đã cho biết, bố mình đã khỏe hơn và có thể chơi bóng ném.

Theo dự đoán, Jamie Foxx có thể sớm quay trở lại các hoạt động giải trí nhờ diễn biến tốt đối với các vấn đề sức khỏe.

Trước khi Foxx đến bệnh viện, anh đã trên phim trường, quay một bộ phim có tên "Back in Action" cho Netflix. Nam tài tử cũng là người dẫn chương trình và điều hành sản xuất một gameshow có tên "Beat Shazam" trên kênh Fox. Phần thứ sáu của chương trình được công chiếu vào tháng 5 với Nick Cannon tham gia là khách mời dẫn chương trình vì Foxx đang ở trong bệnh viện. Jamie và Corinne Foxx sẽ đồng tổ chức một chương trình trò chơi theo chủ đề âm nhạc mới có tên "We Are Family" trên Fox vào năm 2024.