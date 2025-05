Đây là bộ phim tâm lý – chính kịch – giật gân có sự tham gia của hai ngôi sao nổi tiếng Jennifer Lawrence và Robert Pattinson trong vai một cặp vợ chồng đối mặt với cuộc khủng hoảng tâm thần sau sinh.

Diễn xuất tuyệt đỉnh của Jennifer Lawrence

Ngay sau buổi công chiếu tại Cannes, giới phê bình châu Âu và Mỹ đồng loạt ca ngợi “Die My Love” là tác phẩm nổi bật trong mùa liên hoan năm nay. Nhà phê bình Damon Wise của Deadline gọi đây là một bộ phim “đầy mê hoặc”, đồng thời nhấn mạnh rằng Jennifer Lawrence chính là điểm sáng lớn nhất của tác phẩm. Ông cho rằng nữ diễn viên đã khẳng định đẳng cấp diễn xuất, thậm chí mở ra khả năng nhận đề cử Oscar nếu bộ phim được phân phối đúng cách.

Jennifer Lawrence tại Cannes 2025. Cannes.

Peter Bradshaw từ tờ The Guardian chấm cho phim 4/5 sao và mô tả vai diễn của Jennifer Lawrence là một người phụ nữ mắc rối loạn lưỡng cực, ngày càng rơi vào khủng hoảng bởi sự phản bội của chồng do Robert Pattinson thủ vai.

BBC cũng gọi đây là một “cuộc khám phá siêu thực, dữ dội và đôi khi hài hước đen tối” về chứng trầm cảm sau sinh, với phần thể hiện của Lawrence được đánh giá là tốt nhất từ trước đến nay.

Trang IndieWire ca ngợi khả năng hóa thân mãnh liệt của Jennifer Lawrence trong vai một người mẹ sa vào cơn cuồng loạn tình dục và tâm lý sau sinh. Tờ Vanity Fair thì gọi cô là một “diễn viên đáng kinh ngạc”, trong khi Daily Beast khẳng định diễn xuất của ngôi sao này xứng đáng nhận thêm một tượng vàng Oscar.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, tạp chí Variety lại có đánh giá thận trọng hơn. Cây viết Owen Gleiberman cho rằng “Die My Love” đạt được một cái kết đầy thách thức nhưng phần xử lý tổng thể lại mang tính sáo rỗng. Tuy vậy, ông vẫn ghi nhận Lawrence thể hiện sức mạnh nội tại và chiều sâu tâm lý nhân vật với nhiều cảnh quay gây choáng váng người xem.

Phản ánh chân thực về trầm cảm sau sinh

Tại buổi họp báo diễn ra sau buổi công chiếu, Jennifer Lawrence có những chia sẻ thẳng thắn về vai diễn và đời thực. Cô cho biết việc hóa thân vào nhân vật Grace khiến bản thân gần như không thể phân định được ranh giới giữa cảm xúc của mình và nhân vật. Lawrence nói: “Tôi vừa mới sinh con đầu lòng. Trải nghiệm hậu sản không giống bất kỳ điều gì. Nó khiến tôi cảm thấy cực kỳ cô lập, như thể tôi là một kẻ xa lạ giữa thế giới này.”

Lawrence cho biết cô quay bộ phim khi đang mang thai năm tháng đứa con thứ hai. Việc làm mẹ đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận thế giới, công việc và cảm xúc bản thân. “Tôi không nghĩ mình có thể cảm nhận sâu sắc đến thế. Các con khiến tôi trở nên nhạy cảm, sáng tạo và đầy năng lượng. Tôi khuyên mọi diễn viên nên trải nghiệm làm cha mẹ,” cô chia sẻ.

Robert Pattinson, bạn diễn của Lawrence, cũng đồng cảm khi nói rằng việc tìm ra vai trò của người cha trong mối quan hệ sau sinh là điều vô cùng khó khăn. Anh thừa nhận nhân vật của mình trong phim không có đủ vốn từ và sự thấu hiểu để hỗ trợ vợ đúng cách. “Anh ấy chỉ là một người đàn ông bình thường. Không phải kiểu người lướt TikTok để học làm cha mẹ. Anh ấy chỉ mong mọi thứ trở lại như trước mà không hiểu tại sao tất cả lại thay đổi,” Pattinson nói.

Trong một khoảnh khắc vui vẻ, khi Jennifer Lawrence chia sẻ rằng làm mẹ mang lại cho cô “một kho năng lượng và cảm hứng lớn lao", Pattinson liền đáp lại: “Em có năng lượng á?”. Và sau đó nói: “Từ khi con gái tôi chào đời, tôi đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận công việc. Mỗi ngày thức dậy, tôi thấy mình là một người hoàn toàn khác.”

Ngoài nội dung sâu sắc, “Die My Love” còn gây chú ý bởi nhiều cảnh nóng và yếu tố bạo lực được thể hiện theo hướng nghệ thuật. Cảnh đầu tiên quay ngay ngày đầu vào phim trường là một phân đoạn khỏa thân giữa hai nhân vật chính. Jennifer Lawrence kể rằng đạo diễn Lynne Ramsay đã cho cô và Pattinson xem một cảnh tương tự từ phim “If” rồi yêu cầu họ thực hiện như vậy, khỏa thân hoàn toàn. Dù gây tranh cãi, những cảnh quay này được giới chuyên môn nhận định là phục vụ cho việc khắc họa chiều sâu tâm lý nhân vật thay vì mục đích thương mại.

Bộ phim “Die My Love” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ariana Harwicz. Phim xoay quanh Grace, một người mẹ trẻ dần mất kiểm soát tâm lý sau khi sinh con, trong khi cuộc hôn nhân của cô và người chồng rơi vào khủng hoảng. Mối quan hệ giữa họ ban đầu nồng nhiệt, đầy đam mê, nhưng dần bị hủy hoại bởi chứng trầm cảm sau sinh và cảm giác bị cô lập đến cùng cực.

Tuy chưa có lịch phát hành chính thức cũng như phân loại độ tuổi, phim được dự báo sẽ gây nhiều tranh luận vì nội dung nặng nề cùng nhiều yếu tố nhạy cảm như cảnh khỏa thân, bạo lực, sử dụng chất kích thích và ngôn ngữ thô tục. Tuy nhiên, theo đánh giá chung từ giới phê bình, “Die My Love” là tác phẩm điện ảnh có chiều sâu, phản ánh chân thực cuộc vật lộn tâm lý của những người phụ nữ sau sinh – một chủ đề vẫn còn bị xem nhẹ trong đời sống hiện đại.

Với sự dẫn dắt của đạo diễn Lynne Ramsay, người từng thành công với các phim như “We Need to Talk About Kevin” và “You Were Never Really Here,” cùng màn trình diễn xuất sắc của Jennifer Lawrence, “Die My Love” có khả năng sẽ trở thành một trong những bộ phim tâm lý hàng đầu trong năm 2025.