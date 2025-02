Joo Ji Hoon thủ vai bác sĩ phẫu thuật thiên tài trong "The Trauma Code: Heroes on Call". Ảnh: NSX Nam diễn viên Hàn Quốc Joo Ji Hoon đang bước vào thời kỳ hoàng kim lần thứ N của mình với bộ phim y khoa kịch bản gốc Netflix "The Trauma Code: Heroes on Call" (Trung tâm chăm sóc chấn thương), vượt "Squid Game 2" để đứng Top 1 toàn cầu ở tuần thứ 2 ra mắt.



Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Daily Sports, Joo Ji Hoon đã chia sẻ về những khó khăn trong quá trình quay phim và bày tỏ sự hứng khởi đối với khả năng bộ phim sản xuất mùa 2.

"Trung tâm chăm sóc chấn thương" đánh dấu màn tái hợp sau 11 năm giữa Joo Ji Hoon và đạo diễn Lee Do Yoon - người từng hợp tác với anh trong phim "Confession".

Nam diễn viên nhận dự án này vì phim có kịch bản cuốn hút, "là một phim viễn tưởng đầy sảng khoái có thể áp dụng cho bất kỳ ngành nghề nào" và "mang đến một cái kết rõ ràng".

Bên cạnh đó, Joo Ji Hoon cảm thấy màu sắc của phim rất hợp với đạo diễn Lee Do Yoon, nên anh đã giới thiệu đạo diễn với vai trò chỉ đạo phim.

"Dù đã lâu chúng tôi mới hợp tác trở lại, nhưng suốt những năm qua, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện. Anh ấy là người tôi yêu quý, người mà tôi đã cùng chia sẻ nhiều niềm vui, nỗi buồn và có sự đồng điệu" - nam diễn viên nói về sự gắn kết với đạo diễn Lee.





Joo Ji Hoon muốn đóng "Trung tâm chăm sóc chấn thương" mùa 2. Ảnh: NSX

Tuy nhiên, quá trình quay phim không hề dễ dàng. Mặc dù Joo Ji Hoon đã có kinh nghiệm đóng nhiều phim chuyển thể từ truyện tranh như "Goong", "Along With The Gods", "Light Shop", anh vẫn gặp không ít khó khăn với mỗi cảnh quay.

Đặc biệt là khi "Trung tâm chăm sóc chấn thương" lấy chủ đề về sự sống và cái chết, khiến việc chuyển thể gặp nhiều thử thách. Đoàn phim đã phải tổ chức các cuộc họp kéo dài 10 tiếng mỗi ngày.

"Thực sự là tôi đã lo lắng đến phát điên. Vì bộ phim liên quan đến sự sống con người, nên không thể xử lý mọi thứ một cách qua loa được. Chẳng hạn, chỉ cần vết rách 1cm ở tim cũng có thể ảnh hưởng đến mạng sống.

Trong phim này, nếu máu bắn tung tóe khắp nơi thì trông chẳng khác gì "Kingdom" cả. Và những chi tiết như vậy cũng dễ gây tranh cãi. Dù không phải phim tài liệu, tác phẩm vẫn cần mang đến sự kịch tính cho khán giả" - Joo Ji Hoon nhớ lại những khó khăn và thú nhận: "Đây là bộ phim khiến tôi kiệt sức nhất từ trước đến nay".

Ngoài ra, khi quay bộ phim, Joo Ji Hoon cảm thấy bản thân cần có khả năng lãnh đạo. Giống như nhân vật bác sĩ Baek Kang Hyuk mà anh đảm nhận, trong quá trình làm việc ở phim trường, Joo Ji Hoon cũng cần dẫn dắt các diễn viên trẻ như Choo Young Woo, Ha Young, Jung Jae Kwang và tạo nên bầu không khí tích cực.

Tương tác của Choo Young Woo với Joo Ji Hoon được yêu thích. Ảnh: NSX

Được các đồng nghiệp khen ngợi vì sự quyết đoán và hài hước, nhưng Joo Ji Hoon thú nhận, anh vốn là người hướng nội, việc trở thành con người "nói nhiều" là do được rèn luyện thông qua công việc.

"Tôi đã phát triển các kỹ năng giao tiếp xã hội của mình bằng cách đi làm từ khi còn rất trẻ trong vai trò người dẫn chương trình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi giỏi đến mức có thể nói với bạn bất cứ điều gì.

Ngược lại, vì khoảng cách tuổi tác khá lớn, tôi đã lo lắng nếu mình cố tình tiếp cận, các hậu bối sẽ không thoải mái.

Thay vào đó, tôi liên tục hỏi đạo diễn về từng chi tiết nhỏ. Bằng cách đó, tôi muốn mọi người thấy rằng "làm theo cách này là ổn". Vì bản thân tôi cũng đã có những giai đoạn khó khăn, không biết phải làm thế nào" - Joo Ji Hoon chia sẻ.

Khi được hỏi liệu anh có tham gia nếu "Trung tâm chăm sóc chấn thương" sản xuất mùa 2 hay không, anh lập tức trả lời: "Có".

"Tất nhiên, nếu làm tiếp mùa 2, tôi sẽ phải trải qua quá trình vất vả một lần nữa. Nhưng tôi rất tin tưởng vào sự ăn ý giữa mình và các đồng nghiệp. Hơn nữa, nếu thực sự có mùa 2, điều đó chứng minh khán giả đã yêu thương và ủng hộ bộ phim. Vì vậy, chẳng có lý do gì để từ chối cả" - nam diễn viên nói.