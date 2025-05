Năm 2022, Justin Bieber – ngôi sao ca nhạc từng sở hữu khối tài sản lên tới từ 500 triệu đến 1 tỷ USD – đã cạn sạch tiền sau nhiều năm tiêu xài quá mức. Theo tiết lộ trong bộ phim tài liệu “TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber” hiện được phát sóng trên Hulu, nam ca sĩ đã rơi vào tình trạng “cận kề sụp đổ tài chính”. Đó cũng là lý do anh buộc phải bán bản quyền danh mục âm nhạc của mình cho Hipgnosis Songs Capital vào tháng 12/2022 với mức giá 200 triệu USD.

Nguồn tin thân cận cho biết, Justin Bieber đưa ra quyết định này trong lúc khẩn cấp về tài chính, bất chấp lời khuyên từ người quản lý lâu năm Scooter Braun. Ông Braun từng khuyên Bieber nên đợi tới tháng 1/2023 để được hưởng ưu đãi thuế, hoặc chí ít nên cân nhắc lại việc bán sớm trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Bieber kiên quyết không chờ đợi thêm, khiến thương vụ được hoàn tất ngay trong tháng cuối cùng của năm.

Justin Bierber từ suýt phá sản. TMZ.

Việc bán danh mục âm nhạc không phải hiếm trong giới nghệ sĩ, nhưng Justin Bieber là người trẻ nhất từng thực hiện điều này. Với quyết định liều lĩnh đó, anh đã chấp nhận đánh đổi một phần tài sản trí tuệ của mình để đổi lấy khoản tiền mặt tức thời, trong bối cảnh bản thân gần như không còn nguồn tài chính ổn định.

Bộ phim tài liệu của TMZ không chỉ đề cập đến vấn đề tài chính mà còn mở rộng sang nhiều khía cạnh trong đời sống của Justin Bieber, từ sức khỏe tâm lý, hôn nhân, tôn giáo cho đến con đường sự nghiệp đang gặp nhiều trắc trở. Theo nội dung phim, việc huỷ bỏ nhiều buổi diễn trong chuyến lưu diễn “Justice” vào năm 2022 làm dấy lên tin đồn rằng Bieber lâm vào tình trạng “kiệt quệ tài chính”.

Tuy nhiên, phía nam ca sĩ đã phủ nhận những thông tin này. Trả lời tạp chí The Hollywood Reporter, đại diện của Justin Bieber cho rằng những nguồn tin cho rằng anh gặp khó khăn tài chính là “không hiểu gì về ngành công nghiệp giải trí” hoặc đang cố tình “bôi nhọ hình ảnh của Justin một cách sai lệch”. Đại diện này cũng phủ nhận thông tin Bieber nợ công ty của Scooter Braun 20 triệu USD.

Sau khoảng thời gian im ắng, Justin Bieber vừa chào đón con trai đầu lòng tên Jack cùng vợ là người mẫu Hailey Bieber vào tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, cuộc sống của anh không hoàn toàn yên bình. Trong vài tháng gần đây, Justin Bieber nhiều lần phản ứng gay gắt với paparazzi, gọi họ là “ký sinh trùng”. Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3, anh thẳng thắn chia sẻ về chứng hội chứng kẻ mạo danh (imposter syndrome) mà bản thân đã âm thầm chống chọi trong thời gian dài.

Hiện tại, vẫn chưa rõ Justin Bieber sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc ra sao sau khi bán bản quyền danh mục ca khúc lớn nhất trong sự nghiệp. Tuy nhiên, quyết định đó đã khép lại một chương quan trọng trong cuộc đời nghệ sĩ của anh, và mở ra những câu hỏi về tương lai của một trong những ngôi sao nổi bật nhất trong thập kỷ qua.