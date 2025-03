Kẻ gian giả mạo giấy mời của Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV. Bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai vào tháng 8/2022. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh, bà đã có 16 năm công tác tại Công an thị xã Ayun Pa. Trong đó, 3 năm làm trinh sát Đội An ninh, 2 năm giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội An ninh, 8 năm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, 3 năm giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Ayun Pa.

Trên cương vị là đại biểu Quốc hội khóa XIV, bà Ksor H'Bơ Khắp nhiều lần làm "nóng" nghị trường với những chất vấn, tranh luận thẳng thắn.