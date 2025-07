Tin tức

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định, điều động Thiếu tướng Trần Xuân Ánh (Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên mới.