Được sự uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký quyết định truy thăng cấp hàm vượt bậc cho hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định thăng cấp hàm vượt bậc từ hạ sĩ lên thượng sĩ nghĩa vụ cho đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Nhằm tri ân và ghi nhận những đóng góp của đồng chí trong bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu cũng trao tặng Giấy khen đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Căn cứ thành tích và sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Tờ trình đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.