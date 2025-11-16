Kẻ vạch phân làn mới quốc lộ 51 để “xóa” điểm đen về tai nạn giao thông

Điều chỉnh tổ chức giao thông trên quốc lộ 51 (đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ản: ND

Ngày 16/11, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, từ 17/11, điều chỉnh tổ chức giao thông trên quốc lộ 51 (đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Hiện cơ quan chức năng đang tiến đang thi công kẻ vạch phân làn mới, đồng thời xóa bỏ các vạch chỉ dẫn cũ tại các giao lộ.

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 51, giảm ùn tắc, giúp người dân an tâm đi lại hơn.

Cụ thể, TP.HCM tổ chức phân lại làn đường trên tuyến quốc lộ 51 được điều chỉnh như sau: Từ ngày 17/11, 2 làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường sẽ cho các xe ô tô đi lại.

Làn đường thứ ba tổ chức cho các xe ô tô con, xe ô tô khách dưới 30 chỗ đi.

Làn đường bên phải ngoài cùng tổ chức cho các xe 2, 3 bánh, xe mô tô đi.

Các đơn vị cũng lắp đặt dải phân cách bên ngăn cách phần đường dành cho xe ô tô và phần đường dành cho xe mô tô tại các giao lộ (khoảng 50m).

Tại khu vực giao lộ, TP.HCM yêu cầu tổ chức lắp đặt biển báo số R.411 "Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo" trên 3 làn đường dành cho xe ô tô theo hướng. Theo đó quy định 2 làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường tổ chức các loại xe ô tô đi thẳng.

Làn đường thứ ba tổ chức cho các xe ô tô rẽ trái, quay đầu và rẽ phải.

Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý người dân phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Hiện nay, quốc lộ 51 có chiều dài khoảng 64km, quy mô đường cấp I đồng bằng với mặt đường rộng từ 25m đến 38m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp (tổng cộng 8 làn xe).

Đây là tuyến đường quan trọng kết nối tỉnh Đồng Nai và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, đi qua nhiều khu công nghiệp và cảng biển.

Tuy nhiên lượng xe đi lại trên tuyến đông đúc thường xuyên dẫn tới ùn tắc giao thông, nhất là ở các giao lộ. Đây cũng là “điểm đen” về tai nạn giao thông.