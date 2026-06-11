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Thứ năm, ngày 11/06/2026 10:12 GMT+7

Kéo thiên nhiên Tây Bắc về miền Đông Nam Bộ, dùng sản sản phẩm OCOP làm 'đại sứ'

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Vân Nguyễn Thứ năm, ngày 11/06/2026 10:12 GMT+7
Giữa nhịp sống hối hả và áp lực của chốn đô thị, xu hướng tìm về những khoảng lặng xanh để "chữa lành" đang trở thành nhu cầu cần thiết. Tọa lạc trên một sườn đồi tại xã Thường Tân, TP.HCM (thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây), Sol Retreat Farm nổi lên như một ốc đảo bình yên, nơi giao thoa văn hóa độc đáo giữa phong vị Tây Bắc đại ngàn và sức sống của nông sản OCOP miền Đông Nam Bộ.
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Kéo thiên nhiên Tây Bắc về bên hiên nhà

Cách trung tâm TP.HCM khoảng hơn một giờ di chuyển, không gian của Sol Retreat Farm hiện ra như một bức tranh dịu mát. Mô hình nông trại sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng đầy sáng tạo này, do chị Tô Bảo Trân làm giám đốc.

Không gian văn hóa Tây Bắc đặc trưng giữa lòng xã Thường Tân, TP.HCM. Ảnh: ĐVCC

“Với tâm niệm kéo gần thiên nhiên Tây Bắc về với mọi người, chúng tôi đã xây dựng nên Sol Retreat Farm trên một sườn đồi với phong cảnh hữu tình. Với Sol, bạn như được tắm mình trong mùi hương hoa cỏ, bạn sẽ thấy lòng mình an nhiên hơn để rồi bỏ lại những muộn phiền ngoài kia mà nô đùa vô tư như những đứa trẻ”, chị Trân bộc bạch.

Ý tưởng mang hơi thở của vùng cao Tây Bắc về đặt giữa lòng Đông Nam Bộ nghe có vẻ táo bạo, nhưng lại được hiện thực hóa một cách tinh tế tại Sol. Không cần phải vượt hàng ngàn cây số đến với những bản làng xa xôi, du khách khi đặt chân đến đây vẫn có thể cảm nhận được nét hoang sơ, mộc mạc và tĩnh lặng.

Từng lối đi nhỏ, góc đồi, cho đến cách bài trí không gian tại trang trại đều được tính toán để giữ lại trọn vẹn sự tự nhiên nhất, mang lại cảm giác thư thái tuyệt đối cho tâm hồn du khách.

Trang trại hiện đang sở hữu hai sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận OCOP 3 sao là bưởi và tiêu. Ảnh: ĐVCC

Đánh thức những trải nghiệm nguyên bản

Nét đặc biệt giúp Sol Retreat Farm giữ chân du khách chính là chuỗi hoạt động trải nghiệm mang tính tương tác cao và đậm đà bản sắc. Tại đây, những ranh giới của cuộc sống hiện đại hoàn toàn bị xóa nhòa.

Thay vì những màn hình điện thoại hay tiếng chuông thông báo liên tục, du khách được mời gọi tham gia vào các hoạt động nông nghiệp thuần túy.

Chị Trân chia sẻ rằng, nhiều người khi sống ở thành phố lớn quanh năm suốt tháng, hiếm khi có cơ hội được chạm tay vào đất mộc hay tự mình vun trồng một cây xanh. Chính vì vậy, nơi đây mọi người có thể tự tay trồng rau, chăm bón những vườn thảo dược xanh ngát, tận tay thu hái những nông sản sạch. Đó là những trải nghiệm mộc mạc nhưng mang lại giá trị trị liệu tinh thần to lớn, giúp mỗi người tìm lại sự cân bằng sâu trong tâm trí.

Với tâm niệm "kéo gần thiên nhiên Tây Bắc về với mọi người",  Sol Retreat Farm được xây dựng trên một sườn đồi với phong cảnh hữu tình. Ảnh: ĐVCC

Không dừng lại ở đó, mảnh ghép làm nên hồn cốt độc bản nơi đây chính là không gian văn hóa Tây Bắc đặc trưng giữa lòng TP.HCM. Du khách sẽ được hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm văn hóa vùng cao, từ trang phục, âm nhạc cho đến nghệ thuật thưởng thức không gian văn hóa Trà tịch mịch.

Giữa không gian lộng gió của sườn đồi Thường Tân, nhấp một ngụm trà ấm, lắng nghe thanh âm của thiên nhiên, mọi lo toan, bộn bề của cuộc sống phố thị như được lắng lại, nhường chỗ cho sự an nhiên và thấu suốt.

Khi nông sản OCOP trở thành "đại sứ du lịch"

Bên cạnh một không gian nghỉ dưỡng chữa lành ấn tượng, Sol Retreat Farm còn là một điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Trang trại hiện đang sở hữu hai sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận OCOP 3 sao là bưởi và tiêu.

Không cần phải vượt hàng ngàn cây số đến với những bản làng xa xôi, du khách khi đặt chân đến đây vẫn có thể cảm nhận được nét hoang sơ, mộc mạc và tĩnh lặng. Ảnh: ĐVCC

Sự kết hợp giữa nông nghiệp đặc sản địa phương và du lịch trải nghiệm đã tạo nên một điểm đến thú vị. Du khách đến đây không chỉ được ngắm nhìn những vườn bưởi trĩu quả đặc sản của vùng đất ven sông Đồng Nai, những hàng tiêu xanh mướt được canh tác theo tiêu chuẩn sạch, an toàn, mà còn được trực tiếp thưởng thức hương vị thanh mát, đậm đà ngay tại chỗ.

Những nông sản OCOP này không chỉ là sản phẩm thương mại thuần túy, mà đã trở thành những "đại sứ du lịch", kể câu chuyện về tình yêu đất đai và tâm huyết của người làm nông nghiệp tử tế.

Ông Huỳnh Tấn Lợi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thường Tân, TP.HCM cho biết: “Sol Retreat Farm là điển hình cho thấy, khi nông nghiệp sạch kết hợp hài hòa với văn hóa và du lịch trải nghiệm, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế bền vững mà còn mang lại những giá trị cho cộng đồng. Sol không chỉ đơn thuần là một điểm đến vào dịp cuối tuần, mà là một hành trình trở về, nơi mỗi người tìm lại bản ngã vô tư và nạp đầy nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống”.

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