Kết phim của Lee Min Ho và Gong Hyo Jin bị chỉ trích dữ dội

Phim "When The Stars Gossip" của Lee Min Ho, Gong Hyo Jin có kết thúc gây tranh cãi. Ảnh: Naver

Tối 23/2, bộ phim truyền hình Hàn Quốc "When The Stars Gossip" phát sóng tập cuối trên đài tvN. Theo truyền thông Hàn Quốc, kết phim khiến khán giả "sốc toàn tập" vì một bi kịch bất ngờ ở phút cuối của câu chuyện tình lãng mạn ngoài không gian.

Trong tập cuối, Gong Ryong (Lee Min Ho) đã phát hiện ra Eve Kim (Gong Hyo Jin) mang thai con của hai người. Gong Ryong và đồng nghiệp đều phản đối ý định sinh con trên trạm vũ trụ của Eve Kim, vì tính mạng cô có thể gặp nguy hiểm. Ngược lại, Eva Kim nhất quyết không về trái đất vì sợ con sẽ chết.

Sau nhiều lần Gong Ryong thuyết phục, Eve Kim cuối cùng đã lựa chọn cùng anh trở về. Nhưng tình trạng của cô bất ngờ trở nên kỳ lạ, hai người phải quay lại trạm vũ trụ ngay lập tức.

3 tháng sau, Eve Kim sinh con thành công theo cách tự nhiên trên trạm vũ trụ. Là một bác sĩ, Gong Ryong đã đồng hành cùng cô trong suốt quá trình sinh nở.

Nhân vật do Gong Hyo Jin thủ vai đã qua đời sau khi sinh con trên trạm vũ trụ. Ảnh: Naver

Tuy nhiên, những phút cuối phim gây sốc khi tiết lộ, Gong Ryong đã qua đời sau 24 giờ đứa con của họ chào đời. Nguyên nhân là do một biến chứng sinh nở - xương chậu bị gãy - nhưng cô che giấu điều này với Gong Ryong.

Sau cái chết của vợ, Gong Ryong quyết định ở lại trạm vũ trụ hơn 19 tháng, khánh thành trung tâm sinh sản ngoài không gian.

Con của anh và bạn đời quá cố được sinh ra trong môi trường không trọng lực, nên cần sự chăm sóc y tế đặc biệt để có thể phát triển mà không ảnh hưởng đến chức năng tim và mật độ xương.

Nam chính Gong Ryong (Lee Min Ho) ở lại trạm vũ trụ cùng con trai. Ảnh: Naver

Kết phim "When The Stars Gossip" bị chỉ trích dữ dội, với hàng loạt bài đăng trên các diễn đàn.

Bộ phim khởi đầu bằng sự kỳ vọng về một góc nhìn mới mẻ trong thể loại lãng mạn, kết hợp tình yêu với sự hấp dẫn của hành trình khám phá không gian. Song, việc nữ chính qua đời sau khi sinh con là diễn biến bi kịch không ai có thể ngờ tới.

Rất nhiều khán giả gọi "When The Stars Gossip" là bộ phim Hàn Quốc có cái kết tệ hại nhất lịch sử. Họ đặt câu hỏi về tư duy sáng tạo của biên kịch.

Thậm chí, những "fan cứng" của Lee Min Ho và Gong Hyo Jin cũng thắc mắc lý do hai diễn viên chấp nhận đóng phim này. "When The Stars Gossip" bị coi là tác phẩm thất bại nhất sự nghiệp của hai ngôi sao.

Những ý kiến khác thì cho rằng, khoản đầu tư 50 tỉ won cho "When The Stars Gossip" hoàn toàn lãng phí. Không riêng tập cuối, trước đó bộ phim đã gây tranh cãi từ những tập đầu vì kịch bản, lời thoại và đầu tư hiệu ứng, bối cảnh kém.