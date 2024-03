Kết quả vòng 1/8 Cúp QG Casper 2023/2024: Thép Xanh Nam Định "thắng to" lo nhiều!

Trên sân Tân An, CLB Long An tiếp đón B.Bình Dương ở loạt trận vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023/2024. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng trước một B.Bình Dương được đánh giá cao hơn rất nhiều, "Gạch" đã thúc thủ với tỷ số 1-3. Những người ghi bàn cho đội khách gồm Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hải Huy. Bàn danh dự của CLB Long An được ghi do công của Trần Văn Anh Vũ.

Ở trận đấu cùng giờ, SLNA đã bất ngờ gục ngã trước đội khách SHB Đà Nẵng. Trận này, HLV Phan Như Thuận đã tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, và dù ép sân, nhưng đội chủ sân Vinh lại không thể ghi bàn. Trong hiệp 2, SLNA đã phải trả giá khi Minh Quang ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp SHB Đà Nẵng có chiến thắng chung cuộc 1-0, qua đó giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024.