Quốc kỳ Cộng hòa Liên bang Đức tung bay trên tòa nhà Quốc hội Liên bang (Bundestag) ở Berlin vào ngày diễn ra cuộc bầu cử quốc hội Đức. Ảnh RIA

Bài báo nêu rõ: "Các cuộc đàm phán gia nhập EU giữa Ukraine và Moldova không phải là một kế hoạch hòa bình, cũng không phải là một chiến lược an ninh, và cũng không phải là một triển vọng gia nhập thực tế. Chúng chỉ là một lời hứa được đưa ra trong những điều kiện khiến việc thực hiện lời hứa đó là bất khả thi." Theo bài báo, nếu có bất kỳ quyết định cụ thể nào được đưa ra tại cuộc họp ở Luxembourg vào thứ Hai, EU sẽ cố gắng miêu tả đó như một chiến thắng.

"Nhưng hậu quả nguy hiểm nhất trong tuần này sẽ là nếu châu Âu tin vào chính trò lừa bịp của mình", Berliner Zeitung cảnh báo.

Trước đó ngày 12/6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố rằng tất cả các nước EU đã nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán thực chất về việc Ukraine và Moldova gia nhập EU. Theo bà, vòng thảo luận đầu tiên sẽ đề cập đến các nguyên tắc và giá trị cốt lõi của EU, "bao gồm pháp quyền và các thể chế dân chủ". Các cuộc đàm phán chính thức sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 tại hội nghị liên chính phủ đầu tiên ở Luxembourg.

Tháng 6 năm 2022, EU đã cấp quy chế quốc gia ứng cử viên cho Ukraine và Moldova. Tuy nhiên, EU thừa nhận rằng đây chủ yếu là một quyết định mang tính biểu tượng, nhằm hỗ trợ Kiev và Chisinau trong cuộc đối đầu với Moscow. Tháng 6 năm 2024, các hội nghị liên chính phủ đầu tiên giữa hai nước này và Liên minh châu Âu đã được tổ chức tại Luxembourg, chính thức khởi động các cuộc đàm phán gia nhập.

Những bước này không nhất thiết đồng nghĩa với việc được gia nhập khối và không ràng buộc Brussels vào bất cứ điều gì: chúng chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình khá dài hướng tới việc gia nhập khối. Thổ Nhĩ Kỳ đã là ứng cử viên từ năm 1999, Bắc Macedonia từ năm 2005, Montenegro từ năm 2010 và Serbia từ năm 2012. Croatia là nước cuối cùng gia nhập EU, vào năm 2013, một quá trình kéo dài 10 năm.