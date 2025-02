Ngày 7/2, thông tin từ Công an thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã có kết quả xác minh thông tin người phụ nữ lạ mặt dụ dỗ đón học sinh ở Trường tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành (thị xã Quảng Trị).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin xuất hiện một người phụ nữ lạ đứng trước cổng Trường tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành (thị xã Quảng Trị) dụ dỗ đón học sinh.

Kết quả xác minh thông tin người phụ nữ lạ mặt dụ dỗ đón học sinh ở Quảng Trị khẳng định không có sự việc xảy ra. Ảnh: B.H

Theo thông tin này, ngày 4/2, sau khi tan trường, học sinh tên G.T, lớp 6, Trường tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành đã gặp một người phụ nữ lạ vào trong sân trường và muốn chở học sinh này về. Tuy nhiên sau khi thấy phụ huynh của cháu G.T đến đón, người phụ nữ này đã bỏ đi.

Khi thông tin người phụ nữ lạ mặt dụ dỗ đón học sinh xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, lo lắng của dư luận.

Nắm được thông tin, Công an thị xã Quảng Trị đã vào cuộc xác minh. Kết quả xác minh khẳng định, thông tin người phụ nữ lạ dụ dỗ đón học sinh ở Trường tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành là không đúng.

Cụ thể, ngày 4/2, có một phụ nữ (xin giấu tên) đến Trường tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành để đón con, nhưng người con đã về nhà. Lúc này, người phụ nữ có nói chuyện với cháu G.T nhưng không có ý xấu. Sau đó người phụ nữ rời đi.

Tiếp nhận thông tin trên từ phụ huynh học sinh, trang mạng xã hội facebook của Trường tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành đã đăng bài viết nhằm khuyến cáo mọi người cảnh giác trong việc đưa, đón con. Tuy nhiên, thông tin này sau đó được lan rộng ra, khiến dư luận lo lắng.

Qua vụ việc này, Công an thị xã Quảng Trị ghi nhận tinh thần cảnh giác cao độ của nhà trường, phụ huynh học sinh để đảm bảo an ninh học đường. Tuy nhiên, Công an thị xã Quảng Trị đề nghị nhà trường, phụ huynh học sinh khi có những thông tin liên quan đến an ninh trật tự thì cần phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để xác minh, làm rõ trước khi thông tin rộng rãi, tránh gây ảnh hưởng tâm lý dư luận.