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Thứ năm, ngày 11/06/2026 10:10 GMT+7

Kevin Phạm Ba tiết lộ bất ngờ về tiến trình nhập quốc tịch Việt Nam

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Nhật Ánh (Theo Bóng đá 24h) Thứ năm, ngày 11/06/2026 10:10 GMT+7
Kevin Phạm Ba bác tin đã hoàn tất hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam, khẳng định chưa nhận thông báo từ CLB chủ quản Nam Định và cho rằng quá trình này không hề dễ dàng.
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Kevin Phạm Ba: Không dễ để nhập quốc tịch Việt Nam

Thông tin hậu vệ Việt kiều Kevin Phạm Ba đã hoàn tất hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam những ngày qua nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên, chính cầu thủ đang khoác áo Thép xanh Nam Định đã lên tiếng phủ nhận và cho biết anh chưa nhận được bất kỳ thông báo nào liên quan đến vấn đề này.

Trao đổi với truyền thông, Kevin Phạm Ba khẳng định: “Không có chuyện đó đâu. Tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ CLB. Việc nhập quốc tịch Việt Nam cũng đâu phải dễ dàng”.

Kevin Phạm Ba phủ nhận thông tin xin nhập quốc tịch thành công

Trước đó, vào tháng 8/2025, HLV Vũ Hồng Việt từng tiết lộ Thép xanh Nam Định có kế hoạch hỗ trợ Kevin Phạm Ba hoàn tất các thủ tục cần thiết để xin quốc tịch Việt Nam. Dù vậy, nhà cầm quân này cũng thừa nhận hồ sơ còn trong giai đoạn chuẩn bị và cần thêm thời gian để hoàn thiện theo quy định.

Việc Kevin Phạm Ba lên tiếng bác bỏ thông tin hoàn tất hồ sơ nhập tịch một lần nữa cho thấy đây vẫn là câu chuyện dài hơi. Bản thân cầu thủ mang 2 dòng máu Việt - Pháp hiểu rõ những yêu cầu pháp lý cũng như các thủ tục liên quan, nên không muốn tạo ra những kỳ vọng quá sớm.

Dù vậy, hậu vệ 32 tuổi không giấu khát vọng được khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai. Anh cho biết luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương của gia đình mình và sẵn sàng cống hiến nếu có cơ hội. “Tôi yêu cuộc sống ở đây và luôn trong tâm thế sẵn sàng cống hiến cho ĐT Việt Nam nếu được trao cơ hội”, Kevin Phạm Ba chia sẻ.

Kevin Phạm Ba sinh năm 1994 tại Pháp, có ông nội là người Việt Nam. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Sochaux trước khi kinh qua nhiều CLB tại các hạng đấu của bóng đá Pháp như Troyes, Le Pontet, Marignane, Martigues và Frejus Saint-Raphael.

Đầu tháng 3/2025, Kevin Phạm Ba gia nhập CLB CAHN. Chỉ ít tuần sau, anh chuyển đến Nam Định theo dạng cho mượn và nhanh chóng khẳng định vai trò nơi hàng phòng ngự. Màn trình diễn ổn định của hậu vệ Việt kiều góp phần quan trọng giúp đội bóng thành Nam bảo vệ thành công chức vô địch V.League 2024/25.

Phong độ thuyết phục cũng giúp Kevin Phạm Ba được Thép xanh Nam Định gia hạn hợp đồng đến năm 2027. Mùa giải này, anh đã ra sân 26 trận trên mọi đấu trường, thi đấu 1.420 phút và ghi 3 bàn thắng. Theo Transfermarkt, cầu thủ này hiện được định giá khoảng 150.000 euro.

Theo: Theo Bóng đá 24h

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