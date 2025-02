Khách đi máy bay trong dịp Tết Nguyên đán tăng gần 16%

Ngày 6/2, Vietnam Airlines Group (bao gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) cho biết sản lượng khách qua đường hàng không trong cao điểm Tết vừa qua có xu hướng tăng cao. Cụ thể, Tết Ất Tỵ, đơn vị đã khai thác tổng cộng 15,4 nghìn chuyến bay, tăng gần 200 chuyến so với kế hoạch và gần 2,5 nghìn chuyến, tương đương tăng 16% so với cùng kỳ Tết năm trước. Đáng chú ý, vận chuyển hành khách nội địa, quốc tế lần lượt đạt 1,7 triệu và 0,7 triệu khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ Tết 2024.

Vietnam Airlines Group cho hay để phục vụ khách trong giai đoạn cao điểm, một loạt giải pháp để tăng tải cung ứng đã được các hãng thực hiện như thuê ngắn hạn 3 tàu bay Airbus A321 phục vụ hành khách dịp Tết, khai thác gần 1,2 nghìn chuyến bay đêm hay sáng sớm tăng hơn cùng kỳ 52% giúp cung cấp thêm hơn 237 nghìn chỗ.

Đáng chú ý, hãng đã điều động hơn 1 nghìn chuyến bay một chiều không hành khách (ferry) để tàu bay kịp thời quay lại các sân bay đang đông khách chờ đợi.

Khách qua đường hàng không tăng trưởng là tín hiệu tích cực. Ảnh: Gia Linh

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ như kiểm tra kỹ thuật, duy trì độ tin cậy khai thác của đội máy bay; triển khai phương thức mang nhiên liệu hai chiều cùng nhiều giải pháp khác để đảm bảo chỉ số đúng giờ khi các chuyến bay tăng cao đột biến, thời tiết không thuận lợi.

Hãng thực hiện giám sát chặt chẽ lưu lượng khai thác, hoạt động điều hành không lưu, theo dõi sát diễn biến thời tiết để ra các quyết định điều chỉnh khai thác kịp thời, giảm thiểu chậm chuyến và chậm chuyến dây chuyền.

Ngoài ra, Vietnam Airlines liên tục phân tích, cập nhật dữ liệu đặt chỗ, loại bỏ các đặt chỗ khống và điều hành lịch khai thác tàu bay khoa học. Hãng cũng huy động tối đa nguồn lực theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam để hỗ trợ hành khách đi lại nhanh chóng, thuận tiện.

Các chuyên gia hàng không đánh giá, việc số lượng hành khách qua đường hàng không tăng trưởng cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm thực hiện vai trò của các hãng hàng không trong việc đảm bảo đi lại thông suốt cho người dân dịp Tết Nguyên đán trong bối cảnh thiếu hụt đội tàu bay do ảnh hưởng bởi việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất.