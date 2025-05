Thời gian gần đây, sản phẩm viên uống NMN 68000 ++ Plus do Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam (MP Pharma) phân phối được TikToker có tên là Tùng Dương – MP Pharma quảng cáo với những lời hoa mỹ như “thần dược cải lão hoàn đồng”, “sửa chữa lỗi tế bào”, “trẻ hóa toàn diện… có khả năng tác động vào DNA, vào tế bào”, hay thậm chí “đảo ngược lão hóa ở cấp độ gen”.

Những lời lẽ này không chỉ đánh trúng tâm lý sợ già, ham trẻ mà còn thể hiện dấu hiệu thổi phồng công dụng, đánh lừa người tiêu dùng.

TikToker có tên là Tùng Dương – MP Pharma quảng cáo viên uống NMN với những lời hoa mỹ như “thần dược cải lão hoàn đồng”, “sửa chữa lỗi tế bào”, “trẻ hóa toàn diện… có khả năng tác động vào DNA, vào tế bào”, hay thậm chí “đảo ngược lão hóa ở cấp độ gen”. Ảnh chụp màn hình

Trên mạng xã hội, Tùng Dương – MP Pharma quảng cáo: “NMN trên thị trường hiện nay bán rất nhiều, em biết rằng có sản phẩm bán NMN bán đến 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu đồng/hộp. Chị em biết NMN rồi thường hỏi em câu hỏi rất nhiều người hỏi: NMN nhà anh là cái gì? Sao anh bán rẻ thế? Nó có giống NMN khác không? Em nhắc luôn này, NMN của nhà em và NMN của nhà khác 2-3 triệu đồng không khác gì nhau, nó là NMN.

Hình ảnh sản phẩm viên uống NMN khách hàng mua. Trên bao bì, ngoài tiếng Việt, công ty còn in thêm nhiều dòng chữ tiếng nước ngoài khiến nhiều người lầm tưởng đây là hàng nhập khẩu. Ảnh: Gia Khiêm

Thậm chí hàm lượng của nhà mình cao hơn 300mg/viên, có tem chống hàng giả, có mã vạch để check, có số công bố của Bộ Y tế… Khi sử dụng NMN một thời gian, hỗ trợ rất tốt cho vấn đề bệnh tật, cộng thêm với đó giúp da tươi trẻ và mịn màng hơn. Dòng NMN nếu ai có điều kiện uống quanh năm cho chị em, em sợ vài năm nữa chị em lại trẻ ra như gái 20”.

Tin vào lời quảng cáo, chị C. (ở Hà Nội) đã mua sản phẩm NMN của Tiktoker Tùng Dương về sử dụng, nhưng chưa kịp sử dụng chị C. phát hiện sản phẩm mình mua do Công ty Cổ phần Dược phẩm Liên doanh MediPhar sản xuất. Công ty này mới bị cơ quan chức năng triệt phá vì sản xuất hàng loạt thực phẩm chức năng giả, sữa giả, gây chấn động dư luận trong thời gian gần đây.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hiện tại, mặc dù sản phẩm này đã nhanh chóng được nam TikToker gỡ khỏi toàn bộ giỏ hàng sàn thương mại điện tử nhưng những video quảng cáo vẫn còn xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra đúng thời điểm Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Chính vì vậy, nhiều người không khỏi đặt nghi vấn: phải chăng sản phẩm có vấn đề về nguồn gốc, chất lượng hay khâu quảng bá?

Hiện những tính năng của viên uống NMN vẫn còn đang vướng nhiều tranh cãi, chưa có đủ bằng chứng lâm sàng chứng minh hiệu quả trẻ hóa ở người như TikToker Tùng Dương liên tục “nổ” công dụng trên mạng xã hội.

Sản phẩm này đã nhanh chóng được nam TikToker gỡ khỏi giỏ hàng không lý do. Ảnh chụp màn hình

Không dừng lại ở việc phóng đại công dụng, sản phẩm NMN được phân phối bởi Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam còn có nhiều dấu hiệu khiến người tiêu dùng hiểu lầm về nguồn gốc xuất xứ.

Theo quan sát của PV Dân Việt, trên bao bì, ngoài tiếng Việt, công ty còn in thêm nhiều dòng chữ tiếng nước ngoài khiến nhiều người lầm tưởng đây là hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, khi mua sản phẩm về, khách hàng mới tá hỏa, sản phẩm này được gia công trong nước và được bán với giá không hề rẻ.

Không chỉ “nổ” công dụng sản phẩm NMN, Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam còn bán thêm sản phẩm Biotin với những lời quảng cáo đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, sản phẩm này cũng được sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Liên doanh MediPhar - một trong những công ty sản xuất hàng loạt thực phẩm chức năng giả mới được triệt phá.

Sản phẩm Biotin cũng được sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Liên doanh MediPhar - một trong những công ty sản xuất hàng loạt thực phẩm chức năng giả mới được triệt phá. Ảnh: NDCC

Việc quảng cáo "thổi phồng" công dụng sản phẩm, gây hiểu nhầm về nguồn gốc và lợi dụng niềm tin của người tiêu dùng đang khiến Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam đứng trước nhiều nghi vấn về đạo đức kinh doanh cũng như tính pháp lý của sản phẩm.

Không chỉ phân phối sản phẩm thực phẩm chức năng mà TikToker Tùng Dương - người tự giới thiệu là Chủ tịch của Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam (MP Pharma) còn phân phối rất nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng khác được gia công tại Việt Nam nhưng in bao bì chữ nước ngoài.

Theo tìm hiểu dữ liệu Thuế, Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam do ông Dương Văn Tùng làm giám đốc, có địa chỉ tại thôn Đông Biên Bắc, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình với ngành nghề kinh doanh chính: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế sáng 23/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, quan điểm của Bộ là phải đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo bà Lan, cuộc chiến chống hàng giả, gian lận thương mại là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của tất cả các cấp, các ngành và toàn thể xã hội.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý an toàn thực phẩm, siết chặt quản lý hoạt động đăng ký, quảng cáo, lưu hành, đặc biệt đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe; kiểm tra chặt chẽ việc công bố sản phẩm, truy xuất nguồn gốc...

Đặc biệt là trên sàn thương mại điện tử, cần tăng chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm sản xuất kinh doanh thuốc giả, mỹ phẩm giả, thực phẩm chức năng giả, thiết bị y tế giả. Bộ Y tế cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân nâng cao cảnh giác, cùng tham gia phát hiện và lên án hành vi buôn bán hàng giả là các sản phẩm trong lĩnh vực quản lý của bộ.

Bộ Y tế khẳng định cam kết hành động quyết liệt, đồng bộ và liên tục để bảo vệ sức khỏe nhân dân, quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và sự phát triển lành mạnh của ngành y tế.

Ông Chu Quốc Thịnh, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, hiện nay theo quy định quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đăng ký nội dung quảng cáo trước khi phát hành quảng cáo.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua có tình trạng một số cá nhân quảng cáo sai quy định. Một là quảng cáo sản phẩm chưa được đăng ký công bố. Hai là quảng cáo chưa xác nhận nội dung quảng cáo với cơ quan có thẩm quyền. Thứ ba là nội dung quảng cáo vượt quá tính năng của sản phẩm đã công bố.

Ông Thịnh cũng nhấn mạnh, Cục thường xuyên rà soát nội dung quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, để kịp thời xử lý, đảm bảo quảng cáo đúng quy định.