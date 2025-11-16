Khai mạc Giải bóng đá nữ 7 người Vô địch Quốc gia Carefor Cup 2025

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí sôi nổi, đánh dấu bước tiến mới của bóng đá nữ 7 người với quy mô mở rộng và chất lượng chuyên môn được đầu tư bài bản.

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều đại biểu, lãnh đạo ngành và khách mời: Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao; Bà Bùi Thị Hiền Lương – Trưởng bộ môn Bóng đá (Cục TDTT); Ông Trần Văn Mạnh – Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam; Ông Trần Duy Ly – Nguyên Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Ông Phạm Ngọc Viễn – Nguyên Phó Chủ tịch LĐBĐVN; Ông Đỗ Văn Nhật – Ủy viên BCH LĐBĐVN; Ông Trần Huy Đức – Ủy viên BCH LĐBĐVN; Bà Đinh Thị Thu Trang – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN; Ông Phạm Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc VietFootball; Ông Lê Phú Toàn – Chủ tịch HĐQT THT Việt Nam; Ông Lê Phú Quỳnh – Tổng Giám đốc Tập đoàn THT Việt Nam,...

Các cầu thủ Thành Nam Star ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Trương Minh Hiếu.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Việt, trưởng ban tổ chức giải bày tỏ kỳ vọng: “Với sự đồng hành của nhà tài trợ Carefor, mùa giải năm nay đánh dấu bước phát triển mới với 12 đội bóng tham dự và lần đầu tiên tổ chức ở hai hạng mục Queen - Princess. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị và sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, câu lạc bộ, cầu thủ và khán giả. Hy vọng phong trào bóng đá nữ trên cả nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn”.

Các trận đấu trong ngày khai mạc đã mang đến cho khán giả nhiều màn trình diễn hấp dẫn ở cả hai nhánh đấu, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc của các đội bóng.

Nhánh Queen Cup (các CLB đại diện tỉnh/thành/doanh nghiệp):

Trong trận đấu đầu tiên, SHB đã tạo nên chiến thắng đậm khi đánh bại Phù Đổng Bến Tre với tỷ số 7-0. Với lối chơi áp đảo toàn diện, SHB thể hiện khả năng kiểm soát bóng và tấn công hiệu quả, không cho đối thủ nhiều cơ hội phản kháng.

Trí Dũng cũng thể hiện sức mạnh vượt trội bằng trận thắng 9-1 trước Thành Nam Star, khẳng định tham vọng lớn tại giải đấu năm nay.

Trí Dũng FC thể hiện sức mạnh vượt trội. Ảnh: Trương Minh Hiếu.

Ở trận đấu còn lại của nhánh này, Sơn Toa Khang Cát giành trọn 3 điểm đầu tiên sau khi hạ gục Sơn La 3-1. Sơn La nhập cuộc đầy quyết tâm và có những thời điểm gây khó cho đối thủ. Tuy nhiên, kinh nghiệm của những gương mặt kỳ cựu như Tuyết Dung, Minh Nguyệt đã giúp Sơn Toa Khang Cát có khởi đầu thuận lợi.

Nhánh Princess Cup (các CLB đại diện khối Đại học – Cao đẳng):

Nhánh Princess Cup chứng kiến trận đấu nhiều bàn thắng giữa ĐH Thể thao Bắc Ninh và ĐH Công nghệ Đông Á. Với sự vượt trội về thể lực và kỹ thuật, ĐH Thể thao Bắc Ninh đã ghi dấu ấn bằng chiến thắng đầy thuyết phục 7-3.

Trong khi đó, CĐ FPT Polytechnic cũng có màn khởi đầu hoàn hảo khi giành chiến thắng cách biệt 4-0 trước ĐH Đại Nam. FPT Polytechnic thể hiện lối chơi gọn gàng, kỷ luật và hiệu quả, kiểm soát tốt thế trận, ghi đến 4 bàn không gỡ.

Trận đấu giữa ĐH Kinh tế Quốc Dân và Đại học Công Nghiệp Hà Nội diễn ra căng thẳng và kịch tính. Với sự chênh lệch sít sao, ĐH Kinh tế Quốc Dân đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Giải bóng đá nữ 7 người Vô địch Quốc gia Carefor Cup 2025 hứa hẹn sẽ là một mùa giải đầy kịch tính, góp phần quan trọng vào sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.